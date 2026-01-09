Mulțimi numeroase de iranieni au ieșit în stradă în capitala Teheran și în alte câteva orașe, cerând sfârșitul Republicii Islamice și, în multe locuri, restaurarea monarhiei. Tineri și bătrâni, bogați și săraci, iranieni din toată țara și din toate categoriile sociale își manifestă acum furia față de instituția clericală care i-a condus timp de aproape jumătate de secol, anunță BBC. „Aceasta nu va fi o patrie până când mullahii nu vor fi îngropați”, spun oamenii, furioși.

O tânără din Teheran a declarat pentru BBC că protestează pentru că visurile ei au fost „furate” și că vrea ca regimul să știe că „încă mai avem o voce cu care să strigăm, un pumn cu care să-i lovim în față”.

O altă persoană a vorbit despre disperarea și lipsa de speranță care stau la baza protestelor.

„Trăim într-un vid”, a spus ea. „Mă simt ca și cum aș fi suspendată în aer, fără aripi pentru a migra și fără speranța de a-mi urmări obiectivele aici. Viața aici a devenit insuportabilă.”

Zi după zi, de la sfârșitul lunii decembrie, protestele din Iran s-au extins și au căpătat avânt, alimentate de frustrarea economică și politică profundă.

„Oamenii devin mai îndrăzneți acum”, a declarat joi pentru BBC, Sina, în vârstă de 29 de ani, printr-un mesaj text din orașul Karaj, la vest de capitala Teheran. „M-am dus să cumpăr niște alimente și oamenii vorbeau cu voce tare împotriva regimului în plină zi! Credeam că protestele se vor opri, dar nu și-au pierdut avântul.”

Este dificil să avem o imagine completă a ceea ce se întâmplă, deoarece mass-media independentă nu are voie să funcționeze liber în Iran, mulți oameni se tem să vorbească în public, iar acum Internetul a fost sever restricționat, scriu jurnaliștii britanici. Însă, BBC a vorbit cu oamenii înainte de blocarea aproape totală a Internetului, sursa afirmând că nu se poate ascunde amploarea nemulțumirii și a protestelor filmate și postate apoi pe rețelele sociale.

Iranienii au o multitudine de nemulțumiri față de guvernul lor – de la absența libertăților politice la corupție și starea economiei, care au dus la creșteri paralizante ale prețurilor.

Ultimele proteste majore din Iran au fost declanșate, în 2022, de moartea în detenție a unei tinere, Mahsa Amini, care a fost acuzată că nu purta hijabul obligatoriu în mod corespunzător.

De data aceasta, a fost o grevă a comercianților din marele bazar istoric din Teheran, pe 28 decembrie, din cauza prăbușirii valorii monedei iraniene, care a aprins fitilul unei noi crize de legitimitate pentru Republica Islamică.

Au urmat proteste la universități. Autoritățile au ordonat închiderea rapidă a instituțiilor, aparent din cauza vremii reci. Dar, până atunci, scânteia aprinsese un incendiu mai amplu în țară, cu ciocniri în multe orașe mici și mari, în special în vestul Iranului.

Unele dintre scandările auzite pe străzi în ultimele zile sunt familiare. „Moarte dictatorului” este o referire la liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, în vârstă de 86 de ani. „Azadi, Azadi” sau „Libertate, libertate” este un refren comun. Un alt slogan popular: „Această patrie nu va fi o patrie până când mullahii nu vor fi îngropați”.

„Este important să fim și să rămânem uniți”

O noutate în aceste ultime proteste este însă sloganul: „Pahlavi se va întoarce”, o referire la Reza Pahlavi, fiul defunctului șah al Iranului, care a fost răsturnat în 1979. El a fost cel care a chemat oamenii să iasă în stradă joi seara.

Protestele din ultimele zile au fost marcate de scandări din ce în ce mai numeroase pentru revenirea monarhiei.

„Personal, cred că el este singura soluție”, a declarat pentru BBC Sara, o tânără de 26 de ani din Teheran.

Alți iranieni spun că văd expresiile de sprijin pentru monarhie ca un semn al disperării de a scăpa de regimul actual și al lipsei de alternative.

„Nu sunt cea mai mare admiratoare a lui Reza Pahlavi. Dar, sinceră să fiu, opinia mea personală nu contează acum”, a declarat pentru BBC Maryam, în vârstă de 27 de ani, din Teheran. „Este mai important să fim și să rămânem uniți. Este o atmosferă diferită față de protestele Woman Life Freedom, din 2022”.

Ea spune că acestea au fost caracterizate de durerea pentru Mahsa Amini.

„Dar oamenii par mai furioși și mai hotărâți acum.”

O altă femeie, din orașul Ilam, situat în vestul țării, lângă granița cu Irakul, a descris cum oamenii au jefuit un supermarket aparținând unei companii susținătoare a regimului și au aruncat produsele pentru a-și arăta dezgustul față de autorități.

Ea a declarat pentru BBC că știe chiar și tineri din familii afiliate regimului care au participat la proteste: „Prietena mea și cele trei surori ale ei, al căror tată este o figură cunoscută în serviciile de informații, se alătură protestelor fără ca tatăl lor să știe”.

Editor : C.A.