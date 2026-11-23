Noul guvern condus de studenți din Serbia intenționează să limiteze emisiunile de tip reality TV la 45 de minute pe zi și să introducă o săptămână de lucru de patru zile. „Lista Studenților” propune restricții privind difuzarea emisiunilor de tip „Big Brother”, în cadrul unui plan mai amplu de reformă a mass-media, scrie The Telegraph.

În octombrie, „Lista Studenților” a răsturnat regimul lui Aleksandar Vučić, liderul autoritar al țării și aliat al lui Vladimir Putin, promițând să elibereze țara de corupție.

Această coaliție eterogenă de outsideri politici, nominalizați de studenți, a obținut 140 din cele 250 de locuri din Parlament, dar nu are un candidat clar pentru funcția de prim-ministru.

Marți, deputații săi au depus jurământul la Adunarea Națională din Belgrad, în aplauzele a sute de susținători.

Acum că Vučić a fost înlăturat, ei trebuie să se ocupe de partea dificilă a guvernării și de decuplarea țării de Rusia- totul fără un lider clar conturat.

Profesorul Vuk Vuksanović, lector de politică externă specializat în Serbia la King’s College London, a declarat pentru The Telegraph că „a câștiga alegerile și a conduce țara sunt două lucruri foarte diferite.”

Una dintre modalitățile prin care mișcarea intenționează să transforme țara este renunțarea treptată la emisiunile de telerealitate, prin interzicerea acestora pe canalele naționale gratuite înainte de ora 23:00 și limitarea duratei lor la 45 de minute pe zi.

Simbol al culturii violente promovate de guvernul anterior

Emisiunile de reality show populare, precum „Elita”, o serie sârbă de tipul Big Brother, ar rămâne disponibile prin intermediul serviciilor cu abonament, sub rezerva restricțiilor de vârstă și a controlului parental.

De asemenea, posturile de televiziune ar fi obligate să întrerupă imediat programele în cazul apariției unor scene de violență, amenințări sau discursuri de incitare la ură.

Această politică reflectă convingerea mișcării că emisiunile de reality show au devenit un simbol al culturii violente promovate de guvernul anterior.

„Emisiunile sunt atât de pline de vulgaritate și violență, iar accesul la ele este atât de ușor. Pentru mulți, ele reprezintă într-un fel climatul social și cultural care a apărut în timpul vechiului regim”, explică prof. Vuksanović.

Încercare de reformare a peisajului media

Planurile fac parte dintr-o încercare mai amplă de a reforma peisajul media din Serbia, pe care criticii îl acuză că a devenit o mașină de propagandă pentru administrația Vučić.

După victoria electorală a „Listei Studenților”, un post de televiziune sârb și-a cerut scuze față de telespectatori pentru reportajele părtinitoare și pentru că nu a contestat regimul Vučić.

Goran Eror, prezentator de știri la un canal media de stat dintr-o provincie din nordul țării, a declarat: „Timp de ani de zile, nu ne-am îndeplinit datoria.”

Îndepărtare d emodelul economic urmărit sub Vučić

Planurile mișcării se extind, de asemenea, dincolo de ecranul televizorului, ajungând și la locul de muncă.

Aceasta dorește să încurajeze companiile să introducă o săptămână de lucru de patru zile, reducând programul angajaților la 32 de ore pe săptămână fără a le reduce salariile.

Alte măsuri menite să îmbunătățească drepturile lucrătorilor includ limitarea orelor suplimentare la opt ore pe săptămână, restricționarea contractelor pe durată determinată și interzicerea contactării angajaților de către șefi în afara programului de lucru.

Propunerile marchează o îndepărtare de modelul economic urmărit sub Vučić, care se baza în mare măsură pe atragerea investitorilor străini cu promisiunea unei forțe de muncă relativ ieftine.

Însă analiștii afirmă că noul model ar putea fi mai potrivit pentru economiile scandinave bogate decât pentru o țară cu venituri medii precum Serbia.

Profesorul Vuksanović a declarat: „Este încă un teritoriu scandinav, nu unul al unei țări cu venituri medii. Trebuie puse la punct aspectele economice înainte de a face o promisiune atât de ambițioasă.”

Politica externă - priorități concurente

Politica externă este domeniul în care prioritățile concurente ale mișcării s-ar putea dovedi cele mai dificil de conciliat.

Serbia, o țară balcanică cu o populație de aproximativ 6,6 milioane de locuitori, se află de mult timp prinsă între ambițiile sale de a adera la UE și relația sa strânsă cu Moscova.

Membrii „Listei Studenților” au propus organizarea unui eventual referendum privind aderarea țării la UE, deși acest lucru nu făcea parte din programul electoral oficial al grupului.

Aleksandar Baucal, un deputat proaspăt ales, a luat cuvântul la forumul privind extinderea UE de la Bruxelles, în cadrul primei apariții a mișcării în fața unui public internațional.

El a afirmat că „Lista Studenților” va accelera eforturile de îndeplinire a criteriilor intermediare de aderare la UE.

„Calea europeană este una a reformelor: consolidarea valorilor europene, construirea unor instituții funcționale și a unui sistem autentic al statului de drept, dezvoltarea unei economii durabile integrate în piața europeană”, a adăugat el.

Baucal și alți reprezentanți ai „Listei Studenților” s-au întâlnit, de asemenea, cu Marta Kos, comisarul UE pentru extindere, pentru a discuta despre viitorul european al Serbiei.

Însă legăturile mai strânse cu Bruxelles nu înseamnă neapărat o ruptură definitivă de Moscova, iar grupul se confruntă cu sarcina complicată de a se detașa de Rusia, păstrând în același timp legăturile economice.

Mișcarea se opune sancțiunilor împotriva Moscovei și intenționează să mențină cooperarea bilaterală, chiar dacă semnalează dorința de a reduce influența rusă asupra instituțiilor sârbe.

„În ceea ce privește Rusia, mă aștept la o reducere a cooperării în domeniul informațiilor și la o mai mică glorificare a Rusiei în mass-media sârbă”, a declarat profesorul Vuksanović.

Relația cu Israelul

„Lista Studenților” a promis, de asemenea, să rupă legăturile strânse pe care Vučić le-a stabilit cu Israelul, angajându-se să oprească comerțul cu arme și solicitând încetarea unui proiect de drone legat de Israel în Serbia.

Filip Ubovic, un reprezentant al „Listei Studenților”, a declarat: „Ceea ce se întâmplă acolo este o pată pe conștiința umanității și este cu adevărat regretabil. Platforma noastră afirmă clar că vom pune capăt comerțului cu arme cu Israelul.”

Vučić a acuzat „Lista Studenților” că slăbește apărarea Serbiei după ce a fost anunțată această promisiune.

Profesorul Vuksanović a afirmat că această chestiune va fi dificil de gestionat. Serbia are legături istorice cu Israelul, modelate de experiența comună a suferinței trăite de cele două țări în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, dar generațiile mai tinere au devenit din ce în ce mai simpatizante față de cauza palestiniană.

„Nimeni nu dorește să pună capăt legăturilor cu Israelul”, a spus el referindu-se la populația sârbă, adăugând că poziția pro-palestiniană a mișcării ar complica relația.

Kosovo, un obstacol major

Kosovo va rămâne un alt obstacol major. Serbia susține că Kosovo, care și-a declarat independența în 2008, rămâne parte a teritoriului său.

În ciuda așteptărilor unora că „Lista Studenților” ar recunoaște Kosovo, poziția sa oficială este de a continua negocierile mediate de UE cu Pristina, fără însă a avea intenția de a recunoaște independența teritoriului.

Însă mișcarea nu a fost creată niciodată pentru a prelua puterea. A fost înființată pentru a cere răspunsuri după prăbușirea unui acoperiș din beton la o gară din Novi Sad în noiembrie 2024, incident care a provocat moartea a 16 persoane și a declanșat proteste în masă împotriva corupției guvernamentale.

L-au răsturnat pe omul puternic; acum trebuie să se ocupe de partea dificilă a guvernării, comentează, în încheiere, The Telegraph.

Editor : M.C