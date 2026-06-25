„Hannibal Lecter” în Budapesta: Un brancardier din Ungaria este acuzat de canibalism. Ce au găsit polițiștii la casa acestuia

Caz macabru în Budapesta, unde un brancardier a fost prins de polițiști cu o întreagă colecție de organe umane. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional! Bărbatul a recunoscut că ar fi mâncat o parte din rămășițele umane.

Bărbatul de 30 de ani este brancardier într-un spital din Budapesta, iar polițiștii au aflat detalii terifiante despre activitatea sa. Se știa că este pasionat de anatomie, că obișnuia să facă disecție pe animale și că ar fi colecționat, acasă și la serviciu, părți ale corpului uman, după ce ar fi dezgropat cadavre din cimitire părăsite din Ungaria sau Slovacia.

În timpul perchezițiilor, polițiștii au găsit un chip realizat din piele umană, bucăţi de piele umană, oase păstrate într-o valiză, un segment complet de membru inferior, creier, mână, cranii, dar și o inimă într-un borcan, scrie presa maghiară, citată de eBihoreanul.ro.

În timpul audierii, bărbatul „a spus că este atras în mod deosebit de părțile corpului uman, din care și-a preparat în diferite moduri mâncare și a și consumat”, se arată într-un comunicat al Poliţiei Ungare.

Potrivit site-ului maghiar Tények.hu, bărbatul ar fi dezvăluit şi că ar fi consumat inclusiv inimă și creier, crude, cu alcool, iar SzeretlekMagyarország.hu scrie că inima pe care a consumat-o provenea dintr-o clinică universitară din provincie.

Instanța a decis reținerea sa, iar ulterior a fost plasat în arest la domiciliu, cu monitorizare electronică.

Editor : A.P.