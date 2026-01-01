Haos pe străzile din Franța în noaptea de Revelion: Peste 1.000 de mașini incendiate şi 500 de persoane au fost reţinute

Peste 1.000 de vehicule au fost incendiate şi mai mult de 500 de persoane au fost reţinute în Franţa în noaptea de Revelion, potrivit unui bilanţ prezentat joi de Ministerul de Interne. Autorităţile au precizat însă că incidentele au fost mai puţin violente decât în anul precedent, vorbind despre violenţe urbane mai limitate, transmite France Presse.

În total, 505 persoane au fost reţinute, iar 403 au fost plasate în arest preventiv, se arată într-un comunicat al ministerului. Comparativ, în noaptea de Revelion dintre 2024 şi 2025 au fost înregistrate 420 de reţineri şi 310 arestări preventive la nivel naţional.

Numărul vehiculelor incendiate a crescut însă faţă de anul trecut. Potrivit datelor oficiale, 1.173 de maşini au fost incendiate în 2025, faţă de 984 în 2024.

Cu toate acestea, Ministerul de Interne susţine că situaţia generală a fost mai calmă. "Toţi prefecţii de zonă au raportat o noapte mai puţin agitată în cartiere comparativ cu anul trecut şi violenţe urbane mai limitate", a precizat instituţia, citată de Agerpres, menţionând şi un număr mai redus de atacuri directe asupra forţelor de ordine.

Chiar şi aşa, poliţiştii au fost ţinta unor atacuri cu mortiere artizanale şi artificii în mai multe oraşe, printre care Nisa, Lyon, Strasbourg şi Rennes, potrivit unor surse din poliţie citate de AFP.

Pentru asigurarea ordinii publice în noaptea de 31 decembrie au fost mobilizaţi aproximativ 90.000 de poliţişti şi jandarmi la nivel naţional, dintre care 10.000 în Paris şi zona metropolitană apropiată, acelaşi efectiv ca în anul precedent.

Editor : A.P.