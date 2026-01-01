Live TV

Haos pe străzile din Franța în noaptea de Revelion: Peste 1.000 de mașini incendiate şi 500 de persoane au fost reţinute

Data actualizării: Data publicării:
politie paris
Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia

Peste 1.000 de vehicule au fost incendiate şi mai mult de 500 de persoane au fost reţinute în Franţa în noaptea de Revelion, potrivit unui bilanţ prezentat joi de Ministerul de Interne. Autorităţile au precizat însă că incidentele au fost mai puţin violente decât în anul precedent, vorbind despre violenţe urbane mai limitate, transmite France Presse.

În total, 505 persoane au fost reţinute, iar 403 au fost plasate în arest preventiv, se arată într-un comunicat al ministerului. Comparativ, în noaptea de Revelion dintre 2024 şi 2025 au fost înregistrate 420 de reţineri şi 310 arestări preventive la nivel naţional.

Numărul vehiculelor incendiate a crescut însă faţă de anul trecut. Potrivit datelor oficiale, 1.173 de maşini au fost incendiate în 2025, faţă de 984 în 2024.

Cu toate acestea, Ministerul de Interne susţine că situaţia generală a fost mai calmă. "Toţi prefecţii de zonă au raportat o noapte mai puţin agitată în cartiere comparativ cu anul trecut şi violenţe urbane mai limitate", a precizat instituţia, citată de Agerpres, menţionând şi un număr mai redus de atacuri directe asupra forţelor de ordine.

Chiar şi aşa, poliţiştii au fost ţinta unor atacuri cu mortiere artizanale şi artificii în mai multe oraşe, printre care Nisa, Lyon, Strasbourg şi Rennes, potrivit unor surse din poliţie citate de AFP.

Pentru asigurarea ordinii publice în noaptea de 31 decembrie au fost mobilizaţi aproximativ 90.000 de poliţişti şi jandarmi la nivel naţional, dintre care 10.000 în Paris şi zona metropolitană apropiată, acelaşi efectiv ca în anul precedent.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png - 2025-08-17T195854.185
1
Volodimir Zelenski mulțumește României după ce Bucureștiul a alocat 50 de milioane de...
kadirov tolanit in canapea
2
„Abia l-au resuscitat”. Ramzan Kadîrov a fost la un pas de moarte în ultima sa vizită la...
harta-tarile baltice
3
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu...
Pensii ianuarie 2026. Foto Getty Images
4
Pe ce dată se virează pensiile în ianuarie 2026. Anunțul oficial al reprezentanților...
soldat ucrainean trage cu pușca
5
Un bastion costisitor la frontiera UE. Ce se va întâmpla cu cea mai mare armată a Europei...
”Ca în filmele horror”. Martorii au spus totul: femeia care ar fi cauzat tragedia din Elveția, cu 40 de morți și 100 de răniți
Digi Sport
”Ca în filmele horror”. Martorii au spus totul: femeia care ar fi cauzat tragedia din Elveția, cu 40 de morți și 100 de răniți
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Edinburgh, Scotland. Mon 29 December 2025. Edinburgh’s Hogmanay, in partnership with EventScotland, presented the spectacular Torchlight Procession, which lit up the city with a river of fire, created by 15,000 torch bearers and friends from around the wo
Cele mai ciudate și interesante tradiții în noaptea Revelion din întreaga lume
avion european de luptă
Programul SCAF se amână din nou. Proiectul european de avioane de luptă rămâne blocat
Om de zăpadă decorativ, ninsoare, parc acoperit de zăpadă, București.
Zăpadă, frig și vânt puternic în noaptea de Revelion. Cum vor arăta primele zile din 2026
Mesaje și urări de Revelion. Foto Getty Images
Mesaje și urări de Revelion: Felicitări pe care să le trimiți celor dragi în noaptea dintre ani
anunt cazare
Cazare clonată, țeapa momentului. Ce a pățit o proprietară din Sibiu: „Primul gând, ce fac dacă mă trezesc cu oameni veniți de departe”
Recomandările redacţiei
nicusor dan 2
Mesajul președintelui Nicușor Dan în prima zi din an: „2025 ne-a...
explozie
Momentul izbucnirii incendiului devastator care a cuprins barul din...
ooo
Moartea liderului grupării Corpul Voluntarilor Ruși, care luptă...
zelenski la birou
Volodimir Zelenski subliniază că aderarea Ucrainei la UE face parte...
Ultimele știri
Raed Arafat, după incendiul din Crans-Montana: Lumea trebuie să înveţe că folosirea artificiilor în interior nu e un lucru corect
Consumul apei în localităţi din judeţul Prahova a fost interzis. Substanțe periculoase descoperite de DSP la analiza probelor
Departamentul de Stat al SUA a cerut Chinei să dea dovadă de reţinere în acţiunile sale faţă de Taiwan: „Sporesc inutil tensiunile”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodia care va avea cel mai bun an din viață în 2026, potrivit astrologilor
Cancan
Dan Petrescu, surprins singur București, soția Adriana petrece în Dubai! Cu cine a fost văzută
Fanatik.ro
Fanii lui Chelsea nu l-au uitat pe Dan Petrescu, grav bolnav! Ce se pregătește pe Stamford Bridge în cinstea...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Careul multimilionar! Inteligența Artificială a calculat cât ar costa azi cu adevărat Nicolae Dobrin, Ilie...
Adevărul
O româncă a rămas fără economiile strânse muncind în Italia. Angajata băncii care a facilitat dispariția...
Playtech
Când se fac nunţi în 2026: calendarul zilelor permise de Biserică UTILE
Digi FM
Tatăl Loredanei Groza a murit. Cântăreața, sfâșiată de durere: „Am sperat că această zi nu va veni niciodată!”
Digi Sport
Lovitură de proporții: campioana îl vrea pe Radu Drăgușin și românul a spus “DA”!
Pro FM
Cum era, de fapt, Freddie Mercury în viața reală. Prietenii au rupt tăcerea după 34 de ani: „Nimeni nu l-a...
Film Now
Denise Richards și fostul ei soț, evacuați dintr-o vilă din Los Angeles. Nu și-au plătit chiria și au datorii...
Adevarul
Guvernul din Gabon a tăiat în carne vie: naționala de fotbal a fost desființată, după ce a făcut țara de...
Newsweek
Modificare majoră la legea pensiilor, de azi. Se schimbă vârsta de pensionare pentru milioane de români
Digi FM
Anca Țurcașiu, fabuloasă într-o rochie cu paiete și decolteu amplu, de Revelion. Ea și iubitul ei au...
Digi World
De ce finalul de an ne face mai nostalgici. Explicația științifică pentru care ni se face dor de trecut
Digi Animal World
Nu trebuie să-ți îmbrățișezi niciodată câinele în aceste situații. Gestul tău îl poate stresa enorm
Film Now
Ce a inspirat franciza "Avatar".  Evenimente reale, culturi și zeități religioase care au stat la baza...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...