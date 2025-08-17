Live TV

Hamas respinge planul Israelului de relocare a locuitorilor din Gaza: „Un nou val de genocid și strămutare”

Data publicării:
fasia gaza
Hamas respinge planul Israelului de relocare a locuitorilor din Gaza, acuzând că mutarea a sute de mii de persoane spre sudul enclavei ar însemna „un nou val de genocid și strămutare”. Gruparea susține că desfășurarea de corturi sub pretext umanitar este „o înșelătorie flagrantă”, în timp ce armata israeliană afirmă că urmărește protejarea civililor înaintea unei noi ofensive, informează Reuters.

Armata israeliană a declarat că se pregătește să furnizeze corturi și alte echipamente începând de duminică, în cadrul planului său de a reloca locuitorii din zonele de luptă spre sudul enclavei „pentru a le asigura siguranța”.

Hamas a spus într-un comunicat că desfășurarea de corturi sub pretext umanitar este o înșelătorie flagrantă menită să „acopere o crimă brutală pe care forțele de ocupație se pregătesc să o execute”.

Israelul a anunțat la începutul acestei luni că intenționează să lanseze o nouă ofensivă pentru a prelua controlul asupra părții de nord a orașului Gaza, cel mai mare centru urban al enclavei. Planul a stârnit îngrijorări internaționale cu privire la soarta fâșiei devastate, unde locuiesc aproximativ 2,2 milioane de oameni.

Războiul a început când Hamas a atacat sudul Israelului pe 7 octombrie 2023, ucigând 1.200 de oameni și luând 251 de ostatici, potrivit autorităților israeliene. Aproximativ 20 dintre cei 50 de ostatici rămași în Gaza se crede că sunt încă în viață.

Ulterior, ofensiva militară israeliană împotriva Hamas a ucis peste 61.000 de palestinieni, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza. De asemenea, a provocat o criză alimentară, a strămutat intern majoritatea populației din Gaza și a lăsat mare parte din enclavă în ruine.

