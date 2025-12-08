Haos pe portavionul USS Harry S. Truman. Un crucișător american a confundat propriile avioanele F/A-18 Super Hornet cu rachete inamice

Este o problemă gravă ori de câte ori un portavion pierde un avion în timpul unei misiuni. În perioada de șase luni în care a fost desfășurat în Marea Roșie în acest an, USS Harry S. Truman a pierdut trei avioane F/A-18 Super Hornet, inclusiv unul care a fost accidental doborât de o altă navă a Marinei într-un incident de „foc prietenos”.

Marina Militară a SUA a publicat rezultatele anchetelor privind pierderea fiecărui avion în timpul misiunii Truman din septembrie 2024 până în iunie 2025, care au relevat o serie de erori și decizii greșite care au dus la incidente, scrie Task Purpose.

Marina Militară a publicat, de asemenea, o anchetă separată privind coliziunea din 12 februarie dintre Truman și o navă comercială, constatând că mai multe erori ale echipajului au dus la acest incident jenant și că daunele minime suferite de navă ar fi putut fi mult mai grave.

Comandantul navei Truman a fost concediat în timpul aceleiași misiuni, la o săptămână după ce nava a intrat în coliziune cu o navă comercială, dar un înalt oficial al Marinei a fost intenționat vag joi, când reporterii l-au întrebat dacă alți membri ai echipajului au fost sancționați pentru cele trei aeronave. „Nu simt obligația de a publica aceste rezultate lumii întregi”, a spus oficialul, menționând doar că serviciul a luat „măsuri de responsabilizare” ca urmare a anchetelor.

Trei avioane pierdute

Dintre cele trei aeronave pierdute, două au fost pierdute în urma unor accidente la bordul navei Truman, în timp ce a treia a fost doborâtă de o altă navă americană în timpul unei misiuni de luptă. Ancheta privind acel accident a dat vina pe comandantul crucișătorului USS Gettysburg pentru incidentul din 22 decembrie 2024, în care nava sa a identificat greșit două aeronave F/A-18F Super Hornet și a tras rachete antiaeriene asupra lor, lovind unul dintre ele.

În aceste circumstanțe, „decizia căpitanului Gettysburg de a angaja lupta nu a fost nici rezonabilă, nici prudentă și ar fi putut fi prevenită prin acțiuni la mai multe niveluri”, a concluzionat ancheta.

O a doua anchetă separată privind căderea unui Super Hornet de pe puntea de zbor a navei Truman a constatat că o parte din vină revine comunicării deficitare între membrii echipajului în timp ce nava manevra pentru a evita o rachetă balistică care se apropia.

O a treia anchetă privind prăbușirea unui Super Hornet în timpul aterizării a constatat că supravegherea și instruirea deficitare au dus la asamblarea necorespunzătoare a dispozitivului de oprire al portavionului, provocând defectarea cablului și prăbușirea avionului în mare.

Importanța celor trei accidente, a spus comandorul în retragere Kirk Lippold, subliniază motivul pentru care publicul și legislatorii trebuie să vadă anchetele Marinei pentru a înțelege cauzele principale ale celor trei incidente și cine a fost tras la răspundere pentru acestea. Lippold era comandantul distrugătorului USS Cole când nava a fost atacată de Al-Qaeda în octombrie 2000.

De asemenea, este important să se afle dacă deficitul de fonduri pentru întreținere, instruire și conducere a contribuit la pierderea celor trei avioane Super Hornet, a declarat Lippold pentru Task & Purpose.

„Pierderea a trei avioane este o problemă foarte gravă”, a spus Lippold. „Norma este de 0 la 1.”

Foto: Profimedia

Un incident de „foc prietenos” care putea fi prevenit

Truman și grupul său de atac au petrecut cea mai mare parte a misiunii participând la operațiuni de luptă împotriva grupului Statul Islamic, sau ISIS, luptători din Somalia și rebeli Houthi susținuți de Iran în Yemen.

Pe 22 decembrie 2024, Gettysburg a confundat două avioane Super Hornet care se întorceau de la atacuri aeriene în Yemen cu rachete de croazieră anti-navă, potrivit anchetei, și a tras rachete asupra avioanelor.

Crucișătoarele precum Gettysburg sunt proiectate să servească drept platforme de comandă și control al apărării aeriene și sunt adesea însărcinate cu apărarea grupurilor de acțiune de suprafață ale Marinei SUA împotriva rachetelor, dronelor și avioanelor inamice.

Unul dintre avioane a fost distrus în timp ce echipajul s-a ejectat. Într-un comunicat de presă joi, Marina a declarat că o rachetă Gettysburg a fost pe punctul de a lovi și al doilea avion, descriind incidentul ca fiind „aproape ratat”.

Gettysburg a urmărit și un al treilea avion „prietenos”, dar nu a tras asupra lui, potrivit anchetei. Comunicatul inițial al Comandamentului Central al SUA despre incident a menționat doar avionul care a fost doborât.

Ancheta a stabilit că incidentul era „posibil de prevenit” și că atât „factorii fiziologici, cât și cei psihologici” ar fi putut diminua capacitatea marinarilor care stăteau de veghe în centrul de informații de luptă al navei Gettysburg de a înțelege situația care se desfășura.

„Personalul de veghe din cadrul CSG [grupul de luptă al portavionului] dispunea de informații suficiente și de timpul necesar pentru a preveni incidentul, dar nu a aplicat măsurile de sprijin formale, așa cum era de așteptat, așa cum fusese instruit și certificat”, a constatat ancheta. „Lipsa de coeziune între comandanții de război și personalul CSG, agravată de lipsa unei instruiri integrate, a contribuit la o comunicare ineficientă și la informalitate.”

Citește și

Conflict Marina SUA - Administrația Trump. Dacă Marina nu va primi noile avioane F/A-XX, portavioanele ar putea deveni ineficiente

Cu alte cuvinte, comandantul Gettysburg, comandantul apărării aeriene și personalul grupului de atac nu comunicau eficient și nu contribuiau la prevenirea confuziei și a identificării eronate, a declarat căpitanul în rezervă Bradley Martin, cercetător senior în politici la RAND Corporation.

Înainte de desfășurare, grupul de atac al portavionului a avut mai puține oportunități de antrenament decât se aștepta, iar acest lucru „a afectat negativ interoperabilitatea” între Gettysburg și Carrier Air Wing One, potrivit anchetei.

Ancheta a constatat, de asemenea, că problemele cu echipamentul navei Gettysburg și nivelul de pregătire al echipajului său au contribuit la confuzia care a dus la incident.

„Nava avea deficiențe materiale în sistemele sale de comandă și control al apărării aeriene, în special în echipamentul de identificare a prietenilor și inamicii și în sistemul de localizare și identificare precisă a participanților”, a declarat Martin pentru Task & Purpose, răspunzând la întrebări despre anchetă. „Acest lucru ar însemna că nava nu urmărea în mod corespunzător aeronavele din spațiul aerian și, prin urmare, ar fi putut identifica greșit contactele aeriene. În plus, ofițerii de cart ai navei – care ar fi trebuit să ocupe posturile de apărare aeriană atât la nivel de unitate, cât și la nivel de forță – nu erau pregătiți sau competenți în mod adecvat. Ordinul de a trage asupra aeronavei a fost, prin urmare, inadecvat și ar fi putut fi prevenit.”

În plus, amiralul responsabil de grupul de atac al portavionului ar fi trebuit să intervină și să oprească Gettysburg să tragă asupra celui de-al doilea Super Hornet, a concluzionat ancheta. În timp ce comandanții subordonați au o anumită libertate de acțiune, ofițerii superiori sunt obligați să anuleze orice ordine care ar putea fi greșite sau periculoase, a explicat Martin.

F/A-18 Super Hornet decolează de pe un portavion Foto: Profimedia

Căderea în ocean

A doua pierdere a unui Super Hornet a avut loc pe 28 aprilie, când un F/A-18E a căzut din hangarul navei Truman în ocean, în timp ce nava se ferea de o rachetă balistică cu rază medie de acțiune, a constatat ancheta. Deși nava se confruntase și înainte cu atacuri cu rachete, în acest caz marinarii au fost nevoiți să mute unul dintre avioane, deoarece acesta împiedica închiderea unei uși de pe punte.

Pentru a evita racheta, Truman a făcut o „întoarcere neanunțată” și a crescut viteza la 30 de noduri, potrivit anchetei. Deoarece nu s-a făcut niciun anunț înainte de manevrele de evitare, marinarii deja mutau Super Hornet-ul când Truman a început să se încline într-o parte.

„Aeronava 407, acum nesigură, a alunecat înapoi spre marginea punții, trăgând după ea căruciorul QCF045 și operatorul acestuia”, a constatat ancheta. „În ciuda eforturilor depuse de mai mulți membri ai echipajului, de frânarul și de operatorul căruciorului de poziționare pentru a opri impulsul, aeronava a continuat să se deplaseze rapid înapoi, ceea ce i-a forțat pe frânar și pe operatorul căruciorului de poziționare să-și abandoneze pozițiile chiar înainte ca aeronava 407 și căruciorul de poziționare QCF045 să părăsească hangarul.”

Viceamiralul John Gumbleton, comandantul Comandamentului Forțelor Flotei SUA, a scris că cauza principală a incidentului a fost defectarea frânei aeronavei. Cu toate acestea, Gumbleton a menționat și lipsa de comunicare între punte, cabina de pilotaj și controlul hangarului ca factor contribuitor.

Ancheta a remarcat, de asemenea, că virajul lui Truman pentru a evita această rachetă nu a fost excesiv, iar nava a avut înclinații și mai mari în trecut.

„O comunicare adecvată ar fi dus probabil la menținerea aeronavei 407 legată de puntea hangarului în timpul virajului evaziv al HST [USS Harry S. Truman], așa cum prevede acum SOP [procedura standard de operare]”, a concluzionat ancheta.

Oboseala i-a determinat pe marinari nu respecte protocolul

Al treilea și ultimul Super Hornet a fost pierdut pe 6 mai, când un cablu de oprire s-a rupt în momentul aterizării avionului. F/A-18F nu avea suficientă viteză pentru a decola și s-a prăbușit. Echipajul său s-a catapultat în siguranță.

Probele au arătat că dispozitivul de oprire fusese reasamblat incorect în dimineața accidentului, potrivit anchetei, care a constatat că „au existat multiple ocazii ratate de a preveni accidentul”.

De exemplu, un marinar responsabil cu verificarea dispozitivului de oprire probabil nu a efectuat o inspecție vizuală care i-ar fi permis să descopere problema, a constatat ancheta.

În ansamblu, ancheta a constatat că mulți marinari aveau o înțelegere limitată a modului de funcționare a dispozitivului de oprire, din cauza lipsei de supraveghere din partea conducerii. Această problemă a fost agravată de lipsa de personal, ritmul operațiunilor de luptă și faptul că marinarii erau obosiți după trecerea de la tura de zi la cea de noapte.

„Oboseala a contribuit la neglijarea întreținerii de către echipaj, inclusiv la eșecuri în supravegherea asigurării calității”, au scris anchetatorii.

Citește și

Două aeronave ale Marinei SUA s-au prăbușit în Marea Chinei de Sud. Incidentele s-au petrecut la 30 de minute distanță







Editor : Sebastian Eduard