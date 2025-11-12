Live TV

Guvernul sârb intenţionează să interzică Radio Europa Liberă şi două posturi de televiziune

Data publicării:
manifestatie in serbia
Protestele opoziţiei pro-occidentale împotriva preşedintelui Aleksandar Vucic s-au intensificat din noiembrie anul trecut. Foto: Profimedia

Ministrul sârb al Informaţiilor, Boris Bratina, a anunţat miercuri că va interzice emisia postului Radio Europa Liberă în Serbia, precum şi două posturi de televiziune despre care a spus că acţionează ca agenţi ai „serviciilor de informaţii străine”, pe fondul protestelor de stradă organizate de opoziţie împotriva preşedintelui Aleksandr Vucic, relatează agenţia EFE.

„Analizăm amendamente legislative pentru a nu le mai permite să emită pe teritoriul nostru”, a declarat acest ministru la postul de radio Pink, potrivit agenţiei de ştiri sârbe Beta.

El a descris Radio Europa Liberă drept „cea mai periculoasă mass-media anti-sârbă”, iar posturile N1 şi NovaS, pe care doreşte să le interzică, drept „avanposturi ale serviciilor de informaţii străine”.

Potrivit ministrului sârb, instituţiile media care emit din străinătate nici nu ar trebui să existe, întrucât nu există nicio cale legală de atac împotriva lor, notează EFE, citată de Agerpres.

Postul Radio Europa Liberă/Radio Libertatea (RFE/RL) emite de la sediul său din Praga în 28 de limbi, pentru publicul din estul Europei, din Rusia şi celelalte ţări ale fostei URSS. Postul de televiziune NovaS emite în mai multe ţări balcanice şi îşi are sediul în Olanda, iar N1 este o televiziune prin cablu de asemenea cu acoperire regională.

Protestele opoziţiei pro-occidentale împotriva preşedintelui Aleksandar Vucic s-au intensificat din noiembrie anul trecut, după ce 16 oameni au murit în urma prăbuşirii acoperişului gării din Novi Sad. Opoziţia a atribuit rapid tragedia corupţiei din ţară.

Au urmat în decembrie alegerile legislative, câştigate cu 46% din voturi de formaţiunea de dreapta naţionalistă a lui Vucic, Partidul Progresist Sârb (SNS), în timp ce principala coaliţie de opoziţie, „Serbia împotriva violenţei”, a obţinut numai 23,5% din voturi şi nu recunoaşte rezultatul, susţinând că ar fi avut loc fraude, şi cere de atunci repetarea scrutinului, în timp ce organizează cu regularitate proteste de stradă.

Preşedintele Aleksandar Vucic, care în politica externă face echilibristică între Rusia şi Occident, a respins acuzaţiile de fraudă şi a declarat că deţine dovezi conform cărora protestele insistente ale opoziţiei sunt orchestrate din străinătate, sugerând că state occidentale ar urmări să-l înlăture de la putere.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
diana buzoianu la o sedinta
1
Diana Buzoianu: Este mai important să se închidă iazuri care otrăvesc românii cu metale...
Când se șterg punctele de penalizare. Foto Getty Images
2
După ce perioadă se șterg punctele de penalizare primite pentru abateri în trafic. Cum...
Pașaport rusesc
3
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple...
rafinăria lukoil din Burgas, Bulgaria
4
Situație critică în Bulgaria: autoritățile anunță că rezervele de benzină mai ajung...
sediul Curtea Europeană de Justiție
5
Curtea de Justiţie a UE: Uniunea Europeană şi-a depăşit atribuţiile în stabilirea...
Au încercat să se ascundă, dar au fost ”prinși” în Maldive: ”Cuplul anului!”
Digi Sport
Au încercat să se ascundă, dar au fost ”prinși” în Maldive: ”Cuplul anului!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
magistrati-document-ciocanel-1536x1025
Rezultat nul după ședința de la Cotroceni: nicio concluzie clară a...
donald trump
Cum îl apară Casa Albă pe Donald Trump, după ce democrații au...
sorin grindeanu daniel baluta congres psd
Pe cine vede PSD principal contracandidat al lui Daniel Băluță la...
caruta, sat INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ce a descoperit Curtea de Conturi la primăriile din țară: salarii...
Ultimele știri
Elon Musk, mesaj pentru Ursula von der Leyen după prezentarea Scutului democrației: Liderul UE ar trebui să fie „ales de popor”
Prima victorie a României U19 în parcursul spre Campionatul European de fotbal din 2026. Tricolorii au învins Andorra la Voluntari
Nepotul lui JFK şi-a anunţat candidatura pentru un loc în Congres cu un discurs anti-Trump
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Demonstrații Serbia
Proteste la Belgrad împotriva legii care accelerează dezvoltarea proiectului imobiliar al ginerelui preşedintelui Donald Trump
belgrad trump
Parlamentul sârb a aprobat construirea unui hotel Trump pe ruinele fostului sediu al armatei iugoslave, bombardat de NATO în 1999
Zaharova Rusia
Reacția Rusiei după ce președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a afirmat într-un interviu că ar putea vinde muniţie UE
Travel Concept - Serbian Biometric Passport ih hands od young woman tourist, traveler
Comisia Europeană a declarat că Serbia prezintă riscuri de securitate pentru UE prin emiterea pașapoartelor pentru ruși
jared kushner ivanka trump
Un controversat proiect al ginerelui lui Trump stârnește revoltă la Belgrad. Ce clădire simbol este vizată
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce aduce Jupiter retrograd pentru zodia ta? Niciun semn zodiacal nu scapă de valul emoțional
Cancan
De ce a murit, de fapt, Horia Moculescu? Boala gravă care i-a măcinat trupul
Fanatik.ro
Cuplul momentului în lumea tenisului! Frumoasa blondă a confirmat că are o relație cu un cunoscut jucător
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Salariul cu 7 cifre pentru care Gică Hagi va semna următorul contract de antrenor. Dezvăluiri de ultimă oră
Adevărul
Indiciile care arată că Putin are „birouri-clonă” care îi permit să pretindă că se află la Moscova. Cum își...
Playtech
De ce toate supermarketurile au gresie pe jos? Nu ţine de curăţenie, e un truc genial pentru retaileri
Digi FM
Suferință în fiecare cuvânt. Nidia Moculescu, mesaj sfâșietor după moartea tatălui ei: "Sunt o fiică ruptă...
Digi Sport
S-a aflat: Siyabonga Ngezana s-a săturat de Gigi Becali și ”a plecat”!
Pro FM
"Drogurile mi-au distrus viața". Paris Jackson are de la 20 de ani o gaură în nas din cauza substanțelor...
Film Now
„Predator: Badlands” stabileşte un record al francizei. Ce încasări a avut la debutul în box office-ul...
Adevarul
Cortina de sârmă ghimpată a României anilor '80, între frontieriști și grăniceri. Tânăra care a născut în...
Newsweek
84 de pensionari au cerut azi dreptate judecătorilor CCR care au pensii speciale de 10.000€. Ce li s-a răspuns
Digi FM
Ce spunea Horia Moculescu despre moarte. Compozitorul suferea de BPOC și era conștient de riscurile bolii...
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
„Albina Lucifer”, noua descoperire din Australia. E neagră și are coarne ca „diavolul”
Film Now
Actorii din „Now You See Me”, impresionați să lucreze cu Morgan Freeman: „E o adevărată legendă!” Cum se...
UTV
Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate la 40 de ani. Soția lui Ștefan Bănică Jr. face o schimbare neașteptată...