Video Haos într-o închisoare din Venezuela: sute de deținuți au preluat controlul și au denunțat practicile de „tortură”

„1200 de bărbaţi şi peste 100 de femei, privaţi de libertate”

Sute de deţinuţi au preluat controlul asupra unei închisori din Barinas (vestul Venezuelei), duminică, denunţând „torturile” şi cerând demiterea directorului instituţiei. Deţinuţii s-au adunat pe acoperişul închisorii şi au atârnat pancarte. Pe unele dintre ele se putea citi „SOS” sau „Suntem torturaţi”. „Gata cu tortura, gata cu tortura”, au scandat deţinuţii în cor.

Mulţi aveau feţele acoperite. Coloane mari de fum se ridicau de la Centrul de detenţie preventivă din Barinas (Injuba), bastionul fostului preşedinte Hugo Chávez (1999-2013), situat la aproximativ 500 km de Caracas.

Deţinuţii au dat foc la saltele şi cearşafuri. Poliţişti echipaţi cu scuturi au luat poziţie în jurul închisorii, în timp ce zeci de rude ale deţinuţilor s-au adunat, îngrijorate de situaţie, au constatat jurnaliştii AFP, potrivit News.ro. 

Yelitza Arrollo, care nu mai are veşti de la fiul ei din 8 mai, a declarat pentru AFP că gardienii „l-au închis şi l-au bătut" şi că deţinuţii „suferă, pentru că îi lovesc într-un mod cu adevărat oribil, sunt torturaţi, li se aruncă apă rece, li se administrează şocuri electrice, li se dă foc, sunt maltrataţi enorm". „Vrem demiterea directorului”, a spus ea. 

ONG-ul Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) a scris într-o postare pe reţelele de socializare că „1200 de bărbaţi şi peste 100 de femei, privaţi de libertate la Centrul de detenţie judiciară din Barinas (Injuba), au intrat în grevă”.

„Ministerul Serviciilor Penitenciare ignoră deţinuţii, care denunţă maltratarea de mai bine de o săptămână: nu sunt ascultaţi, dimpotrivă, se trage asupra lor şi li se aruncă gaze", adaugă OVP.

În aprilie, guvernul a confirmat moartea a cinci persoane în urma unei revolte în închisoarea de maximă siguranţă Yare III (la 70 km de Caracas). În 2023, preşedintele destituit Nicolás Maduro a ordonat o operaţiune militară pentru a interveni în principalele închisori ale ţării, controlate de ani de zile de bande criminale.

Preşedinta interimară Delcy Rodriguez, care i-a succedat lui Maduro după capturarea acestuia de către armata americană în ianuarie, a promis, printre altele, o reformă judiciară.

