Live TV

Guvernul Spaniei aprobă un embargo „total” asupra armelor destinate Israelului

Data publicării:
pedro sanchez
Pedro Sanchez. Sursa foto: Profimedia Images

Guvernul spaniol a aprobat marţi un embargo „total” asupra armelor destinate Israelului, ca parte a unui pachet de măsuri menite, potrivit premierului Pedro Sanchez, să pună capăt „genocidului din Gaza”.

Decretul adoptat de consiliul de miniştri interzice toate exporturile de echipamente de apărare, produse sau tehnologii utilizate în acest domeniu către Israel, precum şi importul acestora în Spania, a declarat ministrul economiei, Carlos Cuerpo, într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.

Decretul blochează, de asemenea, cererile de tranzit de combustibil pentru aviaţie cu potenţiale utilizări militare şi interzice importul de produse „provenite din coloniile ilegale din Gaza şi Cisiordania” şi publicitatea făcută acestora, a adăugat Cuerpo, citat de AFP.

„Acest decret constituie un pas important înainte şi este un pionier la nivel internaţional în ceea ce priveşte un embargo total asupra armelor împotriva Israelului”, a spus ministrul într-o conferinţă de presă după reuniunea consiliului de miniştri.

Potrivit guvernului, acest decret „consolidează în lege” o interdicţie privind vânzarea sau cumpărarea de echipamente militare destinate Israelului, aplicată de la începutul ofensivei israeliene în Gaza.

Decretul va intra în vigoare imediat, însă este nevoie de aprobarea Parlamentului, unde guvernul de stânga al lui Pedro Sanchez nu dispune de majoritate şi depune eforturi pentru a adopta proiecte de lege.

Pedro Sanchez a anunţat embargoul asupra armelor pe 8 septembrie, ca parte a unui pachet de nouă măsuri care vizează să „pună capăt genocidului din Gaza”.

Sanchez este una dintre cele mai critice voci din Europa cu privire la ofensiva guvernului israelian în Gaza, lansată ca răspuns la atacurile orchestrate de Hamas din 7 octombrie 2023.

„Cred că unul dintre cele mai întunecate şi mai îngrozitoare evenimente ale secolului al XXI-lea se desfăşoară sub ochii noştri”, a declarat el luni la Universitatea Columbia din New York, înainte de începerea Adunării Generale a Naţiunilor Unite.

„Pur şi simplu, comunitatea internaţională nu poate rămâne tăcută şi paralizată”, a adăugat el.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
intrarea in sala CCR
1
Reforma pensiilor magistraților. Tudorel Toader, înaintea deciziei CCR: Legea se...
caseta audio banda magnetica
2
Caseta audio revine: chinezii au reușit să folosească banda ei drept suport de stocare cu...
masina de politie scoala bucuresti
3
„Voi provoca un masacru”. Amenințări trimise mai multor școli și spitale din țară. Surse...
Angelina Jolie
4
Angelina Jolie: „Îmi iubesc țara, dar nu o recunosc în acest moment”
Su-24M rusesc
5
Ziua în care unei țări NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a doborî un avion rusesc...
A intrat la toaletă, unde două persoane o ”bârfeau”. Ce a urmat a făcut înconjurul internetului: ”Poftim?!”
Digi Sport
A intrat la toaletă, unde două persoane o ”bârfeau”. Ce a urmat a făcut înconjurul internetului: ”Poftim?!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
United States President Donald J Trump addresses the United Nations General Assembly at United Nations Headquarters in New York, New York, USA
„Țările voastre se duc naibii”. Trump, atac dur la adresa Europei de...
Nicușor Dan, președintele României.
Nicușor Dan le cere liderilor coaliției să-și rezolve divergențele...
diana sosoaca cu botnita in parlamentul european
Reacția Dianei Șoșoacă după ce nu s-a prezentat astăzi la Parchetul...
alimente de bază
Budăi: Plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de bază va fi...
Ultimele știri
Donald Trump a rămas blocat pe scara rulantă și i s-a stricat prompterul la ONU. Discurs acuzator în fața Adunării Generale
Tatăl lui Elon Musk, acuzat de abuz sexual asupra propriilor copii: „Este o absurditate”
Sorin Grindeanu, despre prelungirea plafonării: Românii vor avea, în continuare, acces la 17 alimente de bază la prețuri mai mici
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Benjamin Netanyahu
Ce răspuns pregătește Netanyahu la recunoașterea statului palestinian. Riscul statutului de „super-Sparta” vehiculat de premier
Displaced Palestinians flee Gaza City towards the southern areas of the Gaza Strip
Imagini ale unei execuții publice organizate de Hamas pe o stradă din Gaza au fost date publicității duminică seară
abbas
Preşedintele Autorităţii Palestiniene cere organizației Hamas să predea armele. „Nu va avea niciun rol în guvern”
France's President Emmanuel Macron speaks during a United Nations Summit on Palestinians at UN headquarters during the United Nations General Assembly (UNGA) in New York on September 22, 2025
Emmanuel Macron a anunțat că Franţa recunoaşte statul Palestina: „A sosit timpul păcii”
The,Hague,,Netherlands,-,December,28,,2023:,Building,Of,The
Statele Unite vor să impună sancţiuni împotriva întregii CPI pentru că anchetează posibile crime de război în Gaza
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, despre infidelitățile lui Elvis: "Era încă un soț bun, dar eram prea multe femei în viața...
Cancan
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Muncii: urmează concedieri și comasări
Fanatik.ro
Simona Halep, detalii tulburătoare din procesul de 10 milioane de dolari de la New York. „Mi-am pierdut...
editiadedimineata.ro
Oamenii de știință caută semnale extraterestre
Fanatik.ro
Bocciu, revenire spectaculoasă în Peluza Nord a Rapidului: “Poate să conducă galeria la Ploiești! Totul...
Adevărul
Planurile secrete ale Rusiei și Ungariei de a distruge România. Ajutorul neașteptat primit de români și...
Playtech
Test de atenţie: unde se ascund cele patru bucăţi de porumb printre ananași?
Digi FM
Un muncitor din Sri Lanka a făcut senzație pe TikTok. Câți câștigă în România și de ce vrea să rămână aici
Digi Sport
Dembele, acuzat că-și ține ascunsă soția: ”Revoltător!”. A plâns pe umărul mamei sale, iar Rima a transmis un...
Pro FM
Matteo, fiul lui Andrea Bocelli, despre momentul în care tatăl său i-a aranjat o întâlnire cu Angelina Jolie...
Film Now
James Van Der Beek, apariție video surpriză la reuniunea „Dawson’s Creek”. Nu a putut urca pe scenă din cauza...
Adevarul
Autostrada cu tuneluri din vest prinde contur. Pasajul spectaculos de 1,1 kilometri se înalță la intrarea în...
Newsweek
Lovitură dură în instanță. Nu se dau bani în plus la pensie pentru grupele de muncă
Digi FM
Ce a descoperit o tânără la 15 ani de când a fost dată dispărută de părinți: „A fost șocant, nu ne-a venit să...
Digi World
Sfaturile unui chirurg cardiolog. Ce să mănânci și ce să eviți pentru o inimă sănătoasă
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Emma Watson, după ce n-a mai apărut într-un film de 6 ani: "Îmi lipsește actoria, dar anumite părți ale...
UTV
Harry Styles, apariție surpriză la Maratonul de la Berlin 2025. Artistul a alergat sub un nume fals și și-a...