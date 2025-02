Guvernul francez denunță acuzațiile lui Trump la adresa lui Zelenski: „Nu înţelegem logica americană”

Afirmaţiile critice ale preşedintelui american Donald Trump la adresa omologului său ucrainean Volodimir Zelenski se înscriu într-o serie de declaraţii „puţin inteligibile” care ridică întrebări privind „coerenţa” poziţiei americane în acest conflict, a declarat miercuri purtătoarea de cuvânt a guvernului francez, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Emmanuel Macron a abordat în Consiliul de miniştri „poziţia SUA (exprimată) prin intermediul afirmaţiilor diverse şi adesea puţin inteligibile făcute de preşedintele Trump”, a căror coerenţă „o căutăm în timp”, a declarat Sophie Primas.

„Declaraţiile de ieri (miercuri - n. r.) sunt în această linie (...). Nu înţelegem foarte bine logica americană”, a adăugat ea.

Donald Trump a provocat consternare marţi, acuzându-l pe Volodimir Zelenski că a început războiul, în condiţiile în care ofensiva a fost declanşată de armata rusă în februarie 2022, şi că este foarte nepopular.

Liderul american a reacţionat astfel la criticile preşedintelui ucrainean, care a reproşat Washingtonului că a început discuţii "despre Ucraina fără Ucraina" cu Rusia, marţi, la Riad, şi a cerut un loc pentru ţara sa şi pentru europeni la masa de negociere.

„Astăzi am auzit 'oh, nu am fost invitaţi'. Ei bine, aţi fost acolo trei ani. Ar fi trebuit să-i puneţi capăt acum trei ani. Nu ar fi trebuit niciodată să-l începeţi”, a declarat noul lider de la Casa Albă.

„Rusia vrea s facă ceva. Vor să pună capăt barbariei sălbatice”, a adăugat el, fără a vorbi deloc despre masacrele asupra civililor atribuite armatei ruse de la începutul conflictului.

În plină perioadă de efervescenţă diplomatică atacurile ruse au continuat miercuri în Ucraina, unde o mare zonă rezidenţială din oraşul portuar Odesa a rămas fără încălzire şi electricitate.

Armata rusă bombardează de trei ani infrastructura energetică şi civilă ucraineană, pe lângă oraşele şi satele din Ucraina.

Editor : C.L.B.