Guvernul olandez a plătit asigurarea de 5,7 milioane de euro pentru tezaurul dacic furat de la Muzeul Drents

Patru piese de tezaur dacic a fost furate de la Muzeul Drents
Patru piese de tezaur dacic a fost furate de la Muzeul Drents. Foto: Drents Museum

Guvernul olandez a plătit 5,7 milioane de euro după furtul de opere de artă din Muzeul Drents care a avut loc la începutul anului trecut, în 25 ianuarie, potrivit presei olandeze citate de News.ro. Printre obiectele furate se află şi Coiful de la Coţofeneşti din România.

Plata a fost efectuată către AON, un broker de asigurări global, a declarat ministrul interimar al Educaţiei, Culturii şi Ştiinţei, Gouke Moes. 

Printre obiectele furate se află şi trei brăţări de aur şi piesa centrală a expoziţiei, Coiful de la Coţofeneşti. Obiectele sunt artefacte din patrimoniul românesc şi sunt considerate a avea o valoare culturală semnificativă.

În scrisoarea adresată Parlamentului, Moes şi-a exprimat speranţa că obiectele furate vor fi recuperate. El a scris: „În ciuda acordului financiar încheiat, evenimentul rămâne o pierdere profundă pentru toţi cei implicaţi în Olanda şi România”.

Trei bărbaţi din Heerhugowaard - Douglas Chesley W., 36 ani, Bernhard Z., 35 ani, şi Jan B., 21 ani - sunt consideraţi principalii suspecţi şi au fost puşi sub acuzare oficial. Aceştia rămân în arest şi au refuzat până în prezent să dea declaraţii. Toţi trei sunt acuzaţi de furt, provocarea unei explozii şi distrugerea muzeului. Alţi patru suspecţi, acuzaţi că au jucat roluri secundare în furt, au fost eliberaţi din arest, dar rămân suspecţi.

Procurorii au declarat că suspecţii au pătruns cu forţa în Muzeul Drents folosind o bombă cu artificii şi baroase. Imaginile camerelor de supraveghere arată persoane mascate intrând în clădire cu puţin timp înainte de explozie, care a distrus o uşă de sticlă şi vitrine. Anchetatorii au declarat că suspecţii au exploatat punctele slabe cunoscute ale construcţiei vitrinelor muzeului.

Muzeul Drents a refuzat să comenteze mai mult cu privire la plata guvernului. „Acest acord era deja cunoscut de noi. Nu dorim să comentăm mai mult”, a declarat un purtător de cuvânt al muzeului.

