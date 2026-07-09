Hamas e gata să cedeze puterea în Gaza. Rămâne de văzut cui

Un anunț fără precedent care ar putea schimba viitorul palestinienilor din Fâșia Gaza. Hamas, mișcarea islamistă palestiniană aflată la putere în enclavă de aproape 20 de ani, a anunțat luni, 6 iulie, că și-a dizolvat structurile de conducere din teritoriu. După atacul terorist din 7 octombrie 2023 din Israel, mișcarea care conduce Fâșia Gaza își exprimase deja disponibilitatea de a ceda locul unei alte conduceri palestiniene. Decizia deschide calea unei administrări tehnocrate a teritoriului de către Comitetul Național pentru Administrarea Gazei, scrie Liberation.

Hamas, mișcarea islamistă palestiniană aflată la putere în enclavă de aproape 20 de ani, a anunțat luni, 6 iulie, că și-a dizolvat structurile de conducere din teritoriu. Imediat după aceea, comitetul tehnocrat palestinian și-a declarat disponibilitatea de a prelua administrarea Fâșiei Gaza.

„Zone umanitare” în sudul teritoriului

„Președintele comitetului guvernamental de urgență, Mohammed al-Farra, și-a prezentat oficial demisia”, a declarat pentru AFP Ismaïl al-Thawabta, directorul Biroului de presă al guvernului Hamas, adăugând că acesta „a decis dizolvarea comitetului pentru a facilita tranziția administrativă și guvernamentală către Comitetul Național pentru Administrarea Gazei (NCAG)”.

Creat de „Consiliul Păcii”, lansat în ianuarie 2026 de Donald Trump pentru a contribui la încheierea războiului dintre Israel și Hamas și pentru a supraveghea reconstrucția Fâșiei Gaza, NCAG a fost constituit în cadrul negocierilor care au dus la armistițiul dintre Israel și Hamas din octombrie 2025, armistițiu încălcat în repetate rânduri de Israel. Președintele comitetului, Ali Shaath, a declarat luni, pe X, că NCAG „este pe deplin pregătit să-și asume responsabilitățile naționale imediat ce vor fi disponibile resursele și capacitățile necesare”.

„Consiliul Păcii” ia în considerare crearea unei „zone umanitare” în sudul teritoriului, unde ar putea fi primiţi zeci de mii de palestinieni care să fie supuşi unui control prealabil, a declarat miercuri pentru France Presse unul dintre responsabilii acestui consiliu.



Această zonă - potrivit lui - ar putea servi drept „punct de plecare” pentru activarea Comitetului Naţional pentru administrarea Gazei (NCAG), un organism format din tehnocraţi palestinieni, căruia Israelul îi blochează în continuare, potrivit presei egiptene şi palestiniene, accesul pe teritoriul palestinian.



Cu sediul în prezent în Egipt, NGAC are misiunea de a gestiona activitatea de zi cu zi în perioada de tranziţie prevăzută de planul preşedintelui american, aprobat de ONU, pentru a pune capăt conflictului din Gaza, declanşat de atacul Hamas asupra Israelului în 7 octombrie 2023.



Proiectul umanitar, planificat să fie pus în aplicare în apropierea oraşului Rafah, în sudul Fâşiei Gaza, ar urma să fie asigurat de Forţa internaţională de stabilizare (ISF), o structură aflată în curs de constituire sub egida "Consiliului Păcii".



NCAG ar urma să se ocupe de "filtrarea" civililor neînarmaţi, singurii care vor fi autorizaţi să intre în zonă, cu sprijinul ISF, afirmă responsabilul citat, sub rezerva anonimatului.



Aceşti rezidenţi ar putea apoi să intre şi să iasă liber din zonă, dă el asigurări, în timp ce principiul zonelor umanitare închise, menţionat sub diferite forme de mai multe luni, suscită rezerve în rândul comunităţii umanitare.

Un moment de cotitură politică

Această inițiativă a Hamas marchează un moment de cotitură important pentru mișcare, care a preluat controlul asupra Fâșiei Gaza în 2007, în urma confruntărilor cu Fatah, formațiunea președintelui Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, cu sediul la Ramallah, în Cisiordania. La câteva luni după atacul sângeros din 7 octombrie 2023, Hamas anunțase deja că este dispus să renunțe la putere în Fâșia Gaza în favoarea unei alte conduceri palestiniene.

De atunci au fost avansate numeroase scenarii, însă situația din teren a rămas blocată. Unul dintre principalele puncte de divergență este dezarmarea Hamas, organizația afirmând că va accepta acest lucru doar în cadrul unei inițiative politice palestiniene, condiție respinsă de Israel. Luni, „Consiliul Păcii”, creat și prezidat de Donald Trump, a cerut comitetului tehnocrat palestinian să asigure controlul asupra armamentului. „Principiul fundamental este următorul: o singură autoritate, o singură lege și o singură armă. Aceasta presupune reunirea tuturor armelor sub controlul NCAG”, se arată într-un comunicat publicat pe X.

O decizie strategică pentru a pune Israelul în dificultate

Oficial, Hamas afirmă că face „un nou pas prin renunțarea la administrarea Fâșiei Gaza”, în special pentru „a priva ocupația (Israelul – n.r.) de orice pretext pentru continuarea agresiunii și a războiului de exterminare”, a declarat pentru AFP purtătorul de cuvânt al organizației, Hazem Qassem.

Acesta și-a exprimat speranța că „Comitetul Național pentru Administrarea Gazei va putea intra rapid în Fâșia Gaza” și a reafirmat disponibilitatea mișcării islamiste „de a-i transfera responsabilitățile guvernamentale pentru a-i asigura succesul în îndeplinirea misiunii sale”.

Un responsabil al Hamas declarase anterior pentru AFP că mișcarea informase deja celelalte facțiuni palestiniene cu privire la această decizie în cadrul unei reuniuni recente desfășurate la Cairo. „Diferitele facțiuni au salutat decizia Hamas, calificând-o drept un pas serios care permite Comitetului Național să-și asume rolul în guvernarea teritoriului”, a afirmat acesta.

Editor : M.C