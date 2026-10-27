Guvernul francez a luat în considerare blocarea rețelelor sociale și a internetului mobil în timpul protestelor violente

Autoritățile de la Paris au fost în contact cu operatorii de telecomunicații în săptămâna premergătoare zilei de 24 octombrie pentru a analiza modalități de restricționare a accesului la rețelele sociale. Potrivit a două surse familiarizate cu planul, citate de Politico, guvernul francez a analizat modalități de blocare a rețelelor sociale în timpul protestelor de sâmbăta trecută.

În săptămâna premergătoare zilei de 24 octombrie, Ministerul de Interne francez a fost în contact cu operatorii de telecomunicații pentru a analiza modalități de a întrerupe accesul la rețelele sociale sau chiar la internetul mobil în anumite zone, cu scopul de a împiedica coordonarea protestatarilor, potrivit unui oficial guvernamental din cadrul cabinetului prim-ministrului și unui angajat al unei companii de telecomunicații.

Această inițiativă a culminat cu solicitarea directă adresată de prim-ministrul Sébastien Lecornu operatorilor francezi de telecomunicații de a fi pregătiți să blocheze accesul la TikTok, Instagram, Snapchat și X, într-o scrisoare dezvăluită de publicația digitală franceză Blast, care a relatat prima dată despre solicitarea guvernului.

Contactați de Politico, oficialii din cabinetul lui Lecornu, din Ministerul Tehnologiei și din Ministerul de Interne nu au negat nici această măsură, nici existența scrisorii.

Guvernul se temea că scenele de violență observate pe 17 octombrie s-ar putea repeta sau intensifica în weekendul următor — o îngrijorare care nu s-a concretizat, întrucât pe 24 octombrie s-au înregistrat mult mai puține incidente.

„Ceea ce doreau, mai presus de toate, era să blocheze canalele de comunicare care permit bandelor să se întâlnească și să se organizeze”, a declarat angajatul unui furnizor de telecomunicații, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a putea vorbi liber.

Măsura ar fi împiedicat însă și comunicarea protestatarilor pașnici. Blocarea accesului la rețelele sociale într-o zonă țintă, cum ar fi un anumit cartier, nu este posibilă din punct de vedere tehnic, în timp ce întreruperea accesului la internetul mobil ar provoca perturbări majore altor servicii esențiale, precum plățile mobile, dispozitivele de securitate și supraveghere și comunicațiile de urgență.

Guvernul a luat în considerare și o soluție mai puțin radicală, care ar dezactiva funcțiile de afișare a geolocalizării „pentru a preveni, de exemplu, adunările de persoane care nu se cunosc între ele”, potrivit oficialului din cadrul biroului prim-ministrului.

Alte restricții privind accesul la rețelele sociale sunt discutate în parlament în cadrul dezbaterii asupra așa-numitului proiect de lege „cine încalcă, plătește”, care ar impune răspunderea financiară persoanelor care „au participat în cunoștință de cauză” la o revoltă — indiferent dacă au comis sau nu ele însele daune materiale.

Același proiect de lege ar impune platformelor să elimine în termen de 24 de ore conținutul care incită la agresiune fizică sau sexuală, furt, distrugere sau daune materiale, „atunci când un astfel de conținut este susceptibil să provoace o perturbare gravă a ordinii publice”, iar în termen de o oră conținutul care încurajează insurecția.

Alți parlamentari propun măsuri care variază de la urmărirea celor care provoacă tulburări prin supraveghere video algoritmică până la sancționarea piețelor online care nu reușesc să împiedice vânzarea bunurilor furate.

Editor : B.E.