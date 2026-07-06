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Hamas anunță desființarea administrației care conduce Gaza de 20 de ani, deschizând calea către un comitet tehnic

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Stindardul Hamas, pictat pe un zid. Imagine cu caracter ilustrativ.
Stindardul Hamas, pictat pe un zid. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock
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Hamas va dizolva administrația care guvernează Fâșia Gaza de aproape douăzeci de ani, au anunțat luni, reprezentanții mișcării palestiniene. Responsabilii comitetului guvernamental de urgență și-au prezentat demisia. Această decizie ar putea deschide calea către administrarea teritoriului de către un comitet tehnocratic deja format, a cărui misiune este de a asigura reprezentarea palestiniană în instituțiile din Gaza, scrie France Info.

Inițiativa Hamas marchează un moment de cotitură politic important pentru mișcarea islamistă, care a preluat puterea în Fâșia Gaza în 2007, în urma confruntărilor cu Fatah, formațiunea președintelui Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, cu sediul la Ramallah, în Cisiordania ocupată.

La câteva luni după izbucnirea războiului dintre Israel și Hamas, declanșat de atacul sângeros de pe teritoriul israelian din 7 octombrie 2023, mișcarea islamistă a anunțat că era dispusă să se retragă de la putere în Fâșia Gaza în favoarea unei alte conduceri palestiniene.

De atunci, au fost evocate numeroase scenarii, dar, pe teren, situația stagnează. Unul dintre principalele puncte de blocaj rămâne dezarmarea Hamasului, acesta din urmă afirmând că va accepta acest lucru doar în cadrul unei inițiative politice palestiniene, ceea ce Israelul respinge.

Desființarea comitetului Hamas care administra Fâșia Gaza deschide calea către Comitetul Național pentru Administrarea Gazei (NCAG), condus de Ali Shaath, care ar trebui să preia gestionarea zilnică a teritoriului. NCAG a fost creat de Consiliul pentru Pace, instituit de președintele american Donald Trump. Cu toate acestea, acesta a rămas blocat în afara Gazei timp de câteva luni.

Editor : M.C

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