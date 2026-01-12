Live TV

Hamas susține că-și va dizolva guvernul din Gaza, când un nou organism palestinian va prelua puterea

Data actualizării: Data publicării:
Hamas
Foto: Profimedia

Hamas a anunțat că va dizolva actuala administrație din Gaza după ce un comitet tehnocrat palestinian va prelua controlul asupra regiunii, conform planului negociat de SUA pentru enclavă. Guvernul și alte elemente ale armistițiului care a intrat în vigoare la 10 octombrie, precum dezarmarea Hamas și trimiterea unei forțe internaționale de securitate, vor fi supravegheate de „Consiliul pentru pace” al președintelui american Donald Trump, potrivit Euronews.

Grupul militant din Gaza și Autoritatea Palestiniană rivală, reprezentantul palestinian recunoscut la nivel internațional, nu au anunțat numele tehnocraților, care nu ar trebui să fie afiliați politic, și rămâne neclar dacă aceștia vor fi aprobați de Israel și SUA.
 
Guvernul și alte elemente ale armistițiului care a intrat în vigoare pe 10 octombrie, cum ar fi dezarmarea Hamas și trimiterea unei forțe de securitate internaționale, vor fi supravegheate de „Consiliul Păcii”, un organism internațional condus de președintele american Donald Trump. Membrii consiliului sunt încă necunoscuți.
 
În comentariile postate duminică pe canalul său de Telegram, purtătorul de cuvânt al Hamas, Hazem Kassem, a cerut accelerarea înființării Comitetului tehnocrat.

Trump a declarat că acel „Consiliu al Păcii” va monitoriza comitetul și se va ocupa de dezarmarea Hamas, desfășurarea unei forțe de securitate internaționale, retrageri suplimentare ale trupelor israeliene și reconstrucția Gazei.

SUA a anunțat puține progrese pe oricare dintre aceste fronturi, deși se așteaptă ca membrii consiliului să fie anunțați în această săptămână.

Între timp, numărul morților după încetarea focului a continuat să crească în Gaza, focurile de armă israeliene ucigând trei palestinieni, potrivit oficialilor spitalului.

Armistițiul a început cu oprirea luptelor și eliberarea ostaticilor deținuți în Gaza în schimbul miilor de palestinieni deținuți de Israel. Acordul este încă în prima fază, în timp ce eforturile continuă pentru recuperarea rămășițelor ultimului ostatic rămas în Gaza.

Un oficial egiptean, care a vorbit sub condiția anonimatului pentru a dezvălui informații din spatele ușilor închise, a declarat că Hamas trimite o delegație la discuții cu oficiali egipteni, qatarezi și turci despre trecerea la a doua fază. Oficialul egiptean a declarat că Hamas se va întâlni cu alte facțiuni palestiniene în această săptămână pentru a finaliza formarea Comitetului. Delegația Hamas va fi prezidată de negociatorul-șef Khalil al-Hayya, a spus oficialul.

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu.
1
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte...
maduro
2
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale...
blazonul departamentului de stat al Statelor Unite
3
Departamentul de Stat solicită cetăţenilor americani să părăsească imediat Venezuela
Cubans Face New Reality As Ties With U.S. Renewed After Years Under Strict Embargo
4
„Oamenii și-au pierdut speranța”: pe măsură ce presiunea SUA crește, Cuba se apropie de...
nicusor dan maia sandu
5
Maia Sandu, declarație surpriză: „Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza...
Două nume pe listă: Kremlinul îi alege înlocuitorul după ce a intrat în comă!
Digi Sport
Două nume pe listă: Kremlinul îi alege înlocuitorul după ce a intrat în comă!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Israel,And,Hamas,National,Flags,On,Geopolitical,Middle,East,Map.
Israelul și Hamas se pregătesc să reia războiul. Operaţiunea nu va progresa fără sprijinul Statelor Unite (presă)
sri inquam octav ganea
Nicușor Dan va începe negocierile cu PSD pentru numirile la șefiile serviciilor secrete. Cine este în cărți
sit arheologic din Siria
Marile orașe „pierdute” ale Antichității: Șase așezări istorice pe care arheologii nu le-au găsit niciodată
angelina jolie alaturi de oameni in yemen si burkina faso
Angelina Jolie a vizitat punctul de trecere Rafah din Egipt, la granița cu Fâșia Gaza. Actrița este fost emisar al ONU
photo-collage.png - 2025-11-18T103811.529
Trump amenință Hamas că „va avea de plătit” dacă nu renunță la arme: „Va fi iadul pentru ei”
Recomandările redacţiei
steagul sua si groenlanda
„Va fi sfârşitul NATO.” UE trebuie să ajute Danemarca dacă SUA vor...
radu miruta
Radu Miruță anunță creșterea vârstei de pensionare pentru angajații...
bulgaria, leva
Val de scumpiri fără precedent în Bulgaria, după trecerea la moneda...
impozite1
Guvernul pregătește o nouă majorare a impozitelor pentru locuințe și...
Ultimele știri
Sistemul de termoficare din Capitală va funcționa în regim de avarie. Ciucu: Bucureștenii vor avea căldură și apă caldă
Turcia avertizează împotriva unei intervenţii străine în conflictul Iran-SUA: „Va avea consecințe grave”
Combinatul Azomureş trimite în șomaj tehnic 600 de angajați. Alte 1.500 de locuri de muncă sunt în pericol
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămânal 12-18 ianuarie: energii favorabile pe linie. Berbecii strălucesc la muncă, Săgetătorii au...
Cancan
Această cerșetoare era, în urmă cu mulți ani, una dintre cele mai faimoase femei. Acum, a ajuns de...
Fanatik.ro
Bijuteria din România care a generat mari controverse. A costat aproape 100 de milioane de euro, însă...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Despărțire șoc în sportul mondial! Au anunțat că s-au separat la doar o săptămână după ce și-au oficializat...
Adevărul
Fanteziile pornografice și cruzimea unei neveste naziste. Cum se afișa în fața prizonierilor cea poreclită...
Playtech
Făina 650 sau făina 000: când se folosește fiecare și care sunt diferențele esențiale
Digi FM
Factură halucinantă primită de o femeie care a născut prematur în SUA. Ea și soțul ei se gândeau să-și vândă...
Digi Sport
Lovitură de proporții: Tottenham a luat decizia finală în cazul lui Radu Drăgușin!
Pro FM
Cum s-a inspirat Beyonce când a ales numele fiicei sale, Blue Ivy. Mama cântăreței rupe tăcerea: „Erai o...
Film Now
Macaulay Culkin, prima apariție la Globurile de Aur după 35 de ani: „E ciudat să mă vedeți în afara sezonului...
Adevarul
Autostrada Transilvania, calendarul inaugurărilor: cel puțin 68 de kilometri între Cluj și Oradea, gata în...
Newsweek
Guvernul decide cine nu poate cumula pensia și salariul. Urmează schimbări mari și la pensiile militare
Digi FM
Noi detalii despre starea de sănătate a Sofiei Vicoveanca. Cum se simte artista la o zi de când a suferit un...
Digi World
Un obiect ceresc nou descoperit ar putea dezvălui secretele materiei întunecate, una dintre cele mai mari...
Digi Animal World
Ce au făcut angajații unui zoo din Japonia după ce au rămas fără urșii panda. Vizitatorii au fost cei mai...
Film Now
Owen Cooper, adolescentul care a cucerit toate vedetele de la Globurile de Aur 2026. Faima, emoția și...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...