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Hackerii susţin că au găsit până la 450.000 de ruși morţi în războiul din Ucraina în statisticile oficiale de la Moscova

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soldat rus militar rus rusia
Soldați care luptă pentru Rusia. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images
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Din articol
Atac asupra bazelor de date

Grupările de hackeri Belarusian Cyberpartisans şi Silent Crow, care au revendicat responsabilitatea pentru un atac cibernetic asupra Serviciului Federal de Statistică al Rusiei (Rosstat), au anunţat la 7 noiembrie că datele divulgate privind decesele indică faptul că între 394.000 şi 450.000 de persoane care au luptat de partea Rusiei sau au avut alte legături cu războiul au murit de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, relatează Kyiv Independent, potrivit News.ro.

Grupările au afirmat că au obţinut aceste date din baza de date internă Demography a Rosstat, care conţine informaţii din certificatele de deces înregistrate între februarie 2022 şi august 2026.

Belarusian Cyberpartisans, o grupare de hackeri activişti anonimi care se opun regimului dictatorului bielorus Aleksandr Lukaşenko, a estimat cel puţin 393.881 de decese, pe baza înregistrărilor care identifică în mod explicit operaţiunile militare drept cauză a morţii.

Silent Crow a publicat o estimare mai ridicată, de până la 450.100 de decese, folosind o metodologie mai largă, care include şi decesele militarilor survenite în afara luptelor, precum şi anumite decese înregistrate fără o cauză specificată.

Potrivit estimărilor bazate pe datele proiectului ucrainean de cartografiere din surse deschise DeepState, Rusia a preluat controlul asupra a aproximativ 73.000 de kilometri pătraţi de teritoriu ucrainean de la lansarea invaziei pe scară largă, în februarie 2022.

Suprapunerea acestei suprafeţe pe estimarea Silent Crow, de până la 450.100 de decese legate de război, ar însemna aproximativ şase morţi pentru fiecare kilometru pătrat de teritoriu cucerit, însă cifrele privind pierderile umane prezentate de hackeri nu au fost verificate independent.

The Kyiv Independent nu a putut verifica imediat autenticitatea datelor divulgate sau estimările grupărilor privind numărul morţilor.

Atac asupra bazelor de date

Hackerii au afirmat că au obţinut acces la reţeaua Rosstat cu aproximativ şase luni înainte de lansarea atacului, colectând sistematic documente interne şi alte date înainte de a viza infrastructura informatică a agenţiei în noaptea de 31 octombrie spre 1 noiembrie.

Rosstat a recunoscut că sistemele sale au fost vizate de atacuri cibernetice între 29 octombrie şi 1 noiembrie, dar a negat că bazele sale de date ar fi fost compromise sau că ar fi avut loc scurgeri de informaţii.

Ulterior, agenţia a raportat perturbări ale unora dintre serviciile sale şi a prelungit termenele pentru transmiterea anumitor date statistice.

Rusia nu dezvăluie numărul pierderilor sale militare în Ucraina, ceea ce îngreunează realizarea unor evaluări independente.

La 6 noiembrie, publicaţia rusă independentă Mediazona, care colaborează cu serviciul în limba rusă al BBC şi cu voluntari, identificase, prin cercetări bazate pe surse deschise, 285.881 de militari ruşi ucişi în Ucraina.

Jurnaliştii au subliniat în repetate rânduri că bilanţul lor verificat este incomplet şi că numărul real al morţilor este considerabil mai mare.

Editor : B.P.

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