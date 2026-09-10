Harry și Meghan sunt „foarte fericiți că au revenit” în Marea Britanie. Care este prioritatea lor: „Restul se va aranja de la sine”

Ducele şi ducesa de Sussex sunt „fericiţi că s-au întors” în Marea Britanie, iar „prioritatea lor” este să-i ajute pe prinţul Archie şi pe prinţesa Lilibet să se acomodeze, informează DPA.

Archie, care are şapte ani, şi Lilibet, de patru ani, au început noul an şcolar în Marea Britanie după ce familia s-a mutat din Statele Unite cu doar două săptămâni în urmă, potrivit revistei People.

O sursă apropiată de Harry şi Meghan a dezvăluit publicaţiei americane că instalarea copiilor „a fost şi rămâne prioritatea lor. Restul se va aranja de la sine când va veni momentul potrivit,” scrie Agerpres

„Sunt multe lucruri de făcut. Tocmai ce s-au mutat la capătul celălalt al planetei şi au avut mult de muncă ajutând copiii să se acomodeze”, au adăugat ei.

„Se vor concentra asupra acestui lucru şi în continuare. Sunt foarte fericiţi că au revenit”.

Declaraţiile survin în contextul unor tensiuni crescute între tabăra Sussex şi Familia Regală.

O sursă apropiată de Harry şi Meghan dă vina pe o scrisoare trimisă la cererea regelui Charles al III-lea în urma deciziei Ugandei de a se retrage din Jocurile Invictus, fondate de prinţul Harry.

Ducii de Sussex, care au fost informaţi cu doar o oră înainte de publicarea, luni, a scrisorii Lordului Chamberlain, nu au avut timp să aducă clarificări, însă ei preferă sintagma „figuri publice” şi nu pe cea de „persoane fizice”.

Şeful armatei din Uganda, generalul Muhoozi Kainerugaba, a spus că ţara sa se retrage din competiţia sportivă din cauza „aberaţiei cu Harry şi Meghan” şi „nu va participa la niciun eveniment” care nu are „aprobarea” regelui.

Între timp, prinţul şi prinţesa de Wales au făcut o vizită la Liverpool, unde William a lansat un set de instrumente pentru prevenirea suicidului în domeniul sportiv.

Kate a avut o apariţie surpriză la Clubul de Fotbal Everton alături de William în semn de susţinere a campaniei „On Your Side”.

Harry şi Meghan au renunţat la îndatoririle regale în urmă cu şase ani pentru a începe o viaţă nou de libertate personală şi financiară în Statele Unite.

Potrivit unui sondaj recent YouGov, doar 16% dintre britanici îşi doresc ca Harry şi Meghan să fie din nou membri activi ai familiei regale, în timp ce 51% dintre respondenţi spun că nu doresc acest lucru.

Editor : A.P.