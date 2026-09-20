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Guvernul Meloni vrea să limiteze numărul elevilor străini din fiecare clasă și să interzică burqa şi niqab în şcoli

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giorgia meloni italia
Foto: Profimedia Images
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Guvernul italian pregăteşte interzicerea acoperirii feţei în şcoli şi introducerea unui număr maxim de elevi străini într-o clasă, a anunţat duminică premierul Giorgia Meloni, la reuniunea anuală a organizaţiei de tineret a partidului său, Fraţii Italiei, transmite Reuters.  

Meloni a declarat că măsura va fi prezentată în curând guvernului şi va stabili prin lege un plafon pentru numărul elevilor străini din fiecare clasă, fără să precizeze deocamdată care va fi acesta. 

„În curând va fi prezentată în Consiliul de Miniştri o măsură care va stabili prin lege un număr maxim de elevi străini într-o clasă. De asemenea, aceasta le va cere părinţilor elevilor străini care întâmpină dificultăţi serioase de integrare în sistemul şcolar să înveţe limba italiană şi va interzice burqa şi niqab în şcoli”, a declarat Meloni. 

Premierul a argumentat că integrarea devine dificilă atunci când într-o clasă se află un număr mare de copii care nu cunosc limba italiană. 

„Dacă într-o clasă există un singur copil care nu înţelege italiana, probabil va putea învăţa rapid limba şi se va integra cu ajutorul colegilor şi profesorilor. Dar dacă numărul copiilor care nu înţeleg limba devine mare sau chiar majoritar, aceasta nu mai este integrare, ci neglijenţă”, a spus Meloni. 

Potrivit Fondazione ISMU, instituţie de cercetare citată de Reuters, elevii care nu au cetăţenie italiană reprezintă 11,6% din totalul celor înscrişi în şcolile din Italia, adică aproape 12 din fiecare 100 de elevi. 

Meloni a insistat şi asupra interdicţiei privind burqa şi niqab, articole vestimentare care acoperă faţa. 

„La şcoală trebuie să mergi cu faţa descoperită, iar în Italia nimeni, în numele unei tradiţii reale sau presupuse, nu poate decide că o tânără trebuie să se ascundă”, a declarat premierul. 

Italia este una dintre ţările europene cele mai expuse sosirilor de migranţi din cauza poziţiei sale în centrul Mediteranei. Integrarea migranţilor, în special a celor proveniţi din ţări cu populaţie majoritar musulmană, rămâne un subiect controversat în politica şi societatea italiană, iar simbolurile religioase, regulile privind cetăţenia şi politica de imigraţie provoacă frecvent dezbateri. 

Editor : A.C.

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