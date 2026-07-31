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Guvernul SUA va începe să emită paşapoarte cu imaginea lui Trump începând cu 8 august: „Ai cerut şi noi livrăm”

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President Trump Speaks On White House Religious Liberty Commission Report
Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Profimedia
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Departamentul de Stat al SUA a anunţat joi că, începând cu 8 august, va începe emiterea de paşapoarte comemorative cu imaginea preşedintelui american Donald Trump ca parte a sărbătorilor ce marchează cea de-a 250-a aniversare a independenţei ţării, informează vineri EFE, potrivit Agerpres.

Noul design al documentului include în interior o imagine în care Donald Trump apare în picioare, cu o expresie serioasă şi uşor aplecat înainte, sprijinindu-se pe o masă cu ambele braţe.

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„Ai cerut şi noi livrăm. Începând cu 8 august, solicită un paşaport comemorativ al celei de-a 250-a aniversări a Statelor Unite la o agenţie de paşapoarte din apropierea ta”, a informat Departamentul de Stat pe reţelele sociale.

Iniţiativa face parte dintr-o serie de măsuri promovate de Casa Albă care îl plasează pe Donald Trump în centrul manifestărilor de marcare a 250 de la fondarea SUA, criticate de opoziţia democrată, care acuză megalomania acestora.

Executivul american plănuieşte, de asemenea, să emită monede cu chipul lui Donald Trump şi bancnote cu semnătura sa, în timp ce sărbătorile organizate la începutul lunii iulie cu prilejul celebrării Zilei Independenţei au fost marcate de mai multe acţiuni în centrul cărora s-a aflat preşedintele SUA.

Editor : C.L.B.

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