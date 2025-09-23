Guvernul Spaniei aprobă un embargo „total” asupra armelor destinate Israelului

Guvernul spaniol a aprobat marţi un embargo „total” asupra armelor destinate Israelului, ca parte a unui pachet de măsuri menite, potrivit premierului Pedro Sanchez, să pună capăt „genocidului din Gaza”.

Decretul adoptat de consiliul de miniştri interzice toate exporturile de echipamente de apărare, produse sau tehnologii utilizate în acest domeniu către Israel, precum şi importul acestora în Spania, a declarat ministrul economiei, Carlos Cuerpo, într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.

Decretul blochează, de asemenea, cererile de tranzit de combustibil pentru aviaţie cu potenţiale utilizări militare şi interzice importul de produse „provenite din coloniile ilegale din Gaza şi Cisiordania” şi publicitatea făcută acestora, a adăugat Cuerpo, citat de AFP.

„Acest decret constituie un pas important înainte şi este un pionier la nivel internaţional în ceea ce priveşte un embargo total asupra armelor împotriva Israelului”, a spus ministrul într-o conferinţă de presă după reuniunea consiliului de miniştri.

Potrivit guvernului, acest decret „consolidează în lege” o interdicţie privind vânzarea sau cumpărarea de echipamente militare destinate Israelului, aplicată de la începutul ofensivei israeliene în Gaza.

Decretul va intra în vigoare imediat, însă este nevoie de aprobarea Parlamentului, unde guvernul de stânga al lui Pedro Sanchez nu dispune de majoritate şi depune eforturi pentru a adopta proiecte de lege.

Pedro Sanchez a anunţat embargoul asupra armelor pe 8 septembrie, ca parte a unui pachet de nouă măsuri care vizează să „pună capăt genocidului din Gaza”.

Sanchez este una dintre cele mai critice voci din Europa cu privire la ofensiva guvernului israelian în Gaza, lansată ca răspuns la atacurile orchestrate de Hamas din 7 octombrie 2023.

„Cred că unul dintre cele mai întunecate şi mai îngrozitoare evenimente ale secolului al XXI-lea se desfăşoară sub ochii noştri”, a declarat el luni la Universitatea Columbia din New York, înainte de începerea Adunării Generale a Naţiunilor Unite.

„Pur şi simplu, comunitatea internaţională nu poate rămâne tăcută şi paralizată”, a adăugat el.

