Live TV

Video Haos în Iran. Localnicii amenință că nu vor renunța prea ușor la proteste: „Oamenii sunt mai furioși și mai hotărâți acum”

Data publicării:
Bloody November in Tehran
Proteste antiguvernamentale în Iran. Sursa: Profimedia
Din articol
„Este important să fim și să rămânem uniți”

Mulțimi numeroase de iranieni au ieșit în stradă în capitala Teheran și în alte câteva orașe, cerând sfârșitul Republicii Islamice și, în multe locuri, restaurarea monarhiei. Tineri și bătrâni, bogați și săraci, iranieni din toată țara și din toate categoriile sociale își manifestă acum furia față de instituția clericală care i-a condus timp de aproape jumătate de secol, anunță BBC. „Aceasta nu va fi o patrie până când mullahii nu vor fi îngropați”, spun oamenii, furioși.

O tânără din Teheran a declarat pentru BBC că protestează pentru că visurile ei au fost „furate” și că vrea ca regimul să știe că „încă mai avem o voce cu care să strigăm, un pumn cu care să-i lovim în față”.

O altă persoană a vorbit despre disperarea și lipsa de speranță care stau la baza protestelor.

„Trăim într-un vid”, a spus ea. „Mă simt ca și cum aș fi suspendată în aer, fără aripi pentru a migra și fără speranța de a-mi urmări obiectivele aici. Viața aici a devenit insuportabilă.”

Zi după zi, de la sfârșitul lunii decembrie, protestele din Iran s-au extins și au căpătat avânt, alimentate de frustrarea economică și politică profundă.

„Oamenii devin mai îndrăzneți acum”, a declarat joi pentru BBC, Sina, în vârstă de 29 de ani, printr-un mesaj text din orașul Karaj, la vest de capitala Teheran. „M-am dus să cumpăr niște alimente și oamenii vorbeau cu voce tare împotriva regimului în plină zi! Credeam că protestele se vor opri, dar nu și-au pierdut avântul.”

Este dificil să avem o imagine completă a ceea ce se întâmplă, deoarece mass-media independentă nu are voie să funcționeze liber în Iran, mulți oameni se tem să vorbească în public, iar acum Internetul a fost sever restricționat, scriu jurnaliștii britanici. Însă, BBC a vorbit cu oamenii înainte de blocarea aproape totală a Internetului, sursa afirmând că nu se poate ascunde amploarea nemulțumirii și a protestelor filmate și postate apoi pe rețelele sociale.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Iranienii au o multitudine de nemulțumiri față de guvernul lor – de la absența libertăților politice la corupție și starea economiei, care au dus la creșteri paralizante ale prețurilor.

Ultimele proteste majore din Iran au fost declanșate, în 2022, de moartea în detenție a unei tinere, Mahsa Amini, care a fost acuzată că nu purta hijabul obligatoriu în mod corespunzător.

De data aceasta, a fost o grevă a comercianților din marele bazar istoric din Teheran, pe 28 decembrie, din cauza prăbușirii valorii monedei iraniene, care a aprins fitilul unei noi crize de legitimitate pentru Republica Islamică.

Au urmat proteste la universități. Autoritățile au ordonat închiderea rapidă a instituțiilor, aparent din cauza vremii reci. Dar, până atunci, scânteia aprinsese un incendiu mai amplu în țară, cu ciocniri în multe orașe mici și mari, în special în vestul Iranului.

Unele dintre scandările auzite pe străzi în ultimele zile sunt familiare. „Moarte dictatorului” este o referire la liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, în vârstă de 86 de ani. „Azadi, Azadi” sau „Libertate, libertate” este un refren comun. Un alt slogan popular: „Această patrie nu va fi o patrie până când mullahii nu vor fi îngropați”.

„Este important să fim și să rămânem uniți”

O noutate în aceste ultime proteste este însă sloganul: „Pahlavi se va întoarce”, o referire la Reza Pahlavi, fiul defunctului șah al Iranului, care a fost răsturnat în 1979. El a fost cel care a chemat oamenii să iasă în stradă joi seara.

Protestele din ultimele zile au fost marcate de scandări din ce în ce mai numeroase pentru revenirea monarhiei.

„Personal, cred că el este singura soluție”, a declarat pentru BBC Sara, o tânără de 26 de ani din Teheran.

Alți iranieni spun că văd expresiile de sprijin pentru monarhie ca un semn al disperării de a scăpa de regimul actual și al lipsei de alternative.

„Nu sunt cea mai mare admiratoare a lui Reza Pahlavi. Dar, sinceră să fiu, opinia mea personală nu contează acum”, a declarat pentru BBC Maryam, în vârstă de 27 de ani, din Teheran. „Este mai important să fim și să rămânem uniți. Este o atmosferă diferită față de protestele Woman Life Freedom, din 2022”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ea spune că acestea au fost caracterizate de durerea pentru Mahsa Amini.

„Dar oamenii par mai furioși și mai hotărâți acum.”

O altă femeie, din orașul Ilam, situat în vestul țării, lângă granița cu Irakul, a descris cum oamenii au jefuit un supermarket aparținând unei companii susținătoare a regimului și au aruncat produsele pentru a-și arăta dezgustul față de autorități.

Ea a declarat pentru BBC că știe chiar și tineri din familii afiliate regimului care au participat la proteste: „Prietena mea și cele trei surori ale ei, al căror tată este o figură cunoscută în serviciile de informații, se alătură protestelor fără ca tatăl lor să știe”.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Medici în secția de terapie intensivă și pe holul spitalului.
1
Reguli noi pentru bolnavii din România: De luna aceasta, mii de pacienți pierd...
Donald Trump (stânga) și Gustavo Petro (dreapta)
2
După ce a amenințat Columbia cu acțiuni militare, Donald Trump spune acum că „așteaptă cu...
România UE
3
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a...
155mm
4
Cum ar putea deveni India prima țară din lume care utilizează un proiectil de artilerie...
exercitiu-nato-Sea-Shield-24-map
5
Schimbare de comandă în Marea Neagră: România cedează Turciei conducerea grupului naval...
”Situație bizară”: verișoara copiilor a devenit mama lor vitregă, iar noii lor frați le sunt și verișori! ”Este trist”
Digi Sport
”Situație bizară”: verișoara copiilor a devenit mama lor vitregă, iar noii lor frați le sunt și verișori! ”Este trist”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
oameni care aprind foc pe o strada din iran
Protestele din Iran se intensifică: 38 de oameni uciși, 950 de polițiști răniți. „Dacă vor să ne împuște, s-o facă! Ne-am săturat”
Donald Trump
Trump amenință o nouă țară. „Cred că vor fi loviţi dur”
Protesters Rally Against Economic Crisis In Tehran
Apelul preşedintelui Iranului după protestele spontane din centrul Teheranului
Ayatollahul Ali Khamenei: Caricaturile din Charlie Hebdo sunt ''un păcat impardonabil''
Ayatollahul Iranului a grațiat „zeci de mii” de deținuți
Proteste-Iran
"Ne-au făcut părtaşi la crimă"! Foştii diplomaţi iranieni critică actualul guvern pentru sprijinirea Rusiei
Recomandările redacţiei
petrolier-confiscat-caraibe
SUA au confiscat un nou petrolier, în Caraibe. Avertisment dur...
sri inquam octav ganea
Nicușor Dan va începe negocierile cu PSD pentru numirile la șefiile...
Plenary session of the European Parliament
Ursula von der Leyen s-ar putea confrunta cu o moțiune de cenzură...
avalansa in carpati
Avalanșe la Bâlea Lac, printre cele mai puternice din ultimii 5 ani...
Ultimele știri
„Un coșmar de neînțeles, greu de acceptat”: durerea s-a transformat în furie după incendiul care a devastat barul din Crans-Montana
Rusia ridică miza și readuce în joc Oreșnik. De ce a aruncat Putin în luptă o armă pe care n-a mai folosit-o din 2024
Donald Trump este dispus să acorde garanții de securitate Ucrainei doar pentru că nu se așteaptă ca Rusia să invadeze din nou
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața lor se schimbă din 9 ianuarie 2026. Venus și Jupiter aduc iubire și armonie pentru trei zodii
Cancan
Dorian Popa riscă să meargă la ÎNCHISOARE! Vești proaste pentru influencer la început de 2026
Fanatik.ro
Cristina Neagu, mesaj emoționant pentru tatăl său. Fosta sportivă și-a pierdut părintele în urmă cu aproape...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Afacerea colosală în care a fost implicat fostul patron al Rapidului. A luat 87.000.000 de dolari de la...
Adevărul
Cum a ținut un robot al armatei ucrainene linia frontului 45 de zile. Funcționarea mașinii de luptă, posibilă...
Playtech
Accident în parcarea unui supermarket în 2026: reguli, vină și ce faci cu polița
Digi FM
A vrut să înceapă 2026 mai frumoasă, dar și-a lăsat fiica orfană. O influenceriță de 38 de ani a murit după o...
Digi Sport
Rușii au folosit pentru a doua oară racheta ”Oreshnik” în Ucraina: ”M-am gândit: `Asta e, ultimele secunde de...
Pro FM
Veronica Berti, imagini rare de la petrecerea de Revelion. Cum a sărbătorit trecerea dintre ani alături de...
Film Now
Demi Moore, adevărul despre ritualul pe care l-a avut cu fostul său soț, Bruce Willis: „A continuat să facă...
Adevarul
Cum au pus mâna rușii pe Crimeea și s-au instalat în Marea Neagră. Tratatul, semnat pe teritoriul de azi al...
Newsweek
Femeile au o pensie cu 1.500 lei mai mică decât bărbații. Ministrul muncii spune cum reduce această diferență
Digi FM
Ce experiență a avut Mihai Albu după ce a ales să meargă la munte cu trenul, nu cu mașina: „Am scăpat de...
Digi World
Ai mâncat prea mult? Patru băuturi care îți pot calma rapid stomacul
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Mickey Rourke, decizie neașteptată după ce s-a aflat că are probleme cu banii. Managerul lui: „Vrea să fie...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...