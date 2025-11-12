Live TV

Guvernul ucrainean l-a demis pe ministrul justiţiei. Nou scandal de corupţie în domeniul energiei

Data publicării:
Ukraine: Meeting of Congress of Local and Regional Authorities under the President of Ukraine Was Held
Ministrul ucrainean al Energiei, German Galușcenko. Foto: Profimedia Images
Din articol
Legături cu Timur Mindici

Guvernul ucrainean, care s-a reunit de urgenţă miercuri dimineaţă, l-a suspendat din funcţie pe actualul ministru al justiţiei, Herman Galuşcenko, fost ministru al energiei. Decizia vine după apariția unor suspiciuni de implicare a lui Galuşcenko într-o presupusă schemă de comisioane la Compania naţională de energie atomică (Energoatom), dezvăluită luni de agenţia anticorupţie a ţării.

„În această dimineaţă am convocat o şedinţă extraordinară de guvern. Am decis să-l demitem pe Herman Galuşcenko din funcţia de ministru al justiţiei”, a transmis prim-ministrul Iulia Sviridenko pe contul său de Twitter, potrivit EFE, preluată de Agerpres.

Rada Supremă a Ucrainei (parlamentul unicameral ucrainean) a iniţiat încă de luni luni primii paşi în vederea demiterii lui Galuşcenko, care, potrivit unei anchete a Biroului Naţional Anticorupţie din Ucraina (NABU), a fost implicat într-o reţea care a obţinut comisioane de cel puţin 100 de milioane de dolari legate de contracte pe care o filială a companiei publice de energie atomică, Energoatom, le-a acordat unor companii private.

Deputatul Iaroslav Jeleznak, care a iniţiat aceste demersuri, a invocat drept motive corupţia sistemică, eşecul securizării sistemului energetic pe fondul atacurilor Rusiei şi presupuse legături ale lui Galuşcenko cu Andri Derkaci, fost parlamentar ucrainean, recunoscut de guvernul SUA ca agent al FSB-ului rusesc şi căruia i s-a retras cetăţenia ucraineană.

După ce a fugit în Rusia, Derkaci a primit funcţii de rang înalt în ramura executivă de la Moscova, iar din 12 septembrie 2024 este senator şi membru în Comisia de apărare şi securitate din Consiliul Federaţiei (camera superioară a parlamentului rus), notează portalul ucrainean Delo.

Legături cu Timur Mindici

Funcţia lui Galuşcenko - care a ocupat funcţia de ministru al energiei în guvernul precedent până în luna iulie - va fi preluată de ministrul adjunct al justiţiei Liudmila Sugak, conform guvernului de la Kiev.

Potrivit unui procuror din cadrul Parchetului Special Anticorupţie (SAP), care a depus mărturie marţi în instanţă, presupusul lider al reţelei, Timur Mindici, fost partener de afaceri al preşedintelui Volodimir Zelenski şi proprietar a 50% din compania de producţie audiovizuală fondată de Zelenski (Kvartal 45), avea influenţă directă asupra lui Galuşcenko şi asupra lui Rustem Umerov, fost ministru al apărării şi actual şef al Consiliului pentru Securitate Naţională şi Securitate, care a condus şi echipa de negocieri a Ucrainei la discuţiile recente cu Rusia.

Vocea lui Galuşcenko a fost surprinsă într-o conversaţie înregistrată cu unii dintre suspecţii din dosarul privind corupţia în sectorul energetic, publicată de NABU, potrivit unei surse familiarizate cu ancheta.

Citește și: Scandal uriaș de corupție în Ucraina. Cel mai important partener de afaceri al lui Zelenski a fugit pentru a scăpa de procurori

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fiica unui primar primeste o masina cadou,la majorat
1
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a...
diana buzoianu la o sedinta
2
Diana Buzoianu: Este mai important să se închidă iazuri care otrăvesc românii cu metale...
mocanu
3
Dani Mocanu a fost prins de poliția italiană lângă Napoli, alături de fratele său
2025 CPAC DC Conference Day 1, National Harbor, Maryland, USA - 20 Feb 2025
4
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea...
Pașaport rusesc
5
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple...
"N-a fost convocat, pentru ca pe tatăl său nu-l cheamă Gică Hagi!" N-a mai rezistat: atac frontal la Mircea Lucescu
Digi Sport
"N-a fost convocat, pentru ca pe tatăl său nu-l cheamă Gică Hagi!" N-a mai rezistat: atac frontal la Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.
Coaliția pregătește măsuri dure pentru românii care nu-și plătesc...
buletin de vot introdus in urna
Cum votează românii în funcție de educație: diferențe majore între...
srtbhargbhagry
Momentul în care femeia din Teleorman e ucisă de soțul ei, surprins...
sindicalisti bns la protest
Sindicaliştii BNS protestează azi în Piața Victoriei. Care sunt...
Ultimele știri
O mare economie europeană își îndreaptă privirile către China. Regele a fost primit cu fast în de către Xi Jinping
Deputatul PSD cu bolid de lux nedeclarat, trimis în judecată de DNA după ce ar fi mințit poliția pentru o amendă de viteză
Preoții lui Putin din Republica Moldova se jură că nu slujesc pentru Moscova. Documentul adoptat de Mitropolia supusă lui Kirill
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Google search engine Google logo on a computer screen with a magnifying glass.
Google dezvăluie cum și-a sporit Rusia operațiunile de propagandă după incursiunea masivă a dronelor rusești în Polonia, în septembrie
FED CONFERINTA NICUSOR 300725_28297
Nicușor Dan, conferință de presă la ora 12:00: președintele va prezenta noua strategie de apărare a țării
viktor orban
Viktor Orban spune că summitul Trump-Putin de la Budapesta va avea loc, „dar nu când vrem noi”. De ce stagnează „discuțiile de pace”
vladimir putin si donald trump
Rusia vrea reluarea dialogului cu SUA. Serghei Lavrov, pregătit pentru un nou summit la Budapesta
Image: 1016891253, License: Royalty-free, Restrictions: , Model Release: no
Corupție la nivel înalt în Ucraina, în domeniul energiei: șapte persoane puse sub acuzare
Partenerii noștri
Pe Roz
Conjuncția Mercur–Marte aduce oportunități neașteptate pe 12 noiembrie. Zodiile care atrag abundență și noroc...
Cancan
Moștenitorul lui Ion Iliescu revine în prim-plan. S-a sfârșit perioada de doliu pentru fiul de suflet al...
Fanatik.ro
Câștigătorul Asia Express și-a cumpărat o bijuterie de aur de un kilogram: „A zis că îi place să se uite...
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Cel mai important ziar de sport din Portugalia a reacționat după numirea lui Filipe Coelho la Universitatea...
Adevărul
Indiciile care arată că Putin are „birouri-clonă” care îi permit să pretindă că se află la Moscova. Cum își...
Playtech
Ce rol au 'aripioarele de rechin' de pe mașini și de ce nu sunt doar un detaliu de design
Digi FM
Ionela Năstase, noi declarații după ce a dezvăluit că a fost diagnosticată cu cancer: „Iubirea adevărată e...
Digi Sport
Dan Alexa, "salvat" de sfatul lui Răzvan Lucescu, după pumnul încasat de la Anamaria Prodan
Pro FM
"Drogurile mi-au distrus viața". Paris Jackson are de la 20 de ani o gaură în nas din cauza substanțelor...
Film Now
Brendan Fraser, despre viața după ce a câștigat un Oscar pentru “solicitantul” The Wale: “Trebuie să muncesc...
Adevarul
Cortina de sârmă ghimpată a României anilor '80, între frontieriști și grăniceri. Tânăra care a născut în...
Newsweek
La ce bănci au intrat deja pensiile pe card? Când virează banii CEC, ING, BCR, BRD, Transilvania, Raiffeisen?
Digi FM
Cine este românul care a câștigat 9,6 milioane de euro la Loto 6/49. Ce meserie are și cum a ales numerele...
Digi World
Cum au reușit o tânără și soțul ei să călătorească în 20 de țări și să economisească sute de mii de lire...
Digi Animal World
Ce rase de câini nu ar trebui lăsate singure acasă. Acestea suferă cel mai mult de anxietate de separare
Film Now
Pierce Brosnan, surprins cu fiul său, după 20 de ani de când spunea că a rupt orice legătură cu el. Imaginile...
UTV
Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate la 40 de ani. Soția lui Ștefan Bănică Jr. face o schimbare neașteptată...