Guvernul francez supraviețuiește moțiunilor de cenzură după aprobarea acordului UE-Mercosur

Guvernul francez condus de premierul Sebastien Lecornu a supraviețuit miercuri ambelor moțiuni de cenzură depuse de opoziția din stânga radicală și extrema dreaptă, după ce UE a aprobat acordul comercial cu Mercosur, deși Franța a votat împotriva acestuia. Opoziția îi reproșează președintelui Emmanuel Macron și guvernului că nu au reușit să coaguleze o minoritate de blocaj între statele membre pentru a împiedica votarea acordului.

Mathilde Panot, lidera grupului parlamentar al formațiunii de stânga radicală „Franța Nesupusă”, consideră că Franța a fost „umilită” de Bruxelles. Marine Le Pen, lidera de facto a formațiunii de extremă dreapta „Adunarea Națională”, i-a cerut președintelui Macron să amenințe cu suspendarea plății contribuției Franței la bugetul UE, relatează Reuters preluată de Agerpres. Ambele formațiuni au depus câte o moțiune de cenzură împotriva guvernului Lecornu.

Citește și: Mega-acordul comercial UE-Mercosur: Cine a câștigat, cine a pierdut (Politico)

„Sunteți în interiorul țării un guvern de vasali care-i servește pe cei bogați, care umilește națiunea noastră în fața Comisiei Europene și a imperiului american!”, a criticat executivul aceeași membră a „Franței Nesupuse” în parlament, înainte de vot.

Cele două moțiuni au fost respinse, deși guvernul nu are o majoritate clară. Partidul Socialist și formațiunea de dreapta „Republicanii” au refuzat să sprijine încercarea de răsturnare a executivului, care încă nu a reușit să adopte bugetul pentru 2026.

Acordul UE-Mercosur, aprobat prin majoritate calificată

Acordul comercial între UE și Mercosur (Brazilia, Argentina, Uruguay, Paraguay și Bolivia) a fost aprobat în Consiliul UE prin majoritate calificată. Au votat împotrivă Polonia, Franța, Austria, Irlanda și Ungaria, iar Belgia s-a abținut. Aceasta a fost insuficient pentru constituirea unei minorități de blocaj care să împiedice votarea acordului. Acordul va fi semnat sâmbătă în Paraguay de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Citește și: Premierul francez a dispus pregătirea unor eventuale alegeri legislative în martie, concomitent cu municipalele

Ursula von der Leyen și statele UE cu industrii puternice axate pe exporturi, în special Germania, salută acordul, care facilitează accesul produselor industriale europene pe piața sud-americană. În contrapartidă, produsele agricole sud-americane, cu costuri mai reduse și standarde de mediu mai relaxate, vor putea pătrunde mai ușor pe piața UE, ceea ce dezavantajează fermierii europeni, inclusiv din Franța.

Poziția oscilantă a lui Macron

Președintele Emmanuel Macron și guvernul premierului Lecornu au avut poziții oscilante față de acord. Prins între loialitatea față de Bruxelles și protestele agricultorilor francezi, Macron a decis ca Franța să voteze împotriva acordului în Consiliul UE.

Deși Macron a obținut concesii de la Comisia Europeană pentru protejarea agricultorilor francezi, opoziția îi reproșează că nu a reușit să obțină sprijinul suficient al altor state membre pentru a împiedica aprobarea acordului.

Citește și: Ursula von der Leyen s-ar putea confrunta cu o moțiune de cenzură după acordul cu Mercosur (Politico)

Editor : Ana Petrescu