Harta riscurilor pentru UE, în 2026: sabotaje, o pace în Ucraina favorabilă Rusiei și ruptura de SUA

Un război hibrid în Uniunea Europeană, cu sabotaje în blocul comunitar, posibilitatea încheierii războiului din Ucraina în condiții favorabile Rusiei, noi atacuri din partea Moscovei și retragerea de către SUA a sprijinului în materie de securitate sunt riscurile cele mai probabile cu care s-ar putea confrunta UE în anul 2026, relatează EFE și Agerpres, citând un document realizat de Institutul Universitar European (EUI).

Potrivit raportului anual privind riscurile globale pentru UE, redactat de Institutul Universitar European (EUI) – o instituție de învățământ specializată în studii postuniversitare și, în același timp, un ONG – ar exista cinci amenințări „cu risc ridicat” pentru blocul comunitar în anul viitor, rezultate în urma analizării probabilității și impactului acestora.

Războiul hibrid, principalul risc pentru UE în 2026

Documentul arată că riscul cel mai probabil pentru UE în 2026 este un război hibrid în Europa, cu atacuri perturbatoare împotriva infrastructurii critice europene, sabotaje subacvatice sau perturbări în furnizarea de energie electrică, printre alte acțiuni.

„Experții anticipează în mod clar că unele state ostile și aliații lor vor continua să cerceteze cablurile, conductele și rețelele Europei și se îndoiesc că actualele măsuri de reziliență ale UE vor fi suficiente”, se arată în raport, elaborat pe baza unui sondaj extins în rândul experților în securitate din UE.

În al doilea rând, autorii documentului văd un risc într-o eventuală încetare a focului în Ucraina în termeni favorabili Rusiei, cum ar fi, de pildă, cedarea de teritorii către aceasta, ceea ce, în opinia lor, ar arăta că „UE nu își poate configura propriul mediu de securitate și nici descuraja viitoare amenințări din partea Rusiei”.

Al treilea cel mai probabil risc pentru UE, în viziunea acelorași autori, este un nou atac al Rusiei împotriva unei țări care nu este membră a NATO, respectiv „redefinirea frontierelor de securitate” în estul Europei, situație ce ar „eroda” securitatea țărilor de pe flancul estic european.

Retragerea SUA, amenințare asupra securității europene

Retragerea sprijinului militar și a garanțiilor de securitate ale SUA pentru aliații europeni este prezentată drept următorul scenariu cel mai probabil, dar cu „cel mai mare impact” asupra UE în 2026.

Conform autorilor documentului, odată cu revenirea lui Donald Trump la putere, Washingtonul a trecut de la poziția de aliat-cheie la o sursă majoră de risc pentru UE, de unde ar rezulta „o vulnerabilitate structurală” în arhitectura de securitate a blocului comunitar. În ciuda noilor angajamente ale statelor membre ale UE din NATO de a-și crește cheltuielile pentru înarmare, „UE este încă departe de a putea înlocui, pe termen scurt, garanțiile SUA”, se arată în raport.

Pe de altă parte, tensiunile din regiunea Indo-Pacific, cu un eventual conflict armat între China și Taiwan, devin tot mai importante pe agenda de risc a UE, deși, într-o astfel de situație, blocul comunitar ar putea fi expus mai degrabă ca „putere comercială decât ca actor militar direct”.

Citește și: China poate crea riscuri suplimentare pentru securitatea europeană. Expert: „Avem o dispută între puteri care văd lumea diferit”

Studiul institutului EUI menționează și alte riscuri pentru UE în 2026, printre care încălcarea armistițiului dintre Israel și Hamas, intensificarea traficului de droguri în UE, dar și ceea ce este prezentat drept „subordonarea completă” a guvernului din Georgia față de agenda Rusiei.

În Georgia, opoziția susținută de Bruxelles, de state vest-europene și de fosta administrație a președintelui american Joe Biden desfășoară cu regularitate proteste de stradă, unele violente, și nu recunoaște rezultatul alegerilor legislative desfășurate anul trecut și câștigate de partidul Visul Georgian al premierului Irakli Kobahidze. Acesta din urmă acuză opoziția și UE că urmăresc să-l înlăture de la putere pentru a putea deschide în Georgia un al doilea front împotriva Rusiei.

Unele riscuri enunțate în raportul institutului european, deși mai puțin probabile, ar avea un impact semnificativ în eventualitatea realizării lor, cum ar fi utilizarea armelor nucleare de către Rusia, un conflict militar între NATO și Rusia sau între China și SUA. Din punctul de vedere al impactului, amenințările cu risc scăzut sunt cele care ar avea efectele cele mai dăunătoare pentru UE, autorii documentului incluzând aici și ceea ce afirmă a fi creșterea violenței politice organizate și a numărului grupurilor extremiste în UE.

Pe scurt, această hartă globală a riscurilor pentru 2026 prezintă imaginea unei Uniuni Europene care va trebui să gestioneze crize pe mai multe fronturi, dar care își va concentra atenția strategică asupra flancului său estic, a infrastructurii sale și a fiabilității relațiilor cu Washingtonul, a cărui strategie de securitate națională, publicată vinerea trecută, evidențiază pentru UE cu totul alte riscuri decât cele descrise în raportul institutului european.

Statele Unite remarcă astfel, în cazul UE, declinul economic, excesul de reglementare al Bruxelles-ului, subminarea identității și a suveranității statelor naționale, migrația ilegală, cenzurarea libertății de exprimare, suprimarea opoziției politice, precum și așteptările nerealiste față de războiul din Ucraina, pe care le au liderii europeni susținători ai Kievului.

Citește și: Comisarul european pentru apărare îl acuză pe Trump că vrea dezbinarea Uniunii Europene. „Unitatea UE este împotriva intereselor SUA”

Editor : Ș.A.