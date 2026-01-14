Live TV

Guvernul francez supraviețuiește moțiunilor de cenzură după aprobarea acordului UE-Mercosur

Data publicării:
Paris, France. 13th Jan, 2026. French Prime Minister Sebastien Lecornu during a session of questions to the government at the National Assembly, France's lower house of parliament, in Paris, France, on January 13, 2026. Photo by Lionel Urman/ABACAPRESS.CO
Premierul francez Sebastien Lecornu vorbind în Parlament. Foto: Profimedia Images
Din articol
Acordul UE-Mercosur, aprobat prin majoritate calificată Poziția oscilantă a lui Macron

Guvernul francez condus de premierul Sebastien Lecornu a supraviețuit miercuri ambelor moțiuni de cenzură depuse de opoziția din stânga radicală și extrema dreaptă, după ce UE a aprobat acordul comercial cu Mercosur, deși Franța a votat împotriva acestuia. Opoziția îi reproșează președintelui Emmanuel Macron și guvernului că nu au reușit să coaguleze o minoritate de blocaj între statele membre pentru a împiedica votarea acordului.

Mathilde Panot, lidera grupului parlamentar al formațiunii de stânga radicală „Franța Nesupusă”, consideră că Franța a fost „umilită” de Bruxelles. Marine Le Pen, lidera de facto a formațiunii de extremă dreapta „Adunarea Națională”, i-a cerut președintelui Macron să amenințe cu suspendarea plății contribuției Franței la bugetul UE, relatează Reuters preluată de Agerpres. Ambele formațiuni au depus câte o moțiune de cenzură împotriva guvernului Lecornu.

Citește și: Mega-acordul comercial UE-Mercosur: Cine a câștigat, cine a pierdut (Politico)

„Sunteți în interiorul țării un guvern de vasali care-i servește pe cei bogați, care umilește națiunea noastră în fața Comisiei Europene și a imperiului american!”, a criticat executivul aceeași membră a „Franței Nesupuse” în parlament, înainte de vot.

Cele două moțiuni au fost respinse, deși guvernul nu are o majoritate clară. Partidul Socialist și formațiunea de dreapta „Republicanii” au refuzat să sprijine încercarea de răsturnare a executivului, care încă nu a reușit să adopte bugetul pentru 2026.

Acordul UE-Mercosur, aprobat prin majoritate calificată

Acordul comercial între UE și Mercosur (Brazilia, Argentina, Uruguay, Paraguay și Bolivia) a fost aprobat în Consiliul UE prin majoritate calificată. Au votat împotrivă Polonia, Franța, Austria, Irlanda și Ungaria, iar Belgia s-a abținut. Aceasta a fost insuficient pentru constituirea unei minorități de blocaj care să împiedice votarea acordului. Acordul va fi semnat sâmbătă în Paraguay de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Citește și: Premierul francez a dispus pregătirea unor eventuale alegeri legislative în martie, concomitent cu municipalele

Ursula von der Leyen și statele UE cu industrii puternice axate pe exporturi, în special Germania, salută acordul, care facilitează accesul produselor industriale europene pe piața sud-americană. În contrapartidă, produsele agricole sud-americane, cu costuri mai reduse și standarde de mediu mai relaxate, vor putea pătrunde mai ușor pe piața UE, ceea ce dezavantajează fermierii europeni, inclusiv din Franța.

Poziția oscilantă a lui Macron

Președintele Emmanuel Macron și guvernul premierului Lecornu au avut poziții oscilante față de acord. Prins între loialitatea față de Bruxelles și protestele agricultorilor francezi, Macron a decis ca Franța să voteze împotriva acordului în Consiliul UE.

Deși Macron a obținut concesii de la Comisia Europeană pentru protejarea agricultorilor francezi, opoziția îi reproșează că nu a reușit să obțină sprijinul suficient al altor state membre pentru a împiedica aprobarea acordului.

Citește și: Ursula von der Leyen s-ar putea confrunta cu o moțiune de cenzură după acordul cu Mercosur (Politico)

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Secretarul general al NATO, Mark Rutte
1
Mark Rutte, declarație surprinzătoare despre Nicolae Ceaușescu: „Am crezut că va conduce...
Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei
2
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga...
Liderul AUR, George Simion, va participa în Iaşi la un marş din Piaţa Unirii până în faţa Palatului Culturii, dar şi la „Marşul Unirii” din municipiul Focşani. Acesta va participa, de asemenea, alături de Călin Georgescu, și la evenimentul „Marea Horă a Unirii Neamului” în Parcul Tineretului din Capitală, la statuia Eroilor Militari Români Căzuţi la Datorie, începând cu ora 13:00.  
3
AUR, după declarația Maiei Sandu privind unirea cu România: „Deține întreaga putere, ar...
Polina Azarnih, recrutoare pentru armata Rusiei
4
Cum a ademenit o fostă profesoară sute de bărbați să lupte în Ucraina: Este „unul dintre...
aD0yNjEzMTM4MmIwNjA3MDRjMDNjNzI2YjAwNTFlYjg0Yw==.thumb
5
Trump a decis să intervină militar în Iran. Un atac ar putea avea loc în următoarele 24...
Gino Iorgulescu a plecat de urgență în Italia! Lovitură de teatru în cazul Mario Iorgulescu
Digi Sport
Gino Iorgulescu a plecat de urgență în Italia! Lovitură de teatru în cazul Mario Iorgulescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
steaguri ue rusia unul langa altul
Ideea unui trimis special al UE pentru discuții cu Vladimir Putin, promovată de guvernele europene: „Nu sunt naivi”
profimedia-1064779352
Ursula von der Leyen nu are mandat legal pentru semnarea acordului cu Mercosur, reclamă europarlamentarii AUR
BRUSSELS-EUROPEAN-PARLIAMENT-IRAN
Nouă moțiune de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen. Patrioții pentru Europa contestă acordul UE-Mercosur
Fermieri francezi protestând lângă Arcul de Triumf
Când va avea loc semnarea acordului comercial Uniunea Europeană - Mercosur
profimedia-1064779352
Irineu Darău, ministrul Economiei, despre acordul UE-Mercosur: „Va duce la creșterea exporturilor. România are nevoie de piețe noi”
Recomandările redacţiei
greenland danes
„Nu am reușit să schimbăm poziția SUA”. Primele declarații după...
Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Armatei Române
„O zonă a României nu este acoperită de Articolul 5 din NATO”. Șeful...
Ministra de Externe, Oana Țoiu.
Ședință la Ministerul de Externe. Oana Țoiu: Misiunile diplomatice...
legile justitiei guvern
Comitetul pentru revizuirea legilor justiției stabilește...
Ultimele știri
Mario Iorgulescu, dat dispărut în Italia. Tătăl său a plecat acolo de urgență și a cerut ajutorul autorităților italiene
Guvernul alocă aproape 145 milioane lei pentru digitalizarea Administrației Fondului pentru Mediu
Guvernul acordă ajutoare umanitare locuitorilor din județul Constanța afectați de inundațiile din luna octombrie a anului trecut
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ziua de 14 ianuarie deschide un nou capitol astrologic. Mercur în opoziție cu Jupiter aduce schimbări majore...
Cancan
Mama lui Mario Iorgulescu a făcut primele și singurele declarații, după interviul care a zguduit opinia...
Fanatik.ro
Salariile angajaților Nordis, plătiți dintr-un fond administrat de stat. De unde provin banii
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Scandal uriaș! O mare campioană olimpică a fost acuzată de trădare națională
Adevărul
Tensiuni majore în Orient: Trump ar putea lovi Iranul în 24 de ore. Netanyahu pleacă din Israel, SUA...
Playtech
Singura literă din alfabet cu care nu se încheie niciun cuvânt în limba română. Nu este vorba despre w sau y
Digi FM
O femeie diagnosticată cu demență a avut un moment de luciditate după ce soțul i-a cântat: "A fost ca și cum...
Digi Sport
Uriaș! Gigi Becali a dezvăluit cât plătește impozit: ”În fiecare lună, pac la statul român”
Pro FM
Julio Iglesias, acuzat de agresiune sexuală de două foste angajate: "Normaliza abuzul". Poveștile femeilor și...
Film Now
Leonardo DiCaprio, omagiu emoționant adus mamei sale, care l-a sprijinit în carieră: „A crezut în mine...
Adevarul
LIVE TEXT Întâlnirea cu privire la Groenlanda de la Washington s-a încheiat după aproximativ o oră
Newsweek
Crește ajutorul la pensie pentru o categorie de pensionari. Guvernul a anunțat de când se vor da banii
Digi FM
Horoscop chinezesc 2026. Ce semnificație are Calul de Foc și ce aduce pentru fiecare zodie
Digi World
Trucul mental simplu care te ajută să-ți calmezi anxietatea de zborurile cu avionul. Ce este gândul-ancoră ce...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Momente stânjenitoare și controversate la Globurile de Aur 2026. Țigări aprinse în sală, grimase, plecări...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...