Guvernul italian a ratat ținta de deficit, dar critică Institutul de statistică. Meloni: „Acest lucru mă dezamăgeşte”

Guvernul italian a criticat Institutul naţional de statistică (ISTAT), după ce acesta a raportat zilele trecute că autorităţile de la Roma au ratat un indicator cheie privind finanţele publice în anul 2025, ceea ce înseamnă că Italia va fi vizată în continuare de o procedură disciplinară pentru deficit bugetar excesiv.

ISTAT a confirmat marţi că deficitul de anul trecut a fost de 3,1% din produsul intern brut (PIB), peste limita de 3% impusă de UE, în pofida estimărilor repetate ale Guvernului de la Roma privind o revizuire, în jos, a datelor publicate iniţial de ISTAT în luna martie, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Ministrul Economiei, Giancarlo Giorgetti, a declarat în Parlament că a luat act, "nu fără regret", de cifrele ISTAT şi a afirmat că modul în care institutul colectează datele nu este "întotdeauna compatibil cu nevoile contabilităţii publice".

Premierul Giorgia Meloni, care se pregăteşte pentru alegerile naţionale de anul viitor, a mers mai departe, sugerând că ISTAT a făcut calcule greşite şi că acţionează împotriva intereselor ţării.

"Nu ştiu dacă ISTAT îi subestimează pe italieni sau performanţa Guvernului, iar acest lucru mă dezamăgeşte", a spus ea după publicarea noilor date.

Meloni a adăugat că ISTAT revizuieşte în sus cifrele privind PIB-ul Italiei "în fiecare an", sugerând că ponderea deficitului raportată ar putea fi nesigură.

ISTAT a refuzat să comenteze afirmaţiile premierului Meloni.

O sursă din cadrul ISTAT a declarat că Institutul "colectează şi comunică datele fără nicio motivaţie politică, cu transparenţă deplină şi respectând metodologiile convenite cu Sistemul Statistic European şi codul său de calitate".

Linda Laura Sabbadini, fost director în cadrul ISTAT, a afirmat că Meloni încearcă să abată atenţia de la eşecurile propriului Guvern şi că nu este adevărată afirmaţia că ISTAT revizuieşte întotdeauna în sus cifrele privind PIB-ul. "Înţeleg că suntem în plină campanie electorală, dar nu poţi transforma ISTAT într-un ţap ispăşitor atunci când nu ai monitorizat corespunzător cheltuielile", a declarat ea pentru Reuters. ISTAT este o "instituţie independentă care nu ar trebui supusă presiunilor politice şi, cu atât mai puţin, denigrată în public", a adăugat Sabbadini.

Şi filiala care îi reprezintă pe lucrătorii din educaţie a celui mai mare sindicat din Italia, CGIL, a sărit în apărarea ISTAT. "Statisticile publice servesc societatea, nu guvernele", se arăta într-o declaraţie publicată pe reţelele de socializare.

Editor : M.B.