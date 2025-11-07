Live TV

Haos pe aeroporturile din SUA din cauza blocajului guvernamental: peste 800 de zboruri anulate. „Suntem într-o situaţie fără precedent”

Data publicării:
avion in zbor si casa alba in fundal
Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images
Din articol
2.000 de controlori de trafic aerian au demisionat 

Peste 800 de zboruri au fost deja anulate vineri în SUA, în prima zi de reducere „fără precedent” a traficului aerian, din cauza lipsei de controlori de trafic provocată de paralizia bugetară, executivul ameninţând cu reduceri ale operaţiunilor între 4% şi 10% în zilele următoare.

Potrivit site-ului de monitorizare Flightaware, până în prezent au fost înregistrate aproximativ 824 de anulări de zboruri, număr care ar putea creşte pe măsură ce se raportează mai multe absenţe în turnurile de control, care deja sufereau din cauza lipsei de personal înainte ca aceşti angajaţi să fie obligaţi să lucreze fără salariu până la noi ordine din lipsa fondurilor federale, informează EFE, scrie Agerpres. 

„Trebuie să luăm măsuri fără precedent deoarece ne aflăm într-o situaţie fără precedent din cauza închiderii guvernului", a declarat pentru postul CBS secretarul Transporturilor, Sean Duffy, care a cerut încheierii paraliziei federale, aflată în cea de-a 38-a zi, cea mai lungă din istoria americană, fără perspective clare de acord în Senat.

Din cele 40 de aeroporturi afectate, O'Hare din Chicago (Illinois) conduce în prezent lista de anulări cu aproximativ 40 de zboruri, urmat de Hartsfield-Jackson din Atlanta (Georgia) cu 38.

Companiile aeriene cu cel mai mare număr de zboruri anulate vineri se află printre cele mai mari din ţară: American Airlines (221 de zboruri), United (184) şi Delta (173), conform firmei de analiză a industriei aeriene Cirium, care evidenţiază „abordarea chirurgicală" pentru a prioritiza reducerile pe rutele de distanţă scurtă.

Potrivit Cirium, citat de The New York Times, întreruperile sunt relativ uşoare momentan, iar, dacă cifrele actuale se menţin, acesta ar fi cea de-a 72-a cea mai proastă zi în ceea ce priveşte anulările de la începutul anului trecut în SUA.

2.000 de controlori de trafic aerian au demisionat 

Administraţia Federală a Aviaţiei (FAA) raportează probleme de personal la aeroporturile O'Hare şi Ontario (California), precum şi la Newark (New Jersey), care deserveşte New York şi care a suferit constant din cauza lipsei de controlori în ultimele săptămâni, până la oprirea temporară a tuturor operaţiunilor în weekend.

Închiderea a dus deja la o scădere de 2.000 de controlori de trafic aerian care, potrivit autorităţilor, au demisionat şi au acceptat locuri de muncă temporare din cauza lipsei plăţii.

Milioane de călători americani ar putea fi afectaţi dacă această situaţie se prelungeşte până de Ziua Recunoştinţei, una dintre cele mai importante sărbători ale anului din SUA.

„Am văzut controlori lucrând şase zile pe săptămână, zece ore zilnic", a declarat vineri Duffy, care a subliniat că presiunea asupra acestor profesionişti generează cifre care „deşi nu erau alarmante, erau totuşi îngrijorătoare", motiv pentru care a susţinut reducerea ca pe o modalitate de a preveni problemele.

Cu toate acestea, câţiva democraţi critică măsura considerând că este o strategie a administraţiei preşedintelui republican, Donald Trump, de a constrânge opoziţia să cedeze în blocajul său faţă de propunerea republicană de a finanţa temporar guvernul în timp ce negocierile continuă.

Democraţii condiţionează extinderea subvenţiilor pentru programul de sănătate Obamacare, care expiră la sfârşitul anului, de sprijinul lor pentru măsura de a pune capăt blocajului.

Majoritatea republicană (53) are nevoie de voturile opoziţiei democrate (45) pentru ca propunerea să poată obţină cele 60 de voturi necesare pentru a trece. 

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Investment in real gold than gold bullion and gold coins
1
Un francez a găsit lingouri și monede de aur în grădină, în timp ce își săpa piscina...
Serghei Lavrov susţine o conferinţă de presă la sediul ONU de la New York pe 24 septembrie 2022.
2
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să...
copii in drum spre scoala, excursie elevi
3
Ministrul Educaţiei, mesaj către profesori legat de temele pentru acasă date elevilor...
mocanu
4
Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare. Faptele pentru care a fost...
danut mocanu dat in urmarit de politie
5
Dani Mocanu, de negăsit după ce a fost condamnat la patru ani de închisoare. Poliția l-a...
La aproape PATRU ani de la startul războiului din Ucraina, Putin a făcut anunțul: ”Aceasta este poziția noastră”
Digi Sport
La aproape PATRU ani de la startul războiului din Ucraina, Putin a făcut anunțul: ”Aceasta este poziția noastră”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Nicuşor Dan a vorbit la telefon cu Volodimir Zelenski: „România și...
Ionuț Moșteanu la un forum de Securitate
Reacția ministrului Apărării, după ce numele său a apărut într-un...
SINE DE TREN
Accident feroviar grav lângă București. Patru oameni au murit după ce...
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca
Încă o doctoriță din România a murit în timpul gărzii. Tragedia are...
Ultimele știri
Agenții austrieci au descoperit la Viena o ascunzătoare de arme care ar avea legătură cu Hamas. Viza ținte evreiești și israeliene
Un ostatic israelian acuză că a fost violat cât timp a fost în detenție. Rom Braslavski a descris tortura oribilă prin care a trecut
Suedia a finanțat 400 de drone pentru campania Ucrainei de atacarea a rafinăriilor de petrol rusești
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ilustrație cu steagurile Chinei, SUA și UE și un vapor de marfă
Avertismentul lui Nicuşor Dan: „Dacă Europa continuă să meargă aşa cum a mers, va pierde lupta cu SUA şi China”
Concediere
SUA: Concedierile din octombrie au atins cel mai ridicat nivel pentru această lună din ultimii 22 de ani
U.S. troops at the Mihail Kogalniceanu Air Base near Constanta
Congresmenii SUA din Comisia pentru Afaceri Externe, scrisoare către Pentagon pentru a nu retrage trupele din România
Submarine missile launch. Nuclear submarine at sea at sunset.
Coreea de Sud vrea să construiască pe teritoriul ei un submarin nuclear, nu în SUA cum a sugerat Trump
Ionuț Moșteanu.
Moșteanu, despre sistemul anti-dronă Merops primit de la americani: „Îl testăm de două săptămâni. În Ucraina e folosit cu succes”
Partenerii noștri
Pe Roz
Marte în Săgetător aduce o explozie de energie și curaj. Patru zodii vor avea o doză de nebunie frumoasă în...
Cancan
Fiica Elenei Lasconi, un nou derapaj în mediul online: 'Dacă aș conduce o țară acum, aș înarma Hamas și
Fanatik.ro
Ce ascunde ancheta de la Liberty Galați și cum au ajuns bani din România către rușii de la Gazprom. Compania...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Fiul controversatului Luciano Moggi a intervenit în România pentru a rezolva conflictul dintre Ioan Ovidiu...
Adevărul
Cum s-ar schimba viața românilor dacă am deveni vecini cu Rusia: „Consolidarea fiscală de acum o să ni se...
Playtech
Unde ninge în România în acest weekend. ANM anunță: Două județe intră sub Cod galben. Vreme instabilă până...
Digi FM
Cine e Natalie Puskinova, Miss Earth 2025. Are doar 21 de ani și preocupări lăudabile
Digi Sport
Neverosimil: ”Louis Munteanu vrea 5.000.000 € la semnătură!”
Pro FM
Katy Perry pare să vorbească despre despărțirea de Orlando Bloom, într-o piesă lansată recent: „Jur pe...
Film Now
Băiatul lui Michael J. Fox s-a căsătorit. Starul din „Înapoi în viitor” mai are trei fete. Cum își descria...
Adevarul
A treia generație a clanului Putin și-a făcut loc în guvernul Rusiei. Nepoți, veri și gineri — noua...
Newsweek
Care pensionari iau 625 lei în plus la pensie până la finalul anului? În ce zile intră banii?
Digi FM
Emoție pură! John Lewis schimbă tonul de Crăciun și pune reflectorul pe relația tată - fiu. Noul spot e o...
Digi World
Secretul pentru o omletă perfectă, dezvăluit de un chef cu stea Michelin: „Trei ouă, nu patru și niciodată...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
„Ea este forța care-l ține atât de energic și viu!” Dezvăluiri despre povestea de iubire trăită de Dick Van...
UTV
O mănăstire veche de 400 de ani a fost vândută la prețul unei pizza. Noul proprietar vrea să o transforme...