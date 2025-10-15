Hamas a returnat rămășițe pământești ale unui palestinian, în locul unui ostatic israelian

Unul dintre cele patru cadavre returnate Israelului de mișcarea teroristă palestiniană Hamas nu era al unui ostatic, probele ADN nu se potrivesc cu ale niciunuia dintre cei 24 de ostatici decedați, ale căror rămășițe pământești ar fi trebuit predate. Informația a fost confirmată de armata israeliană (Tzahal). Oficialii israelieni înclină să creadă că Hamas a trimis din greșeală cadavrul unui locuitor din Gaza îmbrăcat în uniformă a Tzahal, scrie ynetnews.com.

Biroul purtătorului de cuvânt al armatei a confirmat eroarea, iar oficialii israelieni din domeniul securității au declarat că această confuzie nu a fost probabil intenționată. „Este mai bine pentru ei să aducă cadavre care se dovedesc a fi identificate greșit decât să aștepte confirmarea absolută din partea lor, ceea ce ar putea dura mai mult”, a declarat un oficial.

Cadavrul se afla printre cele patru transferate în Israel prin intermediul Crucii Roșii, ca parte a acordurilor în curs pentru returnarea rămășițelor pământești ale ostaticilor din Gaza.

Punctul de trecere Rafah dintre Gaza și Egipt a rămas închis miercuri, iar oficialii iraelieni au declarat că încă nu s-a luat nicio decizie cu privire la data redeschiderii acestuia. Israelul a anunțat marți că închiderea va fi menținută ca sancțiune împotriva Hamas pentru încălcarea termenilor acordului, dar o sursă din domeniul securității a declarat că și complicațiile logistice contribuie la întârziere.

Verificat la Institutul de Medicină Legală

„După finalizarea verificărilor efectuate de Institutul Naţional de Medicină Legală, al patrulea cadavru predat Israelului de către Hamas nu corespunde niciunuia dintre ostatici”, a declarat armata miercuri.



Conform acordului semnat de Israel şi Hamas ca parte a armistiţiului mediat de preşedintele american Donald Trump, mişcarea islamistă palestiniană s-a angajat să returneze toţi ostaticii, rămaşi în viaţă şi cei decedaţi, reţinuţi în Fâşia Gaza.



„Hamas trebuie să depună toate eforturile necesare pentru a-i returna pe ostaticii decedaţi”, a mai spus armata israeliană.



Gruparea militantă palestiniană a predat Israelului patru cadavre ale ostaticilor marţi seara, pe fondul nemulţumirii crescânde în legătură cu faptul că nu toţi cei 28 de ostatici decedaţi au fost returnaţi până la termenul limită stabilit pentru luni, conform termenilor acordului de pace mediat de SUA.



Cei 20 de ostatici rămaşi în viaţă au fost eliberaţi luni, după 738 de zile în captivitate.

„Au existat și există în continuare pregătiri pentru redeschiderea punctului de trecere Rafah”, a declarat sursa citată. „Dar, din cauza întârzierii transferului cadavrelorz, s-a recomandat eșalonului politic să nu îl deschidă. Deși rămășițele au fost returnate și Israelul a primit asigurări, punctul de trecere nu se va deschide astăzi și nu se știe când se va deschide.”

Sursa a explicat că redeschiderea punctului de trecere necesită verificări la fața locului și echipe de inspecție în avans. „Asta necesită timp”, a spus el. „Având în vedere că al patrulea cadavru nu era unul dintre ostatici, este posibil ca decizia de mâine să fie menținerea punctului de trecere Rafah închis.”

În ciuda transferului eronat, oficialii israelieni au declarat că Hamas nu va face obiectul unor sancțiuni suplimentare, deoarece eroarea a fost probabil neintenționată. Israelul se așteaptă ca un alt grup de rămășițe ale ostaticilor să fie returnate miercuri după-amiază, similar cu cele din ultimele două zile.

În timp ce Rafah rămâne închis, ajutorul umanitar continuă să ajungă în Gaza prin punctul de trecere Kerem Shalom. Aproximativ 600 de camioane care transportă alimente, medicamente și alte provizii erau așteptate să intre în Fâșia Gaza miercuri, în conformitate cu acordul existent. Israelul a luat inițial în considerare reducerea numărului de camioane de ajutor la 300, dar a decis să mențină volumul complet.

Editor : Marina Constantinoiu