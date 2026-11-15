Live TV

Haosul zborurilor din SUA nu se încheie prea curând. Când estimează autoritățile revenirea la normal

Data actualizării: Data publicării:
zboruri suspendate SUA pasaferi atlanta
Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Defecțiunile unor routere au afectat comunicațiile traficului aerian Probleme la 17 centre de control al traficului aerian Zeci de mii de pasageri, afectați de anulări și întârzieri Autoritățile cer fonduri pentru modernizarea sistemului

Traficul aerian din Statele Unite ar putea reveni la programul normal abia duminică seara târziu, a anunțat șeful Administrației Federale a Aviației (FAA), în condițiile în care sistemul își revine treptat după suspendarea zborurilor la nivel național. Oficialii americani au pus perturbările pe seama unor lucrări de întreținere de rutină care au provocat defecțiuni în sistemele de comunicații, relatează Reuters.

Până sâmbătă, la ora 21:35 ET (02:35 GMT), companiile aeriene anulaseră peste 6.400 de zboruri și înregistraseră mai mult de 8.000 de întârzieri, potrivit platformei FlightAware. Situația a continuat perturbările de vineri, când aproximativ 9.200 de zboruri au fost anulate, iar alte 7.500 au avut întârzieri, după ce FAA a dispus suspendarea decolărilor la nivel național. Pentru duminică erau deja anulate 875 de curse.

Șeful FAA, Bryan Bedford, a declarat că se așteaptă ca operațiunile companiilor aeriene să revină în mare parte la normal până duminică seara. El și-a cerut scuze pentru problemele create pasagerilor și a precizat că sistemul este stabil.

Suspendarea dispusă vineri de FAA a blocat aproape toate decolările timp de aproximativ cinci ore. A fost cea mai lungă măsură de acest fel de la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 și a provocat una dintre cele mai grave perturbări din istoria transportului aerian american.

Citește și: Toate zborurile de pe aeroporturile din SUA, suspendate din cauza „unor circumstanţe extraordinare”: „Nu este un alt 11 septembrie”

Defecțiunile unor routere au afectat comunicațiile traficului aerian

Casa Albă a convocat vineri o ședință de urgență în Camera de criză, iar autoritățile federale au verificat inclusiv posibilitatea unui atac cibernetic. Ulterior, secretarul Transporturilor, Sean Duffy, a declarat că problemele ar fi fost provocate de instalarea cel puțin a unui router nou de către compania L3Harris, contractor al FAA.

„Lucrăm pentru a stabili dacă a fost vorba de incompetenţă, adică dacă a fost o eroare a utilizatorului sau a instalatorului de la L3Harris, sau dacă au instalat un router defect? Nu am stabilit încă care a fost cauza defecţiunii", a declarat Duffy, în cadrul unei conferințe de presă.

Sindicatul Professional Aviation Safety Specialists (PASS), care reprezintă angajații din domeniul siguranței din cadrul FAA, a precizat că problema a fost limitată la două routere actualizate vineri. Potrivit unui oficial citat de Reuters, echipamentele s-ar afla în Arkansas și Texas.

Un reprezentant al FAA a declarat că agenția a efectuat o evaluare de siguranță înainte de lucrări. Sindicatul a precizat că tehnicienii pe care îi reprezintă nu au participat la actualizările care au dus la suspendarea zborurilor.

Compania L3Harris a transmis că tratează situația cu seriozitate și că sprijină FAA în anchetă.

Citește și: Oprirea zborurilor în SUA scoate la iveală vulnerabilitățile rețelei de trafic aerian. Sistemul este învechit de zeci de ani

Probleme la 17 centre de control al traficului aerian

Potrivit lui Sean Duffy, defecțiunile au început vineri după-amiază, când mai multe centre de control al traficului aerian au înregistrat instabilitate în sistemele radar și de comunicații. Problemele routerelor au dus la supraîncărcarea cu date a altor centre.

„Am avut peste 1.000 de încercări de conectare la fiecare patru-cinci secunde, iar acest lucru ne-a creat probleme în comunicarea cu avioanele şi a provocat, de asemenea, unele perturbări la radarul nostru”, a explicat secretarul Transporturilor.

Defecțiunile au afectat comunicațiile la 17 dintre cele 22 de centre de control de rută ale FAA, responsabile de monitorizarea aeronavelor în timpul zborurilor. Bryan Bedford a explicat că agenția a decis suspendarea decolărilor în situațiile în care un centru ar fi putut pierde toate comunicațiile.

„Nicio instalaţie nu a rămas fără comunicaţii. Nu s-a pierdut nimic complet”, a precizat șeful FAA.

Agenția continuă testele împreună cu L3Harris pentru a verifica dacă există și alte riscuri.

Citește și: Două avioane Boeing s-au ciocnit pe o pistă a aeroportului din Miami. Incidentul, la o zi după haosul din traficul aerian din SUA

Zeci de mii de pasageri, afectați de anulări și întârzieri

Perturbările au determinat mai multe companii aeriene să anuleze o parte importantă a curselor programate pentru sâmbătă. Delta Air Lines, United Airlines și American Airlines au anulat fiecare aproximativ un sfert dintre zboruri, în timp ce JetBlue a renunțat la aproape 45% dintre curse.

Companiile au oferit pasagerilor posibilitatea de a-și reprograma călătoriile fără costuri suplimentare. Deși FAA a ridicat vineri seara interdicția de decolare, efectele asupra traficului aerian au continuat, iar zeci de mii de oameni au rămas blocați în aeroporturi. Operatorii încercau să-și readucă echipajele și personalul la posturi pentru reluarea zborurilor.

Printre cei afectați s-au numărat și mai multe echipe de fotbal american universitar, care nu au reușit să ajungă la timp la meciurile programate sâmbătă.

Citește și: Haos pe aeroporturile din SUA. Peste 12.500 de zboruri anulate în două zile. Autoritățile au explicat ce s-a întâmplat

Autoritățile cer fonduri pentru modernizarea sistemului

Incidentul a readus în atenție problemele mai vechi ale sistemului american de control al traficului aerian, afectat de tehnologie învechită, defecțiuni ale echipamentelor și lipsa câtorva mii de controlori.

Sean Duffy a solicitat vineri o finanțare de 50 de miliarde de dolari pentru modernizarea sistemului, peste suma de 30 de miliarde de dolari cerută anterior. Congresul aprobase anul trecut 12,5 miliarde de dolari pentru acest obiectiv.

Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a declarat pentru Fox News că susține alocarea unor fonduri suplimentare în acest an.

Doi congresmeni democrați, Rick Larsen și Andre Carson, care urmează să preia anul viitor conducerea unor structuri din Comisia pentru Transporturi și Infrastructură, au anunțat că vor cere explicații administrației pentru incident.

„Vor trage la răspundere administrația pentru ceea ce s-a întâmplat, pentru a se asigura că acest haos nu se va repeta”, au transmis cei doi într-o declarație comună.

Potrivit acestora, din cele 12,5 miliarde de dolari aprobate anul trecut, Departamentul Transporturilor a atribuit contracte în valoare de 4,3 miliarde de dolari, dar a cheltuit până acum doar un miliard de dolari, relatează Reuters.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
901366105_1052749291168998_908874715800175855_n
1
București. Manifestația pro Georgescu de la Izvor s-a încheiat. O parte dintre...
Antti Hakkanen
2
Reacția Finlandei, după ce Rusia a condiționat un acord de pace cu Ucraina de retragerea...
Președintele bulgar, Rumen Radev, dă mâna cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski
3
Bulgaria oprește livrările de arme și ajutorul financiar pentru Ucraina. Condițiile puse...
Nicușor Dan și Sorin Grindeanu.
4
Robert Negoiță susține că Nicușor Dan ar fi împins PSD să facă reforma administrativă...
US Airways Airbus A330 Aeroplane at London Heathrow Airport
5
Toate zborurile de pe aeroporturile din SUA, suspendate din cauza „unor circumstanţe...
Lewandowski a ajuns la microfon și nu s-a ferit, după România - Polonia 2-1: "Asta au făcut românii"
Digi Sport
Lewandowski a ajuns la microfon și nu s-a ferit, după România - Polonia 2-1: "Asta au făcut românii"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
aeroport miami SUA avioane
Două avioane Boeing s-au ciocnit pe o pistă a aeroportului din Miami. Incidentul, la o zi după haosul din traficul aerian din SUA
FAA Nationwide Ground Stop Halts Flights
Oprirea zborurilor în SUA scoate la iveală vulnerabilitățile rețelei de trafic aerian. Sistemul este învechit de zeci de ani
NATS outage causes delays at Heathrow
Întârzieri și anulări pe aeroporturile din Marea Britanie. Ce a cauzat haosul
luxemburg aeroport profimedia-0303151729
Traficul aerian pe aeroportul din Luxemburg, perturbat de drone
mae inquam octav ganea
Atenționare MAE pentru românii care vor să călătorească în Belgia
Recomandările redacţiei
soldați americani
Schimbare radicală: SUA nu mai retrag soldații din Europa, îi...
Luca Niculescu.
Luca Niculescu, reacție după ce alte trei nave au fost atacate în...
Liderul PSD, Sorin Grindeanu.
Robert Negoiță îl contrazice pe Grindeanu în privința „sărăcirii”...
nicusor dan UNESCO summitul francofoniei (1)
Ce a cerut Nicușor Dan la Summitul Francofoniei. Întâlnire cu...
Ultimele știri
Susținători ai lui Călin Georgescu s-au supărat pe George Simion: „Noi, băieții din stradă, te declarăm pe tine un laș și un trădător”
Centrala CET București Vest a revenit în funcțiune după incendiile din primăvară. Precizările ELCEN
Mesaj RO-Alert în Tulcea: Populația, avertizată asupra posibilităţii pătrunderii de drone în spaţiul aerian naţional
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Jane Fonda, exclusă din testamentul "fostului soț preferat": "L-am iubit din toată inima". Cui a lăsat Ted...
Cancan
Portarul Jesus Owono și-a aflat PEDEAPSA la aproape 2 săptămâni de la moartea lui Jesus de Miguel
Fanatik.ro
Corbu, imperial! Apropiatul lui Hagi anunță că era lui Răzvan și Marius Marin la națională s-a terminat
editiadedimineata.ro
Protestele din Franța, amplificate de rețele de dezinformare pro-ruse, MAGA și israeliene
Fanatik.ro
Ce s-a mâncat la nunta fiicei lui Ilie Bolojan cu fostul fotbalist! Meniu de lux cu caviar și trufe
Adevărul
Ce putea face statul pentru Denis, reclamat de tată pentru droguri înainte să-și ia viața
Digieconomic
Ce se întâmplă cu bunurile cumpărate în timpul căsătoriei dacă soții divorțează. Cum se împart casa, mașina...
Digi FM
„Sunt cea mai norocoasă!” Michelle Pfeiffer, mesaj superb la aniversarea căsniciei: „33 de ani alături de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gică Hagi, mesaj direct pentru prim-ministrul României, după 2-1 cu Polonia: "Nu mai sunt la Constanța!"
Pro FM
Justin Timberlake, apariție rară alături de cei doi fii ai săi. Silas și Phineas au urcat pe podium alături...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Singurul sfat pe care Rory Culkin l-a primit de la frații săi celebri, Macaulay și Kieran. Dezvăluirea...
Adevarul
Cine sunt marii datornici către stat și câți bani mai poate recupera ANAF
Newsweek
Pensie diminuată prin recalculare? Sute de mii de pensionari cer dreptate la CCR. Verdictul, pe 25 noiembrie
Digi FM
FOTO | „Nu l-am cunoscut cu adevărat”. Kathryn Hahn, uluită de transformarea lui Nicolas Cage pentru rolul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Greșeala pe care mulți o fac atunci când gătesc broccoli. Metoda de preparare care îi poate reduce...
Digi Animal World
Un obicei nociv al stăpânului poate afecta grav sănătatea câinelui. Ce au descoperit cercetătorii
Film Now
Singurul sfat pe care Rory Culkin l-a primit de la frații săi celebri, Macaulay și Kieran. Dezvăluirea...
UTV
Ilinca Vandici și-a fotografiat burtica de gravidă într-o ținută elegantă. Prezentatoarea va deveni mamă...