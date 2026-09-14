Guvernul ungar a prezentat un proiect pentru a modifica legislaţia anti-LGBT+ adoptată în mandatul lui Viktor Orban

Noul guvern ungar a prezentat luni un proiect de lege ce vizează abrogarea dispoziţiilor introduse de guvernul fostului premier Viktor Orban ce interziceau „promovarea homosexualităţii” în rândul minorilor, transmite AFP.

Proiectul de lege prezentat de guvernul condus de conservatorul şi proeuropeanul Peter Magyar modifică o lege introdusă în 2021 de Viktor Orban şi constituie primul semn clar al unei schimbări a politicii privind drepturile LGBT+.

Prezentându-se ca o completare a legilor existente privind protecţia copiilor, această lege interzicea „promovarea homosexualităţii” în rândul persoanelor cu vârste sub 18 ani şi a fost utilizată pentru a interzice marşurile Gay Pride în Ungaria.

În luna aprilie, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a decis că această lege contravine dreptului UE. Acest text suscitase un val de indignare în UE, militanţi şi lideri politici estimând că ea stigmatiza persoanele LGBT+ şi asimila relaţiile homosexuale cu pedofilia.

Textul prezentat luni elimină dispoziţiile legii din 2021 ce interziceau „promovarea” homosexualităţii şi schimbării de gen în rândul minorilor, notează AFP, citată de Agerpres.

Noile reguli se vor aplica „indiferent de orientarea sexuală”, aliniindu-se celor din UE, potrivit premierului Peter Magyar. „Vom adopta o poziţie fără concesii contra conţinuturilor mediatice, accesibile minorilor, care promovează violenţa sexuală, manipularea şi exploatarea”, a declarat el.

Guvernul condus de Viktor Orban impusese în Ungaria una dintre politicile cele mai restrictive din Europa în materie de drepturi ale LGBT+.

Premierul Peter Magyar a indicat sâmbătă că guvernul său analizează posibilitatea modificării unei legi din 2020 ce limita adopţiile de către cuplurile căsătorite şi interzicea de facto adopţiile de către cuplurile de acelaşi sex.

Editor : Liviu Cojan