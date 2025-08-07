Hamas reacționează după ce Netanyahu și-a anunțat planurile în Fâșia Gaza. „Sacrifică ostaticii israelieni pentru propriile interese”

Mişcarea palestiniană islamistă Hamas l-a acuzat, joi, pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu că-i „sacrifică” pe ostaticii israelieni din Fâşia Gaza pentru interesele sale „personale” şi „politice”.

„Planurile lui Netanyahu de a intensifica” operaţiunile militare israeliene în Fâşia Gaza „confirmă fără umbră de îndoială dorinţa sa de a se debarasa de ostatici şi de a-i sacrifica în urmărirea intereselor sale personale şi a agendei ideologice extremiste”, a afirmat Hamas, potrivit unui comunicat al mişcării citat de AFP preluat de Agerpres.

Mișcarea islamistă încă deţine 49 de ostatici, dintre care 27 sunt presupuşi morţi, de la atacul său sângeros din 7 octombrie 2023 pe teritoriul israelian.

Hamas a răspuns astfel unui interviu acordat joi de Netanyahu postului de televiziune american Fox News, în cadrul căruia acesta a anunţat "intenţia" Israelului de a prelua controlul asupra întregii Gaza. „Nu vrem să păstrăm„ Gaza, „vrem să stabilim un perimetru de securitate, dar nu vrem să o guvernăm”, a adăugat el.

Afirmațiile lui Netanyahu, un „regres flagrant” al negocierilor, spune Hamas

„Declaraţiile lui Netanyahu reprezintă un regres flagrant al procesului de negocieri şi dezvăluie clar adevăratele motive din spatele retragerii sale din ultima rundă, în pofida apropierii unui acord final”, a reacţionat Hamas.

„Ceea ce plănuieşte criminalul de război Netanyahu este continuarea unei politici de genocid şi strămutare forţată, prin săvârşirea de noi crime împotriva poporului nostru palestinian în Fâşia Gaza”, a acuzat mişcarea islamistă.

„Gaza va rămâne neclintită în faţa ocupaţiei şi a tuturor încercărilor de a impune o tutelă asupra acesteia”, a adăugat ea, promiţând că „orice escaladare (...) nu va fi o plimbare de sănătate şi va avea un cost ridicat şi dureros” pentru Israel.

Prim-ministrul israelian a convocat pentru joi seară o şedinţă a Cabinetului său de securitate pentru a decide asupra următorilor paşi în războiul din teritoriul palestinian, aminteşte AFP.

