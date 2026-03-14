Hamas cere Iranului să nu mai bombardeze statele vecine

Gruparea palestiniană Hamas a făcut apel, sâmbătă, la Iran să înceteze atacurile asupra statelor din Golf, lansate ca represalii după loviturile americano-israeliene, potrivit Agerpres, care citează AFP.

„În timp ce afirmă dreptul Republicii Islamice Iran de a răspunde acestei agresiuni prin toate mijloacele disponibile, în conformitate cu normele şi dreptul internaţional, mişcarea îşi îndeamnă fraţii din Iran să nu vizeze ţările vecine”, a scris Hamas pe Telegram.

Totodată, Hamas a cerut comunității internaționale „să lucreze pentru a pune capăt imediat” războiului.

Anterior, mișcarea islamistă palestiniană a condamnat asasinarea liderului suprem iranian Ali Khamenei, numind-o „o crimă odioasă”. Acesta a fost ucis de un atac aerian israelian la Teheran, pe 28 februarie, în prima zi a războiului din Orientul Mijlociu.

Iranul a promis că nu își va mai ataca vecinii

Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a transmis, săptămâna trecută, că își cere scuze față de țările vecine atacate de armata sa. El a anunțat apoi că va opri atacurile doar dacă statele vor respecta condițiile Iranului. 

„Consiliul de conducere interimar a decis (vineri) că nu vor mai exista atacuri asupra ţărilor vecine, nu vor mai fi lansate rachete, cu excepţia cazului în care un atac asupra Iranului ar proveni din aceste ţări”, a declarat preşedintele iranian Masoud Pezeshkian într-un discurs difuzat la televiziunea de stat.

Vecinii Iranului au fost vizaţi de drone şi rachete de la începutul conflictului, în 28 februarie. Iranul a susţinut că vizează doar interesele sau bazele americane, o afirmaţie contestată de ţările vizate.

„Îmi cer scuze (...) ţărilor vecine care au fost atacate de Iran”, a mai declarat preşedintele iranian.

Treisprezece persoane au fost ucise în ţările din Golf de la începutul războiului, inclusiv o fetiţă în vârstă de 11 ani, lovită de resturi într-o zonă rezidenţială din Kuwait.

