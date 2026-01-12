Hamas susține că-și va dizolva guvernul din Gaza, când un nou organism palestinian va prelua puterea

Hamas a anunțat că va dizolva actuala administrație din Gaza după ce un comitet tehnocrat palestinian va prelua controlul asupra regiunii, conform planului negociat de SUA pentru enclavă. Guvernul și alte elemente ale armistițiului care a intrat în vigoare la 10 octombrie, precum dezarmarea Hamas și trimiterea unei forțe internaționale de securitate, vor fi supravegheate de „Consiliul pentru pace” al președintelui american Donald Trump, potrivit Euronews.

Grupul militant din Gaza și Autoritatea Palestiniană rivală, reprezentantul palestinian recunoscut la nivel internațional, nu au anunțat numele tehnocraților, care nu ar trebui să fie afiliați politic, și rămâne neclar dacă aceștia vor fi aprobați de Israel și SUA.

Guvernul și alte elemente ale armistițiului care a intrat în vigoare pe 10 octombrie, cum ar fi dezarmarea Hamas și trimiterea unei forțe de securitate internaționale, vor fi supravegheate de „Consiliul Păcii”, un organism internațional condus de președintele american Donald Trump. Membrii consiliului sunt încă necunoscuți.

În comentariile postate duminică pe canalul său de Telegram, purtătorul de cuvânt al Hamas, Hazem Kassem, a cerut accelerarea înființării Comitetului tehnocrat.

Trump a declarat că acel „Consiliu al Păcii” va monitoriza comitetul și se va ocupa de dezarmarea Hamas, desfășurarea unei forțe de securitate internaționale, retrageri suplimentare ale trupelor israeliene și reconstrucția Gazei. SUA a anunțat puține progrese pe oricare dintre aceste fronturi, deși se așteaptă ca membrii consiliului să fie anunțați în această săptămână. Între timp, numărul morților după încetarea focului a continuat să crească în Gaza, focurile de armă israeliene ucigând trei palestinieni, potrivit oficialilor spitalului. Armistițiul a început cu oprirea luptelor și eliberarea ostaticilor deținuți în Gaza în schimbul miilor de palestinieni deținuți de Israel. Acordul este încă în prima fază, în timp ce eforturile continuă pentru recuperarea rămășițelor ultimului ostatic rămas în Gaza. Un oficial egiptean, care a vorbit sub condiția anonimatului pentru a dezvălui informații din spatele ușilor închise, a declarat că Hamas trimite o delegație la discuții cu oficiali egipteni, qatarezi și turci despre trecerea la a doua fază. Oficialul egiptean a declarat că Hamas se va întâlni cu alte facțiuni palestiniene în această săptămână pentru a finaliza formarea Comitetului. Delegația Hamas va fi prezidată de negociatorul-șef Khalil al-Hayya, a spus oficialul.

Editor : M.C