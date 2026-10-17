Zeci de mii de persoane sunt aşteptate să participe sâmbătă la manifestaţii în întreaga Franţă - 170.000, potrivit unor estimări anterioare ale poliției -, într-o mobilizare care reuneşte elevi, studenţi, sindicalişti şi membri ai mişcării „Vestele Galbene”, nemulţumiţi de creşterea costului vieţii, inegalităţile sociale şi deteriorarea serviciilor publice, relatează BFM TV.

Ziua de mobilizare 17 octombrie se anunță a avea o participare masivă în Franța, cu aproximativ 500 de acțiuni prevăzute și peste 90 de manifestații în curs de organizare.

Într-o notă a serviciilor de informații, datată joi, la care BFMTV a avut acces, polițiștii estimau între 60.000 și 110.000 de manifestanți în toată Franța, cu excepția Parisului, unde sunt așteptați între 30.000 și 60.000 de protestatari.

Prefectul de poliție al Parisului, Patrice Faure, a emis ieri ordine de interzicere a manifestațiilor de astăzi în mai multe zone strategice ale capitalei, în jurul Palatului Élysée, al Matignonului, inclusiv pe Champs-Élysées.

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Aflat la Bruxelles, președintele Emmanuel Macron a făcut vineri un apel la „calm” în timpul manifestațiilor și a cerut ca „să nu se insulte și să nu se distrugă”.

Valul de proteste a început luna trecută în liceele din suburbiile sărace din nordul Parisului

Valul de proteste a început luna trecută în liceele din suburbiile sărace din nordul Parisului, unde elevii au denunţat absenţa profesorilor şi condiţiile precare din şcoli. Nemulţumirile s-au extins rapid, transformându-se într-o mişcare naţională împotriva inegalităţilor, a finanţării insuficiente a serviciilor publice şi a scăderii nivelului de trai.

Manifestaţiile au loc într-un moment dificil pentru Franţa, în condiţiile în care preşedintele Emmanuel Macron se apropie de finalul mandatului, iar scena politică este profund fragmentată. Situaţia economică amplifică tensiunile sociale, după ce retragerea investitorilor de pe piaţa obligaţiunilor franceze a împins costurile de împrumut ale statului la cele mai ridicate niveluri din ultimele două decenii.

„Zi de haos pentru Franța”

Premierul Sebastien Lecornu a avertizat joi că autorităţile se tem de izbucnirea unor noi violenţe în timpul manifestaţiilor. Guvernul acuză partidul de extremă stângă Franţa Nesupusă (LFI) că alimentează protestele, acuzaţie respinsă de formaţiunea politică.

„Este un moment de oboseală pentru ţară. Trăim într-o atmosferă de criză permanentă: războaie, inflaţie şi probleme legate de puterea de cumpărare”, a declarat Lecornu.

Jordan Bardella, liderul partidului de extremă dreaptă Adunarea Naţională, aflat în fruntea sondajelor înaintea alegerilor prezidenţiale de anul viitor, şi-a exprimat îngrijorarea privind riscul unor confruntări violente.

„Sunt extrem de îngrijorat. Va fi o zi de haos pentru Franţa”, a declarat Bardella în timpul unei vizite la Salonul Auto de la Paris.

Peste 900 de poliţişti răniţi şi acuzaţii de violenţă împotriva manifestanţilor

Premierul Lecornu a afirmat că actualul val de proteste este printre cele mai violente din ultimele decenii, peste 900 de poliţişti fiind răniţi de la începutul manifestaţiilor, scrie Reuters, preluată de News.ro.

La rândul lor, forţele de ordine sunt criticate pentru intervenţiile împotriva protestatarilor, după mai multe incidente soldate cu răni grave. Printre victime se numără un adolescent care şi-a pierdut o mână după ce a ridicat o grenadă asurzitoare.

Organismul de control intern al poliţiei investighează cel puţin 24 de cazuri de presupuse violenţe comise de agenţi. Autorităţile franceze au suspendat utilizarea grenadelor asurzitoare la manifestaţiile elevilor, însă ministrul de interne Laurent Nunez a avertizat că acestea ar putea fi folosite în timpul protestelor de sâmbătă.

„Dacă vor avea loc confruntări, pot fi utilizate toate tipurile de arme intermediare”, a declarat Nunez vineri.

Revenirea mişcării „Vestele Galbene”

Apelurile lansate pe reţelele sociale pentru participarea membrilor unor mişcări de protest mai vechi par să fi avut efect, ceea ce sporeşte incertitudinea privind amploarea mobilizării.

Mişcarea „Vestele Galbene” a apărut în 2018, iniţial ca reacţie la majorarea taxelor pe motorină, dar s-a transformat într-o amplă revoltă împotriva costului ridicat al vieţii şi a inegalităţilor sociale. Activitatea mişcării s-a diminuat după ce Macron a acceptat reduceri de taxe de miliarde de euro.

Yannick Maillou, profesor din localitatea La Creche, din vestul Franţei, care s-a alăturat mişcării în 2018, a declarat că au fost stabilite mai multe puncte de întâlnire pentru protestatari, iar sindicatele şi-au îndemnat membrii să participe.

„Se formează grupuri care vor acorda asistenţă medicală, în aşteptarea unor posibile violenţe ale poliţiei”, a afirmat Maillou.

Un alt participant la mişcarea „Vestele Galbene”, Myrtil Devillers, a declarat că susţine nemulţumirile manifestanţilor, deşi nu va participa la protestele de sâmbătă deoarece se află în străinătate.

„Eram un protestatar al Vestelor Galbene când benzina costa 1,40 euro pe litru. Imaginaţi-vă cum mă simt acum, când costă 2,20 euro”, a spus acesta.

„Sistemul judiciar se plânge, educaţia se plânge, sectorul sănătăţii se plânge, prietenii mei care conduc afaceri se plâng”, a adăugat Devillers, ilustrând amploarea nemulţumirilor sociale care alimentează noul val de proteste din Franţa.

61 de rețineri la Paris la ora 11:00 locală; două marșuri nedeclarate, dispersate La ora 11:00, au avut loc 61 de rețineri, dintre care 21 în fața sediului CNews, unde au fost sparte geamuri, a declarat Prefectura de Poliție din Paris pentru BFMTV. 🔴 « Siamo tutti fascisti » scande la foule encerclée par les forces de l’ordre aux abords de la gare du Nord. #17Oct https://t.co/CY0ORD8OSY — Valeurs actuelles (@Valeurs) October 17, 2026 Prefectura menționează, de asemenea, că până la această oră au fost efectuate aproape 600 de controale, în cadrul cărora au fost confiscate, printre altele, echipamente de protecție interzise (cagule, mănuși cu protecție). #17octobre | Des contrôles renforcés pour prévenir les risques et garantir la sécurité de tous. ➡️ Dans le cadre du dispositif de sécurité déployé sur l’agglomération parisienne, à 9h30, 40 interpellations ont déjà été réalisées, principalement pour port d’armes ou de protections prohibées. — Préfecture de Police (@prefpolice) October 17, 2026 Tot potrivit Prefecturii de Poliție, la Paris, două marșuri nedeclarate au fost dispersate de forțele de ordine. Primul, o adunare sindicală formată din aproximativ o sută de persoane, s-a constituit în zona Gării Nord înainte de a se îndrepta spre strada Faubourg-Saint-Denis. Un al doilea, format din liceeni și de o amploare similară, a pornit de pe strada Rennes. La Marsilia, marele bulevard Prado a fost blocat temporar cu coșuri de gunoi și trotinete, înainte de a fi eliberat de forțele CRS care mergeau în urma manifestanților. Mobilisations du 17 octobre: un poste de police municipale attaqué à Marseille https://t.co/EdeLdCh1pq — BFM (@BFMTV) October 17, 2026 „Suntem aici pentru a protesta la adresa resurselor deplorabile alocate educației și a violențelor polițienești. Tineretul, la rândul său, spune: vrem doar să fim educați în condiții bune”, a declarat pentru AFP Aude, o studentă care purta o mască pe față. Tot la Marsilia, un post al poliției municipale a fost luat în vizor de către manifestanții de pe La Canebière. Mai multe geamuri au fost sparte. La Lyon, polițiștii au dispersat cu grenade lacrimogene aproape 300 de persoane adunate în fața Universității Lyon 3, puțin după ora 10, după ce manifestanții au început să strige „Siamo tutti antifascisti”. „Dacă nu ne mobilizăm, guvernul nu va face nimic”, afirmă Fabien Roussel În fața creșterii prețurilor la combustibil și energie și a unui „buget de recesiune”, „dacă nu ne mobilizăm, guvernul nu va face nimic”, declară pentru AFP Fabien Roussel, candidatul comunist la alegerile prezidențiale. „Francezii sunt speriați, sunt îngrijorați, și au dreptate (...) De aceea trebuie să fim foarte mulți – agricultori, salariați, elevi și eleve de liceu – trebuie să reușim să fim uniți pentru a influența deciziile guvernului”, adaugă Fabien Roussel, prezent la un miting la care au participat câteva sute de persoane la Valenciennes, în departamentul Nord. „Să mergem în Franța și să ne alăturăm revoluției”: declarația lui Donald Trump înaintea mobilizării Ieri seară, în cadrul unui miting organizat în statul Georgia, președintele american Donald Trump a declarat că Franța pare „să se priceapă foarte bine la revoluții”. Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media „Este incredibil. Să mergem în Franța și să ne alăturăm revoluției”, a mai adăugat el.

Editor : M.C