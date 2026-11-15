Haosul zborurilor din SUA nu se încheie prea curând. Când estimează autoritățile revenirea la normal

Traficul aerian din Statele Unite ar putea reveni la programul normal abia duminică seara târziu, a anunțat șeful Administrației Federale a Aviației (FAA), în condițiile în care sistemul își revine treptat după suspendarea zborurilor la nivel național. Oficialii americani au pus perturbările pe seama unor lucrări de întreținere de rutină care au provocat defecțiuni în sistemele de comunicații, relatează Reuters.

Până sâmbătă, la ora 21:35 ET (02:35 GMT), companiile aeriene anulaseră peste 6.400 de zboruri și înregistraseră mai mult de 8.000 de întârzieri, potrivit platformei FlightAware. Situația a continuat perturbările de vineri, când aproximativ 9.200 de zboruri au fost anulate, iar alte 7.500 au avut întârzieri, după ce FAA a dispus suspendarea decolărilor la nivel național. Pentru duminică erau deja anulate 875 de curse.

Șeful FAA, Bryan Bedford, a declarat că se așteaptă ca operațiunile companiilor aeriene să revină în mare parte la normal până duminică seara. El și-a cerut scuze pentru problemele create pasagerilor și a precizat că sistemul este stabil.

Suspendarea dispusă vineri de FAA a blocat aproape toate decolările timp de aproximativ cinci ore. A fost cea mai lungă măsură de acest fel de la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 și a provocat una dintre cele mai grave perturbări din istoria transportului aerian american.

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Defecțiunile unor routere au afectat comunicațiile traficului aerian

Casa Albă a convocat vineri o ședință de urgență în Camera de criză, iar autoritățile federale au verificat inclusiv posibilitatea unui atac cibernetic. Ulterior, secretarul Transporturilor, Sean Duffy, a declarat că problemele ar fi fost provocate de instalarea cel puțin a unui router nou de către compania L3Harris, contractor al FAA.

„Lucrăm pentru a stabili dacă a fost vorba de incompetenţă, adică dacă a fost o eroare a utilizatorului sau a instalatorului de la L3Harris, sau dacă au instalat un router defect? Nu am stabilit încă care a fost cauza defecţiunii", a declarat Duffy, în cadrul unei conferințe de presă.

Sindicatul Professional Aviation Safety Specialists (PASS), care reprezintă angajații din domeniul siguranței din cadrul FAA, a precizat că problema a fost limitată la două routere actualizate vineri. Potrivit unui oficial citat de Reuters, echipamentele s-ar afla în Arkansas și Texas.

Un reprezentant al FAA a declarat că agenția a efectuat o evaluare de siguranță înainte de lucrări. Sindicatul a precizat că tehnicienii pe care îi reprezintă nu au participat la actualizările care au dus la suspendarea zborurilor.

Compania L3Harris a transmis că tratează situația cu seriozitate și că sprijină FAA în anchetă.

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Probleme la 17 centre de control al traficului aerian

Potrivit lui Sean Duffy, defecțiunile au început vineri după-amiază, când mai multe centre de control al traficului aerian au înregistrat instabilitate în sistemele radar și de comunicații. Problemele routerelor au dus la supraîncărcarea cu date a altor centre.

„Am avut peste 1.000 de încercări de conectare la fiecare patru-cinci secunde, iar acest lucru ne-a creat probleme în comunicarea cu avioanele şi a provocat, de asemenea, unele perturbări la radarul nostru”, a explicat secretarul Transporturilor.

Defecțiunile au afectat comunicațiile la 17 dintre cele 22 de centre de control de rută ale FAA, responsabile de monitorizarea aeronavelor în timpul zborurilor. Bryan Bedford a explicat că agenția a decis suspendarea decolărilor în situațiile în care un centru ar fi putut pierde toate comunicațiile.

„Nicio instalaţie nu a rămas fără comunicaţii. Nu s-a pierdut nimic complet”, a precizat șeful FAA.

Agenția continuă testele împreună cu L3Harris pentru a verifica dacă există și alte riscuri.

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Zeci de mii de pasageri, afectați de anulări și întârzieri

Perturbările au determinat mai multe companii aeriene să anuleze o parte importantă a curselor programate pentru sâmbătă. Delta Air Lines, United Airlines și American Airlines au anulat fiecare aproximativ un sfert dintre zboruri, în timp ce JetBlue a renunțat la aproape 45% dintre curse.

Companiile au oferit pasagerilor posibilitatea de a-și reprograma călătoriile fără costuri suplimentare. Deși FAA a ridicat vineri seara interdicția de decolare, efectele asupra traficului aerian au continuat, iar zeci de mii de oameni au rămas blocați în aeroporturi. Operatorii încercau să-și readucă echipajele și personalul la posturi pentru reluarea zborurilor.

Printre cei afectați s-au numărat și mai multe echipe de fotbal american universitar, care nu au reușit să ajungă la timp la meciurile programate sâmbătă.

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Autoritățile cer fonduri pentru modernizarea sistemului

Incidentul a readus în atenție problemele mai vechi ale sistemului american de control al traficului aerian, afectat de tehnologie învechită, defecțiuni ale echipamentelor și lipsa câtorva mii de controlori.

Sean Duffy a solicitat vineri o finanțare de 50 de miliarde de dolari pentru modernizarea sistemului, peste suma de 30 de miliarde de dolari cerută anterior. Congresul aprobase anul trecut 12,5 miliarde de dolari pentru acest obiectiv.

Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a declarat pentru Fox News că susține alocarea unor fonduri suplimentare în acest an.

Doi congresmeni democrați, Rick Larsen și Andre Carson, care urmează să preia anul viitor conducerea unor structuri din Comisia pentru Transporturi și Infrastructură, au anunțat că vor cere explicații administrației pentru incident.

„Vor trage la răspundere administrația pentru ceea ce s-a întâmplat, pentru a se asigura că acest haos nu se va repeta”, au transmis cei doi într-o declarație comună.

Potrivit acestora, din cele 12,5 miliarde de dolari aprobate anul trecut, Departamentul Transporturilor a atribuit contracte în valoare de 4,3 miliarde de dolari, dar a cheltuit până acum doar un miliard de dolari, relatează Reuters.

Editor : A.P.