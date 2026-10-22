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Hamas ameninţă Israelul cu repetarea atacurilor din 7 octombrie. „Pot avea loc oriunde”

Data publicării:
Hamas
Foto: Profimedia
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Din articol
Octombrie 2023

Gruparea islamistă palestiniană Hamas a avertizat Israelul că s-ar putea confrunta cu un nou atac de amploarea masacrului din 7 octombrie, a relatat joi media israeliană ynet, citată de dpa.

Autoritatea israeliană responsabilă de afacerile palestiniene (COGAT) a confirmat pentru ynet că ameninţarea a fost transmisă unuia dintre oficialii săi într-o întâlnire cu trimisul ONU pentru Orientul Mijlociu, Ramiz Alakbarov, care a avut discuţii cu membri de rang înalt ai Hamas săptămâna trecută. Relatarea nu a putut fi verificată în mod independent.

Ameninţarea a fost asociată şi cu acţiunile armatei israeliene, care ocupă în continuare mai mult de jumătate din Fâşia Gaza la un an după ce a fost anunţat un armistiţiu.

Un alt motiv ar putea fi anularea alegerilor palestiniene care fuseseră programate iniţial pentru luna noiembrie.

Mesajul ar fi fost că Hamas nu ar mai fi dispus să accepte această situaţie, potrivit ynet.

Conducerea politică şi agenţiile de securitate ale Israelului au fost imediat informate despre această nouă ameninţare, a indicat site-ul de ştiri israelian.

Octombrie 2023

La 7 octombrie 2023, comandouri Hamas au ucis aproximativ 1.200 de persoane în Israel şi au luat peste 250 de persoane ostatice pe care le-au dus în Gaza.

Acest atac fără precedent a declanşat la scurt timp războiul din Fâşia Gaza. De atunci, peste 74.000 de palestinieni au fost ucişi, potrivit autorităţii sanitare din Gaza, condusă de Hamas.

Situaţia umanitară din Fâşia Gaza rămâne extrem de precară. Zone extinse ale enclavei palestiniene sunt în ruine, iar mulţi oameni încă trăiesc în corturi şi depind de ajutorul umanitar.

Potrivit site-ului ynet, Hamas a avertizat că un atac similar ar putea avea loc oriunde, în Israel, în Cisiordania ocupată sau în străinătate.

Este însă discutabil dacă Hamas dispune de capacitatea operaţională necesară pentru un astfel de atac, după trei ani de război, consideră unii experţi. Există informaţii despre recrutarea de noi combatanţi, dar se spune că aceştia au puţină experienţă sau pregătire militară, notează dpa.

Editor : Sebastian Eduard

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