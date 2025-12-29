Live TV

Hamas avertizează că poporul palestinian nu va renunţa la arme dacă ocupaţia israeliană continuă

luptatori hamas pe strada
Luptători Hamas în Fâșia Gaza. Foto: GettyImages

Brigăzile Ezzedin al-Qassam, braţul armat al Hamas, au afirmat luni că poporul palestinian „nu va renunţa la arme atât timp cât ocupaţia israeliană continuă”, informează EFE, citată de Agerpres. 

Într-un videoclip distribuit pe canalele proprii, noul purtător de cuvânt al Brigăzilor Ezzedin al-Qassam confirmă moartea mai multor comandanţi ai grupului, ucişi de forţelor israeliene, printre care fostul său purtător de cuvânt, Hudaifa Al Jalut (Abu Obaida), a cărui moarte a fost confirmată deja de către Israel în august, într-un atac al armatei şi al serviciilor de informaţii în oraşul Gaza.

Mesajul său coincide cu vizita prim-ministrului israelian, Benjamin Netanyahu, în Statele Unite pentru a se întâlni cu preşedintele Donald Trump, cu care va discuta despre faza a doua a acordului de încetare a focului, care ar include dezarmarea Hamas, în timp ce Israelul menţine controlul asupra mai mult de jumătate din Fâşia Gaza.

În discursul său, purtătorul de cuvânt palestinian îi îndeamnă pe cei implicaţi în procesul de încetare a focului să lucreze pentru a priva Israelul de armele sale letale, pe care le foloseşte pentru a-i „extermina” pe palestinieni, şi împotriva ţărilor din regiune, „în loc să se preocupe de armele uşoare ale palestinienilor”, făcând referire la negocierile pentru o posibilă dezarmare a Hamas, în cadrul cărora grupul islamist ar revendica păstrarea acestui tip de armament.

Brigăzile al-Qassam condamnă faptul că, pe lângă încălcarea încetării focului în Fâşia Gaza, în vigoare din 10 octombrie, Israelul îi strămută pe palestinienii din taberele de refugiaţi din Cisiordania şi denunţă violenţa coloniştilor din acest teritoriu şi intenţia guvernului Netanyahu de a „finaliza proiectul de anexare” a acestuia, precum şi proiectul de lege care este discutat în Parlamentul israelian pentru implementare pedepsei cu moartea pentru oricine ucide un cetăţean israelian.

„Poporul nostru se apără şi nu va renunţa la armele sale cât timp ocupaţia continuă. Nu se va preda nici chiar dacă va trebui să lupte cu unghiile şi cu dinţii”, se afirmă în videoclip în care purtătorul de cuvânt laudă comportamentul „curajoşilor” combatanţi palestinieni care rămăseseră ascunşi în zona Rafah din sudul Fâşiei Gaza, complet controlată de Israel.

De când a intrat în vigoare acordul de încetare a focului, aceşti membri ai Hamas au ieşit din ascunzişurile lor „fără a se preda”, a subliniat purtătorul de cuvânt.

Militanţii palestinieni au murit ucişi de forţe israeliene în incidente care au costat viaţa unor soldaţi israelieni şi au provocat reacţia Israelului, care a bombardat zone din întreaga enclavă palestiniană.

Purtătorul de cuvânt al Brigăzilor Ezzedin al-Qassam a lansat, de de asemenea, un apel către ţări precum Yemen, Liban, Irak, Iran şi Iordania să „vină în ajutorul Gazei”.

„Deşi sunetul gloanţelor a scăzut, Gaza continuă să sufere enorm. Este datoria lor să ofere alinare şi să reducă suferinţa şi sunt capabili să facă acest lucru„, a dat asigurări el.

