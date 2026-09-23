Live TV

Harvey Weinstein, fostul producător de la Hollywood, condamnat pentru agresarea sexuală a unei asistente de producție

Data actualizării: Data publicării:
harvey-weinstein-GettyImages-503673920
Harvey Weinstein. Foto: GettyImages
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Fostul producător de la Hollywood, Harvey Weinstein, a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru agresiunea sexuală asupra unei asistente de producție. Tribunalul din New York a pronunțat miercuri sentința, care a fost mai mică decât cei 20 de ani solicitați de acuzare, scrie focus.de.

Harvey Weinstein, fostul magnat de la Hollywood care a declanșat mișcarea #MeToo și a fost găsit vinovat de agresiune sexuală într-un recent proces de rejudecare, a fost condamnat miercuri la 15 ani de închisoare.

Un juriu îl găsise anterior vinovat pe Weinstein, acum în vârstă de 74 de ani, într-un nou proces pentru abuzul asupra asistentei sale, Miriam Haley, în 2006.

Weinstein a pledat anterior nevinovat la acuzația de act sexual criminal de gradul întâi, după ce a fost acuzat că a agresat-o pe Miriam Haley, fosta asistentă de producție a emisiunii „Project Runway”.

Sentința vine la ani de zile după ce Weinstein a fost arestat, fiind amânată în urma unei serii de procese, apeluri și proceduri judiciare.

Fostul producător de la Hollywood a fost judecat pentru prima dată în 2020 și condamnat la 23 de ani de închisoare pentru viol și acte sexuale criminale. Cu toate acestea, condamnarea a fost ulterior anulată din cauza unor erori procedurale. Cazul a fost apoi redeschis la New York, iar în 2025 a fost din nou găsit vinovat.

Weinstein a fost unul dintre cei mai puternici producători de la Hollywood timp de decenii. În 2017, dezvăluirile publicate de New York Times și revista New Yorker au făcut publice numeroase acuzații împotriva sa. În total, peste 80 de femei l-au acuzat pe Weinstein de hărțuire, agresiune sexuală sau viol. Acuzațiile au declanșat mișcarea mondială #MeToo.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2026-09-21-2255
1
Călin Georgescu a fost reținut și dus în arest. Anunțul oficial al DIICOT. Ce documente...
INSTANT_CALIN_GEORGESCU_DIICOT_016_INQUAM_Photos_George_Calin
2
Traian Băsescu, despre reținerea lui Călin Georgescu: „Este un spectacol care are la bază...
Arnaud Denis 2
3
Actorul Arnaud Denis a fost eutanasiat la 43 de ani: „Un om știe în adâncul sufletului...
2026-09-21-2255
4
„Să deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion”. Cum i-a descris Călin Georgescu lui...
nicusor dan inquam george calin
5
Nicușor Dan, după reținerea lui Călin Georgescu: Cei care nu au încredere în justiţie...
Declarația lui Cristiano Ronaldo face înconjurul lumii: "Au încercat să mă omoare"
Digi Sport
Declarația lui Cristiano Ronaldo face înconjurul lumii: "Au încercat să mă omoare"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Madrid, Spain. 09th June, 2024. Begoña Gomez, wife of Pedro Sánchez, Spanish Prime Minister and General Secretary of the Spanish Socialist Workers Party (PSOE), speaks with people after her vote at a polling station during the European Parliament election
Soția premierului spaniol a fost trimisă în judecată. Care sunt acuzațiile care i se aduc
Sylvester Stallone la deschiderea expoziției de picturi.
Stallone povestește cum a refuzat funcţia de „ambasador special" al lui Trump la Hollywood: „Am spus: mulţumesc şi la revedere”
"United for Justice" International Conference in Kyiv
Parlamentul ucrainean l-a destituit pe procurorul general pe fondul unui scandal de corupție și al unei ciudate călătorii la Paris
Russian Embassy in Berlin - Flag
O femeie de afaceri din Berlin, acuzată de spionaj în beneficiul Rusiei, a fost pusă sub acuzare
"United for Justice" International Conference in Kyiv
Zelenski a cerut demiterea procurorului general, în urma unui conflict legat de șeful direcției anticorupție
Recomandările redacţiei
INSTANT_SOSIRE_SIEGFRIED_002_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ce prevede programul de guvernare propus de Siegfried Mureșan. Cele...
nicusor dan la onu
Nicușor Dan acuză Rusia la ONU: Un membru al Consiliului de...
sorin grindeanu
Grindeanu spune că va discuta cu PNL și USR dacă va fi desemnat el...
elena lasconi
Elena Lasconi, un nou atac la adresa lui Nicușor Dan: „E o...
Ultimele știri
Iranul ameninţă cu represalii țările vecine care se conformează sancţiunilor americane
Ce au găsit polițiștii acasă la bărbatul suspectat că și-a omorât iubita și a aruncat-o în Olt. Procurorii cer acum arestarea lui
Președintele Iranului îi răspunde lui Trump de la tribuna ONU: „Nu suntem terorişti. America şi Israelul ne-au atacat”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii scapă de o perioadă grea din 23 septembrie 2026. Sezonul Balanței le aduce liniștea de care aveau...
Cancan
Unde a fugit iubitul Valentinei, de fapt. Complicele lui Vlad Bălțățeanu le-a spus anchetatorilor planul lui...
Fanatik.ro
Daniel Pancu explică de ce Alex Dobre nu mai are banderola de căpitan la Rapid. „Gesturi care nu fac cinste...
editiadedimineata.ro
România și Republica Moldova, acord de cooperarea electorală. Securitatea cibernetică și dezinformarea...
Fanatik.ro
FRF a dat răspunsul final! Cine poate și cine NU poate promova în SuperLigă la finalul sezonului din Liga a...
Adevărul
Actorul francez care a ales eutanasia la doar 43 de ani. De ce a decis să-și încheie viața: „Nu mi-a mai...
Playtech
Cine este Ionuț Antonie, actorul căruia i se căuta familia după moarte. O singură rudă a apărut după ce...
Digi FM
Un actor de 43 de ani a fost eutanasiat, după o operație care i-a distrus viața. Durerile deveniseră...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cerut la națională, dar ”ocolit” de Hagi, a plecat din România și soția lui ”s-a îndrăgostit”
Pro FM
„Așa arată eleganța!” Jennifer Lopez a defilat pe podium la 57 de ani și a oprit timpul în loc la Milano
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Cauza oficială a morții actriței Hayden Panettiere, dezvăluită. Anunțul medicilor legiști
Adevarul
În locul vacanțelor luxoase, David Popovici alege meleagurile românești. Unde și-a petrecut ziua de naștere...
Newsweek
Care pensionari primesc un sprijin la pensie de 1.700 de lei până la final de an? Care sunt condițiile?
Digi FM
Ce spune Nicușor Dan despre riscul unui atac al Rusiei asupra NATO: „Trebuie să fim pregătiți”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce au în comun oamenii care îmbătrânesc sănătos. 4 obiceiuri simple care pot face diferența
Digi Animal World
Momentul în care o ursoaică și puiul ei au intrat într-o farmacie. Ce a făcut animalul printre rafturi
Film Now
Clauza neobișnuită pe care Sharon Stone a impus-o la Hollywood. Experiența degradantă din anii '80 care a...
UTV
Romina Gingașu a șters fotografiile cu Piero Ferrari. Ce spune despre zvonurile despărțirii: „Suntem mai...