Hackeri susținuți de guverne străine au vizat oficiali UE „de rang înalt” pe WhatsApp (Politico)

Guverne străine au încercat să spargă conturile de mesagerie ale unor oficiali de rang înalt din Uniunea Europeană, a transmis unitatea de apărare cibernetică a blocului comunitar într-o prezentare internă obținută de Politico. Spionii cibernetici folosesc momeli personalizate pentru a pătrunde în conturile „oficialilor de rang înalt”, avertizează unitatea de securitate cibernetică a UE.

Prezentarea, susținută în iulie în fața oficialilor din guvernele naționale ale UE, enumeră „preluarea conturilor unor oficiali de rang înalt” drept una dintre principalele amenințări cu care se confruntă blocul în acest an.

Prezentarea este prima recunoaștere oficială a faptului că oficialii UE au fost ținta unor atacuri cibernetice prin intermediul aplicațiilor de mesagerie, după ce mai multe agenții naționale de securitate cibernetică au semnalat la începutul acestui an o campanie în desfășurare de amenințări venite din partea unor grupuri rusești.

De asemenea, prezentarea este primul caz raportat în care o autoritate a UE leagă formal astfel de atacuri de un guvern străin.

Oficialii au fost ținta așa-numitului „spearphishing susținut de state”, se arată în prezentare.

Termenul desemnează campanii țintite, personalizate și sprijinite de guverne pentru a determina anumite persoane să dea click pe linkuri suspecte sau să deschidă fișiere atașate periculoase.

Hackerii au folosit „tehnici de inginerie socială” pentru a-i păcăli pe oficialii UE și au conceput mesaje personalizate care aveau o probabilitate mai mare de a-și prinde țintele în capcană.

Opt „incidente semnificative”

La începutul acestui an, Politico a relatat în premieră că Comisia Europeană le-a cerut unora dintre cei mai înalți oficiali ai săi să închidă un grup de Signal din cauza temerilor de hacking. Măsura a venit în același timp cu o serie de avertismente emise de autoritățile naționale cibernetice, care îndemnau guvernele să renunțe la aplicațiile comerciale de mesagerie precum WhatsApp și Signal pentru treburile oficiale.

În martie, cel puțin cinci agenții naționale cibernetice și de informații au avertizat public cu privire la campaniile de hacking în desfășurare pe Signal și WhatsApp. Serviciile de informații olandeze au atribuit direct aceste atacuri Rusiei, iar Germania a avertizat că hackerii vizau „persoane de rang înalt din politică, armată și diplomație, precum și jurnaliști de investigație”.

Agențiile au avertizat atunci că hackerii se dădeau drept un chatbot fals de suport Signal pentru a-i convinge pe utilizatori să își trimită codurile de verificare, permițându-le astfel să preia contul pentru a citi comunicările primite și discuțiile de pe grup.

Oficialii de securitate cibernetică ai UE au menționat în prezentare că instituțiile blocului s-au confruntat cu opt „incidente semnificative” până acum în acest an.

O provocare majoră identificată de aceștia este faptul că diferitele instituții UE folosesc în continuare soluții tehnice de securitate cibernetică diferite și nu dispun de o soluție comună pentru a schimba documente sensibile și clasificate.

Comisia Europeană a refuzat să ofere detalii despre practicile interne de securitate, după ce a fost întrebată de Politico despre prezentare.

De asemenea, WhatsApp și Signal nu au răspuns imediat solicitărilor Politico de a comenta situația.

Editor : B.P.