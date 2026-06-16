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Hamas a plănuit un atac terorist în Europa, susține procurorul general al Germaniei

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75 years of the Federal Court of Justice and the Federal Public Prosecutor's Office
Procurorul general al Germaniei Jens Rommel. Foto: Profimedia

Parchetul federal german a arestat nouă presupuși susținători ai mișcării teroriste palestiniene Hamas în ultimele luni. Acum, șeful Parchetului a anunțat că planurile de atac erau mai concrete decât se știa anterior, relatează Handelsblatt.

Procurorul general al Germaniei, Jens Rommel, a declarat la conferința de presă anuală că gruparea radicală Hamas plănuia un atac terorist în Europa.

În legătură cu achiziția de arme pentru organizația Hamas, anchetatorii germani presupun că grupul plănuia un atac specific în Europa . „O înregistrare video prealabilă în care își revendica responsabilitatea a fost confiscată de la unul dintre suspecți”, a declarat procurorul general federal Jens Rommel la conferința de presă anuală a biroului său de la Karlsruhe.

Începând cu toamna trecută, Parchetul Federal a arestat în total nouă presupuși susținători ai Hamas. Autoritățile îi acuză că ar fi fost implicați în transportul și depozitarea armelor și munițiilor pentru organizație cel puțin din vara anului 2025.

În videoclip s-ar fi anunțat un atac planificat în jurul celei de-a doua comemorări a atacului Hamas asupra Israelului, cu alte cuvinte în jurul datei de 7 octombrie 2025. Nu se știe care era ținta exactă a atacului.

Prin urmare, Parchetul Federal din Karlsruhe presupune că organizația islamistă palestiniană identificase deja o țintă teroristă specifică în Europa.

Primii trei dintre cei nouă suspecți au fost arestați la Berlin pe 1 octombrie 2025. Aceștia sunt acuzați că ar fi fost implicați, cel puțin din vara anului 2025, în transportul de arme și muniție care, potrivit anchetatorilor, erau destinate utilizării în atacuri asupra instituțiilor israeliene și evreiești din Germania.

Anchete suplimentare desfășurate în lunile următoare au dus la arestarea a încă șase bărbați în Germania și în alte țări europene. Aceștia au fost localizați în Regatul Unit și Cipru, în timp ce o altă operațiune a avut loc în Danemarca la sfârșitul lunii mai 2026.

Potrivit Parchetului Federal german, unul dintre acuzați este bănuit că ar fi depozitat arme în capitala Austriei, Viena.

Cu toate acestea, anchetele nu au dus doar la arestări, ci au avut loc deja și primele condamnări în instanță. La sfârșitul lunii martie, patru membri ai Hamas au fost condamnați la pedepse cu închisoarea de către un tribunal din Berlin.

Hotărârea a marcat prima dată când o instanță regională superioară din Germania a stabilit că Hamas constituie o organizație teroristă în temeiul Codului penal german.

Parchetul Federal, în calitate de autoritate supremă de aplicare a legii din Germania, este responsabil în principal pentru terorism, spionaj și dreptul penal internațional. Procurorul general federal Rommel conduce autoritatea cu sediul la Karlsruhe din martie 2024.

Editor : M.C

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