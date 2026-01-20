Live TV

Hackerii au spart transmisiunea televiziunii iraniene de stat și au difuzat imagini cu Reza Pahlavi. „Nu îndreptați armele spre popor”

Unrest In Iran As Protesters Demonstrate Over Economic Crisis
Proteste în Teheran, Iran. Foto: Getty Images
Din articol
Tensiune Istorie

Hackerii au întrerupt transmisiile prin satelit ale televiziunii de stat iraniene pentru a difuza imagini în sprijinul prințului moștenitor exilat al țării și pentru a solicita forțelor de securitate să nu „îndrepte armele către popor”, informează Politico.


Hackerii au acționat în contextul în care numărul morților în urma represiunii autorităților care au înăbușit demonstrațiile a ajuns la cel puțin 4.029 de persoane, au declarat activiștii. Aceștia se tem că numărul va crește mult mai mult, având în vedere că informațiile se scurg dintr-o țară încă afectată de decizia guvernului de a închide internetul.

Transmisiunea-pirat, suprapusă peste cea a televiziunii de stat, a constat din două clipuri cu prințul moștenitor exilat Reza Pahlavi, apoi a inclus imagini cu forțele de securitate și alte persoane care păreau să poarte uniforme ale poliției iraniene. Acesta a afirmat, fără a oferi dovezi, că alții „și-au depus armele și au jurat credință poporului”.

„Acesta este un mesaj pentru armată și forțele de securitate”, se putea citi pe ecran. „Nu îndreptați armele către popor. Alăturați-vă națiunii pentru libertatea Iranului.”
Agenția de știri semi-oficială Fars, considerată a fi apropiată de Garda Revoluționară paramilitară a țării, a citat o declarație a postului public de televiziune în care se recunoștea că semnalul „în unele zone ale țării a fost întrerupt momentan de o sursă necunoscută”. Nu s-a discutat despre ceea ce a fost difuzat.

Tensiune

Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, și-a văzut retractată invitația de a vorbi la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția, din cauza uciderilor.
Între timp, tensiunile rămân ridicate între Statele Unite și Iran în legătură cu represiunea, după ce președintele Donald Trump a trasat două linii roșii pentru Republica Islamică – uciderea protestatarilor pașnici și execuțiile în masă efectuate de Teheran în urma demonstrațiilor.

Un portavion american, care cu câteva zile înainte se afla în Marea Chinei de Sud, a trecut peste noapte de Singapore pentru a intra în Strâmtoarea Malacca – urmând o rută care l-ar putea duce în Orientul Mijlociu.

Istorie

Atacul cibernetic de duminică nu este primul care a perturbat undele radio iraniene. În 1986, The Washington Post a raportat că CIA a furnizat aliaților prințului „un transmițător de televiziune miniaturizat pentru o transmisie clandestină de 11 minute” către Iran de către Pahlavi, care a piratat semnalul a două posturi din Republica Islamică.

În 2022, mai multe canale au difuzat imagini cu liderii grupului de opoziție exilat Mujahedeen-e-Khalq și un îndemn care cerea moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei.

