Havana aduce un omagiu celor 32 de militari cubanezi ucişi în timpul capturării lui Maduro

Foto: Profimedia

Cuba a început joi să aducă un omagiu, în prezenţa liderului revoluţionar Raul Castro, celor 32 de militari cubanezi ucişi la începutul lui ianuarie, în timpul unei operaţiuni a Forţelor Speciale americane care a condus la capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, relatează AFP.

Havana a decretat două zile de omagiere a militarilor ucişi la 3 ianuarie la Caracas, o ocazie ca Guvernul comunist să reafirme unitatea naţională împotriva ameninţărilor preşedintelui american Donald Trump.

O primă ceremonie a avut loc joi, la prima oră, pe Aeroportul Internaţional José Marti de la Havana.

Membri ai Gărzii Naţionale au coborât dintr-un avion purtând 32 de urne cu rămăşiţele militarilor, acoperite cu steagul cubanez, potrivit unor imagini transmise în direct de televiziunea naţională.

La primirea acestora erau prezenţi fostul lider Raul Castro, în vârstă de 94 de ani, şi preşedintele Miguel Diaz-Canel, amîndoi purtând uniforme militare, notează AFP, citată de News.ro.

Într-un discurs, ministrul de Interne, generalul Lazaro Alberto Alvarez, a exprimat ”respectul” şi „recunoştinţa” Cubei faţă de militarii săi ”care au luptat până la ultimul glonţ”.

„Nu-i vom primi cu resemnare, o facem cu o mândrie profundă”, a declarat ministrul.

„Această pagină dureroasă de istorie” arată că Statele Unite ”nu vor putea niciodată să cumpere demnitatea poportului cubanez”, a adăugat el.

La două zile după spectaculosul raid american la un complex militar la Caracas, Havana a confirmat moartea în operaţiune a 32 de membri ai Forţelor de Securitate cubaneze, dintre care unii par să fi fost însărcinaţi cu protecţia lui Nicolas Maduro.

Autorităţile venezuelene au comunicat, până în prezent, că au fost ucişi 23 de militari venezueleni.

Activitatea de identificare a persoanelor ucise în bommardamente continuă, potrivit Caracasului.

În urma discursului ministrului, urnele cu rămăşiţele celor 32 de cubanezi au fost depuse în şase jeepuri, care au parcurs aproximativ 12 kilometri, de la aeroport şi până la sediul Ministeriului Forţelor Armate Revoluţionare, în apropierea emblematicei Pieţe a Revoluţiei.

Cubanezi s-au aşezat de o parte şi de alta a drumului şi au aplaudat la trecerea cortegiului.

Locuitorii capitalei puteau aduce un omagiu militarilor toată ziua de joi.

Ceremoniile de omagiere se încheie vineri cu o adunare în faţa sediului Ambasadei Statelor Unite la Havana.

