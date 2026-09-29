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Guvernul spaniol suspendă evacuările din locuințe până în 2030, după protestele stârnite de cazul femeii de 87 de ani scoase din casă

Data publicării:
Demonstration In Support Of The Maricarmen Housing Decree Barcelona, Spain, Turin - 28 Sep 2026
Foto: Profimedia
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Guvernul spaniol a anunţat marţi suspendarea evacuărilor din locuinţe până în 2030 şi reînnoirea automată a contractelor de închiriere, într-o încercare de a limita criza locuinţelor cu care se confruntă Spania, în plină contestare socială.

Aceste două măsuri, anunţate pe X de ministrul sănătăţii Monica Garcia Gomez, în urma unor negocieri aprinse în cadrul coaliţiei de guvernământ, fac parte din două texte prezentate de executiv şi care încă trebuie votate de parlament, unde guvernul socialistului Pedro Sanchez nu dispune de majoritate, relatează AFP, citată de Agerpres.

Titulara portofoliului de la Sănătate a spus de asemenea că guvernul doreşte să pună în aplicare, în cadrul acestor măsuri, „interdicţia ca fondurile speculative să achiziţioneze locuinţe".

Aceste fonduri de investiţii, la fel ca platformele de închiriere turistică pe termen scurt, precum Airbnb, se află în vizorul manifestanţilor pentru dreptul la locuinţă, acuzându-le că au crescut preţurile prin achiziţionarea de proprietăţi imobiliare în Spania şi de reducerea ofertei.

Executivul prevede totodată „reglementarea închirierilor sezoniere şi a închirierii de camere", a indicat Monica Garcia Gomez.

„Un acord magnific. Astăzi este o zi mare pentru chiriaşi şi micii proprietari. Şi o zi proastă pentru speculanţi", a salutat pe X Felix Bolanos, ministrul spaniol al preşedinţiei pe lângă guvern.

Toate acestea fac parte din „decretul Maricarmen", după numele femeii de 87 de ani din Madrid, care a fost evacuată miercurea trecută din casa în care locuia de aproape 70 de ani, după ce aceasta a fost cumpărată de o societate imobiliară.

Această evacuare a stârnit un val de indignare în Spania şi a readus în prim-plan criza locuinţelor în ţară, în contextul apropierii alegerilor generale din 2027.

De sâmbătă, mai multe sute de manifestanţi şi militanţi ocupă astfel o parte din turistica Puerta del Sol, o piaţă mare din centrul Madridului, pentru a denunţa „speculaţiile" imobiliare şi a cere o lege care să ofere o protecţie mai mare chiriaşilor.

Aceste cereri au fost formulate, în special, de sindicatul chiriaşilor spanioli, care a stabilit ca măsură „principală" introducerea „contractelor de închiriere pe durată nedeterminată".

„Sărbătorim această victorie a puterii populare", a salutat de la Puerta del Sol Alicia del Rio, o purtătoare de cuvânt a acestui sindicat, precizând totuşi că este „în aşteptarea textului concret".

Editor : M.B.

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