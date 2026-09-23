Harvey Weinstein, fostul producător de la Hollywood, condamnat pentru agresarea sexuală a unei asistente de producție

Fostul producător de la Hollywood, Harvey Weinstein, a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru agresiunea sexuală asupra unei asistente de producție. Tribunalul din New York a pronunțat miercuri sentința, care a fost mai mică decât cei 20 de ani solicitați de acuzare, scrie focus.de.

Harvey Weinstein, fostul magnat de la Hollywood care a declanșat mișcarea #MeToo și a fost găsit vinovat de agresiune sexuală într-un recent proces de rejudecare, a fost condamnat miercuri la 15 ani de închisoare.

Un juriu îl găsise anterior vinovat pe Weinstein, acum în vârstă de 74 de ani, într-un nou proces pentru abuzul asupra asistentei sale, Miriam Haley, în 2006.

Weinstein a pledat anterior nevinovat la acuzația de act sexual criminal de gradul întâi, după ce a fost acuzat că a agresat-o pe Miriam Haley, fosta asistentă de producție a emisiunii „Project Runway”. Sentința vine la ani de zile după ce Weinstein a fost arestat, fiind amânată în urma unei serii de procese, apeluri și proceduri judiciare. Fostul producător de la Hollywood a fost judecat pentru prima dată în 2020 și condamnat la 23 de ani de închisoare pentru viol și acte sexuale criminale. Cu toate acestea, condamnarea a fost ulterior anulată din cauza unor erori procedurale. Cazul a fost apoi redeschis la New York, iar în 2025 a fost din nou găsit vinovat. Weinstein a fost unul dintre cei mai puternici producători de la Hollywood timp de decenii. În 2017, dezvăluirile publicate de New York Times și revista New Yorker au făcut publice numeroase acuzații împotriva sa. În total, peste 80 de femei l-au acuzat pe Weinstein de hărțuire, agresiune sexuală sau viol. Acuzațiile au declanșat mișcarea mondială #MeToo.

Editor : M.C