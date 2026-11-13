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Hackeri nord-coreeni au furat peste 400 de milioane de dolari în criptomonede, anunță FBI. Cum acționau atacatorii

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Foto: GettyImages
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Biroul Federal de Investigaţii al SUA (FBI) a semnalat joi că un grup de hackeri asociat statului nord-coreean a furat peste 400 de milioane de dolari în criptomonede în ultimele 18 luni, printr-un sistem de fraudă care foloseşte imagini de pe camerele web înregistrate în secret, relatează agenţia EFE.

„Actorii cibernetici nord-coreeni au folosit schema FaceStealer pentru a ataca agresiv persoane din domeniile criptomonedelor şi Web3”, a declarat directorul de operaţiuni al diviziei cibernetice a FBI, Brett Leatherman.

Ca modalitate de fraudă, hackerii îşi ademenesc victimele prin invitaţii la apeluri video trimise de pe conturi de contact reale care au fost anterior piratate. În timpul discuţiei iniţiate, hackerii reproduc înregistrări cu persoane cunoscute de victime şi simulează erori tehnice pentru a-şi convinge interlocutorii să descarce programe prin care de fapt instalează fără să ştie malware pe dispozitivele lor, scrie Agerpres.

Hackerii folosesc şi videoclipuri manipulate cu Inteligenţa Artificială (IA) pentru a pretinde că sunt personalităţi influente din sectoarele criptomonedelor şi tehnologiei blockchain.

FBI menţionează că a confiscat mai mult de 900 de înregistrări prin webcam ale victimelor acestei operaţiuni şi a avertizat că hackerii au început să-şi direcţioneze atacurile către dezvoltatori şi colaboratori în realizarea de software open-source (OSS), pentru a accesa reţelele şi sistemele informatice ale acestora.

Autorităţile americane au avertizat anterior în mod repetat că Coreea de Nord foloseşte furtul de criptomonede şi de alte active digitale ca sursă de venit pentru a-şi finanţa regimul politic şi programele de armament, prin operaţiuni cibernetice direcţionate împotriva companiilor şi platformelor din sectorul financiar.

FBI a acuzat de asemenea Phenianului de implicare în atacul cibernetic prin care au fost sustrase recent active digitale de circa 6,3 miliarde de dolari de pe platforma de tranzacţionare a criptomonedelor Binance.

Editor : A.P.

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