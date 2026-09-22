Hackeri chinezi au atacat sectorul maritim din cel puțin șapte țări UE. Avertismentul agenției europene de securitate cibernetică

Gruparea de hackeri chinezi Mustang Panda a desfășurat, pe parcursul anului 2025, atacuri cibernetice asupra unor organizații din sectorul maritim din cel puțin șapte state membre ale Uniunii Europene, potrivit unui raport publicat marți de Agenția UE pentru Securitate Cibernetică (ENISA). Atacurile au vizat inclusiv operațiuni de spionaj și colectarea de informații strategice, iar agenția avertizează că gruparea reprezintă o „amenințare semnificativă” pentru organizațiile europene, scrie Politico.

Mustang Panda, o grupare de spionaj cibernetic cu sediul în China, despre care oficiali ai Departamentului american al Justiției susțin că este sprijinită de guvernul chinez, a vizat organizații din domeniul transportului maritim prin „campanii continue care au afectat cel puțin șapte state membre ale UE”, potrivit raportului anual al ENISA privind amenințările cibernetice cu care se confruntă blocul comunitar.

Atacurile au inclus operațiuni de spionaj și colectare de informații strategice, potrivit ENISA. Agenția avertizează că Mustang Panda reprezintă o „amenințare semnificativă” pentru organizațiile din UE, deoarece dispune de capacități avansate și poate desfășura atacuri repetate împotriva sectorului maritim și a instituțiilor administrației publice.

Gruparea chineză a fost identificată în 2022 în timp ce viza misiuni diplomatice ale UE, iar un an mai târziu ENISA a indicat-o drept una dintre principalele amenințări. În 2025, s-a constatat, de asemenea, că gruparea a desfășurat activități de spionaj împotriva unor companii rusești din industria de apărare și sectorul aerospațial.

Transportul maritim este un sector deosebit de vulnerabil, în care atacurile cibernetice care perturbă activitatea pot avea consecințe majore în lanț asupra comerțului. China și-a manifestat anterior interesul față de modul în care operează companiile occidentale de transport maritim, în special în contextul în care rutele maritime din Orientul Mijlociu au devenit mai dificil de parcurs.

Într-un raport anterior, ENISA a inclus sectorul maritim în „zona de risc”.

Marți, agenția europeană pentru securitate cibernetică a concluzionat că „vizarea transporturilor, inclusiv a sectorului maritim, și a logisticii prezintă un interes deosebit din perspectiva considerentelor economice și politice, mai ales atunci când este analizată în contextul evoluțiilor geopolitice”.

Editor : Ș.A.