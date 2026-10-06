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Guvernul ungar propune o taxă pe avere pentru persoanele foarte bogate

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peter magyar profimedia
Peter Magyar. Foto: Profimedia
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Guvernul ungar a propus o taxă pe avere care vizează persoanele care deţin active cu o valoare de peste un miliard de forinţi (3,08 milioane de dolari), a declarat marţi premierul Peter Magyar, onorând astfel o promisiune din campania electorală a partidului Tisza, transmite Reuters.

Partidul de centru-dreapta Tisza a învins partidul Fidesz, condus de Viktor Orban, la alegerile care au avut loc în luna aprilie şi trebuie acum să gestioneze un deficit bugetar estimat să ajungă la 7,5% din PIB şi în acest an.

Pentru persoanele cu o avere care depăşeşte un miliard de forinţi, Executivul de la Budapesta propune o taxă anuală de 1% aplicată acelei părţi din avere care depăşeşte pragul de un miliard de forinţi, începând cu luna ianuarie 2027. Persoanele cu o avere de peste 100 de miliarde de forinţi (308 milioane de dolari) ar urma să plătească o taxă de 1,5%, pentru suma care depăşeşte acest prag, a precizat Magyar într-un videoclip postat pe pagina sa de Facebook.

Taxa ar urma să vizeze toate formele de avere, inclusiv proprietăţile imobiliare, investiţiile, participaţiile la companii şi activele deţinute în afara Ungariei, creditele fiind deductibile din baza de impozitare, notează Reuters, citată de Agerpres.

În 2025, cel mai bogat om din Ungaria a fost Lorinc Meszaros, un prieten din copilărie al lui Orban. Împreună cu familia sa, Lorinc Meszaros deţinea o avere de 1.786 de miliarde de forinţi (5,50 miliarde de dolari), conform listei Forbes din 2026. Al doilea cel mai bogat om din Ungaria a fost Sandor Csanyi, preşedintele OTP Bank, cu o avere de 649,7 miliarde de forinţi (două miliarde de dolari).

Premierul Magyar a precizat că propunerile fiscale vor fi publicate în scurt timp pe site-ul Guvernului, pentru consultare publică. Se preconizează apoi că documentul va fi aprobat de Parlament, unde partidul Tisza deţine o largă majoritate. 

Editor : Liviu Cojan

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