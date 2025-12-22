Guvernul Netanyahu a aprobat închiderea postului de radio al armatei israeliene. Care e motivul deciziei Executivului

Guvernul israelian a aprobat în unanimitate, luni, închiderea postului de radio militar Galei Tsahal, în ciuda opoziţiei consilierului juridic al Executivului, care se teme de o „interferenţă politică” în audiovizualul public şi de „încălcarea libertăţii” presei.

Galei Tsahal, fondată în 1950, este o staţie de radio generalistă renumită pentru programele sale de informare de referinţă, urmărite de zeci de ani chiar şi de jurnaliştii străini. Conform ultimelor sondaje, este a treia staţie cea mai ascultată din Israel, cu o audienţă de 17,7%, scrie AFP preluată de News.ro.

„Guvernul a aprobat în unanimitate propunerea ministrului apărării, Israel Katz, de a închide postul de radio militar Galei Tsahal” înainte de 1 martie 2026, a anunţat biroul ministrului într-un comunicat.

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu le-a cerut miniştrilor săi să susţină propunerea lui Katz, potrivit textului comunicatului.

„De mult timp există propuneri recurente de a scoate Galei Tsahal din cadrul militar, de a o desfiinţa sau de a o privatiza. Trebuie să spun că sunt deschis la toate aceste propuneri, deoarece cred în concurenţă”, a declarat Netanyahu, citat în comunicat.

Consilierul juridic al guvernului, Gali Baharav-Miara - care face obiectul unei proceduri de destituire iniţiate de executiv - a considerat că această decizie „ridică îngrijorări cu privire la o posibilă ingerinţă politică în difuzarea publică şi ridică întrebări cu privire la o încălcare a libertăţii de exprimare şi a presei”.

Biroul său a indicat că pentru a decide închiderea acestei staţii este necesar un vot în Parlament.

Decizia guvernului „nu respectă criteriile juridice necesare şi nu poate fi promovată în starea actuală”, potrivit unui document de 34 de pagini pregătit de birou şi consultat de AFP.

Ministrul Apărării şi-a justificat decizia explicând că Galei Tsahal „difuzează conţinuturi politice şi controversate, care nu sunt conforme cu valorile” armatei.

„În ultimii doi ani, pe tot parcursul războiului, numeroşi soldaţi şi cetăţeni, inclusiv familii îndoliate, s-au plâns în repetate rânduri că au sentimentul că postul nu îi reprezintă şi că, dimpotrivă, afectează efortul de război şi moralul”, a adăugat domnul Katz, potrivit comunicatului său.

Liderul opoziţiei, Yaďr Lapid, a denunţat pe X această închidere, afirmând că „face parte din demersul guvernului de a suprima libertatea de exprimare în Israel în perioada electorală”.

„Ei nu reuşesc să controleze realitatea, aşa că încearcă să controleze minţile”, a adăugat Lapid.

