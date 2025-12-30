Live TV

Guvernul Poloniei aprobă un proiect de lege ce introduce „contracte de coabitare” pentru cupluri, indiferent de sex

Data publicării:
cuplu
Foto: Profimedia

Guvernul polonez condus de prim-ministrul Donald Tusk a aprobat marţi un proiect de lege care introduce 'contracte de coabitare' pentru cuplurile care locuiesc împreună, indiferent de sexul acestora, o măsură de recunoaştere a uniunilor de acelaşi sex într-o ţară majoritar catolică şi una din cele mai restrictive din UE în materie de drepturi pentru persoane LGBT, transmite Reuters.

Tusk, care a preluat guvernarea în 2023 cu promisiunea de a răsturna politicile ultraconservatoare criticate de Bruxelles, nu a reuşit să livreze reforme în ce priveşte dreptul la avort şi drepturi pentru persoane LGBT.

Aceste reforme s-au lovit de rezistenţa partenerului de coaliţie conservator, PSL, şi de ameninţările de veto a doi preşedinţi succesivi, apropiaţi de partidul naţionalist de dreapta Lege şi Justiţie (PiS), care a guvernat anterior.

'Mergem în parlament cu un proiect de conciliere pentru care credem că există o majoritate în camera inferioară şi în cea superioară', le-a declarat reporterilor Katarzyna Kotula, responsabila guvernamentală cu problemele de egalitate, după o şedinţă de guvern.

Proiectul de lege ar permite ca două persoane, indiferent de sexul lor, să semneze un 'contract de coabitare' la un birou notarial. Contractul ar acoperi drepturi de locuinţă, pensie alimentară, acces la informaţii medicale şi asigurare medicală, concediu de îngrijire, declaraţii fiscale comune şi deduceri comune de taxe.

Textul nu legalizează însă căsătoriile între persoane de acelaşi sex, care rămân interzise.

Guvernul proeuropean Tusk speră că domeniul de aplicare limitat al proiectului îi va asigura aprobarea de către preşedintele conservator Karol Nawrocki.

Asociaţii LGBT şi-au exprimat frustrarea, dar au recunoscut că măsura ar putea fi singura cu şanse de a fi adoptată de parlament.

'Acesta nu este un moment de triumf. După doi ani de guvernare a lui Donald Tusk, coaliţia de guvernământ a elaborat, în sfârşit, o propunere comună', a transmis Campania împotriva Homofobiei, într-un comunicat emis după publicarea proiectului de lege.

'Acesta nu este proiectul pentru care luptăm de ani de zile. Este un răspuns slab la aşteptări mari şi singurul care, în situaţia actuală, poate oferi un sentiment de securitate', au adăugat activiştii.

