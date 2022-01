Haos pe aeroporturile din SUA. Mii de curse aeriene sunt anulate, sunt pasageri care nu au ajuns acasă nici după 4 zile de așteptare

Este haos pe aeroporturile americane, dar și din alte zone, din cauza vremii și a noului val de infecții. Astăzi, sunt deja două mii de curse anulate, după ce ieri anulările au urcat la 2.600 de curse în Statele Unite și peste 4.000 la nivel global.

Sunt atât de mulți membri ai echipajelor care sunt depistați pozitiv la testul Covid, încât companiile aeriene au dificultăți în asigurarea unor echipaje complete.

Experții avertizează că situația se va prelungi și astăzi, deja sunt mii de curse anulate în Statele Unite. Efectul se va resimți și în zilele următoare. Sunt pasageri care au avut și câte trei curse anulate una după alta, iar aeroporturile sunt arhipline.

"Am așteptat la coadă aproape trei ore pentru a face o rezervare nouă, deoarece nu am putut rezerva online și, după ce am rezolvat lucrurile, ați anulat al doilea zbor de la alt aeroport.", a scris pe Twitter, Nik Kagy, un pasager rămas blocat pe aeroport.

"Este o nebunie", a scris Haley, un alt pasager care încerca să zboare din Chicago. "Aceasta este a treia anulare și încă nu am ajuns acasă. Trebuia să fi ajuns acasă acum 4 zile!!!", a adăugat Haley.

Autoritățile americane spun că au avut de verificat documente de sănătate pentru 10 milioane de pasageri.

Tăvălugul a atins un vârf sâmbătă, când au fost 2.700 de curse aeriene anulate în Statele Unite și 4.700 la nivel global.

Este una dintre cele mai aglomerate perioade în multe zone de pe glob, pentru că zeci de milioane de oameni revin din vacanța de Crăciun și Revelion, sau cel puțin încearcă să revină acolo unde locuiesc și muncesc.

