Haos înainte de Revelion: întârzierile Eurostar continuă. Mii de pasageri, blocați ore întregi în Tunelul Mânecii

Mii de pasageri Eurostar se confruntă cu noi posibile perturbări înainte de Revelion, după ce o pană de curent în Tunelul Mânecii a provocat marți haos în trafic. Mai multe curse au fost anulate, iar unii călători au rămas blocați în trenuri peste noapte, timp de peste șase ore, în condițiile în care operatorul avertizează asupra unor întârzieri și anulări de ultim moment, chiar dacă serviciile au fost reluate treptat, informează BBC.

În timp ce oamenii încercau să ajungă la destinație înainte de Revelion, unii călători au declarat că au petrecut peste șase ore blocați în trenuri, pe parcursul nopții, din cauza întârzierilor suplimentare.

Un bărbat a declarat pentru BBC că s a urcat în trenul de la ora 19.01 spre Paris, însă la ora 03.00 GMT se afla încă în tren, blocat la intrarea în tunel.

El a spus că personalul i a transmis că există „50 la sută șanse să ajungem la Paris și 50 la sută șanse să ne întoarcem la Londra”.

„Se pare că planurile mele de Anul Nou sunt acum în mâinile operatorilor tunelului”, a spus parizianul în vârstă de 27 de ani.

Eurostar a anunțat că intenționează să opereze toate cursele de miercuri, dar a avertizat că pot exista în continuare întârzieri și anulări.

Cursa de la Londra la Paris programată la ora 06.00 GMT a fost anulată.

Problema la sistemul de alimentare cu energie electrică de deasupra liniilor și defectarea unui tren LeShuttle au blocat marți toate rutele, provocând perturbări majore pentru mii de persoane care încercau să plece de Revelion.

Toate trenurile din Londra spre Paris, Amsterdam și Bruxelles au fost anulate.

Unele servicii Eurostar și LeShuttle au fost reluate marți seară, însă întârzierile au continuat, deoarece doar una dintre cele două linii feroviare ale tunelului era funcțională.

Getlink, compania care operează Tunelul Mânecii, a precizat că lucrările pentru remedierea problemei de alimentare cu energie au continuat pe parcursul nopții.

„Serviciile au fost reluate astăzi, după problema de alimentare cu energie din Tunelul Mânecii de ieri și după alte dificultăți apărute peste noapte la infrastructura feroviară.

Intenționăm să operăm toate cursele astăzi, însă din cauza efectelor în lanț pot exista în continuare întârzieri și posibile anulări de ultim moment.

Vă rugăm să verificați actualizările în timp real privind statutul trenului dumneavoastră pe pagina de stare a curselor și a orarelor”, a a transmis Eurostar, miercuri dimineață.

Dennis van der Steen, din Olanda, se îndrepta spre Amsterdam pentru a petrece Revelionul alături de familie și prieteni

În schimb, el a spus că a petrecut șase ore blocat într un tren Eurostar, înainte ca acesta să înceapă din nou să se deplaseze în jurul orei 03.00 GMT.

„Suntem blocați”, a declarat el pentru BBC.

Bărbatul a spus că trenul nu mai avea curent electric în momentul opririi și că unii pasageri au dormit, în timp ce alții erau „foarte îngrijorați”. Ulterior, li s a spus că trenul își va continua călătoria.

Un alt pasager a descris o „adevărată avalanșă de emoții”, petrecând ore întregi fără să știe dacă trenul în care se afla va putea traversa Canalul Mânecii sau se va întoarce la Londra.

Trenul său a ajuns în cele din urmă la Bruxelles. „Mă bucur că am ajuns acasă. Am văzut multe familii rămase blocate”, a adăugat el.

Imagini cu mulțimi uriașe de călători blocați în gara London St Pancras International au inundat rețelele sociale după pana de curent de marți.

O fotografie transmisă BBC de un mecanic de tren Eurostar pare să arate cabluri electrice de deasupra liniilor împrăștiate pe șine.

În același timp, autoturismele care urmau să traverseze Tunelul Mânecii au provocat ambuteiaje în apropierea terminalului LeShuttle din Folkestone.

Tunelul Mânecii este folosit atât de trenurile Eurostar, cât și de trenurile LeShuttle care transportă vehicule între Marea Britanie și Franța.

Tim Brown, care încerca să se întoarcă în Marea Britanie după ce a petrecut Crăciunul în Germania, a declarat pentru agenția PA News că a fost blocat în mașină, pe un tren LeShuttle, timp de peste trei ore, „fără acces la mâncare sau apă”.

Cel puțin o duzină de curse Eurostar între Marea Britanie, Franța, Belgia și Olanda au fost anulate până marți la prânz.

Operatorul feroviar și a cerut scuze și a precizat că pasagerii își pot reprograma călătoria gratuit sau pot anula biletul pentru a primi rambursarea sumei ori un voucher electronic.

Marți, Eurostar și a îndemnat clienții „să și reprogrameze călătoria pentru o altă zi, dacă este posibil, beneficiind de schimburi gratuite”.

„De asemenea, recomandăm pasagerilor să nu se prezinte la gară dacă trenurile lor au fost deja anulate.”

