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Foto Hegseth îi acordă o medalie soldatului care l-a mustrat în faţa Mormântului Soldatului Necunoscut: „Foarte bine, caporale.”

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Foto: X/Pete Hegseth
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Şeful Pentagonului, Pete Hegseth, l-a decorat joi pe un militar de gardă al armatei terestre americane care cu o zi înainte a părut să-l mustre pe el şi pe însoţitorii săi pentru nerespectarea etichetei de comportament în faţa Mormântului Soldatului Necunoscut, de Ziua Veteranilor, relatează Reuters.

Hegseth a publicat o fotografie în care îi prinde o medalie în piept militarului Thomas Iglesias, în prezenţa unor membri ai unităţii sale, Regimentul 3 Infanterie al armatei americane, cunoscut sub numele de The Old Guard («Vechea Gardă»).

„Iubim militarii. Iubim disciplina. Foarte bine, caporale! Continuaţi, patrioţilor!”, a scris Hegseth.

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Într-un videoclip care a devenit viral miercuri, Iglesias a strigat în direcţia lui Hegseth, a soţiei sale şi a consilierilor săi de rang înalt, după ce aceştia au fost filmaţi făcând poze şi vorbind între ei pe treptele monumentului comemorativ de la Cimitirul Naţional Arlington, la încheierea unui eveniment organizat cu ocazia Zilei Veteranilor. S-au auzit şi râsete.

„Toţi vizitatorii vor menţine o atmosferă de linişte şi respect în orice moment”, a strigat Iglesias cu glas autoritar.

Incidentul a fost surprins de echipele de televiziune care documentau o ceremonie de depunere de coroane la care au participat preşedintele Donald Trump, vicepreşedintele JD Vance şi o serie de alţi oficiali de rang înalt ai administraţiei şi ai armatei.

Pentagonul a încercat miercuri să potolească controversa stârnită de imagini, afirmând într-un comunicat că Iglesias „a reamintit tuturor, în mod corect şi respectuos, să păstreze decenţa”.

Hegseth „a onorat întotdeauna - şi va onora întotdeauna - sacrificiile pe care le-au făcut militarii noştri, bărbaţi şi femei, pentru a menţine America în siguranţă”, se menţiona în comunicat.

Situat în inima Cimitirului Naţional Arlington, Mormântul Soldatului Necunoscut este un loc sacru şi mormântul a trei militari americani necunoscuţi, inclusiv unul din Primul Război Mondial. Este cunoscut pe scară largă ca un loc de doliu şi de reflecţie asupra serviciului militar, iar santinelele păzesc locul 24 de ore din 24.

Personalul militar a asigurat paza neîntreruptă a Mormântului Soldatului Necunoscut încă din 1937.

Incidentul de miercuri a avut loc pe fondul iniţiativei controversate a administraţiei Trump de a construi o arcadă comemorativă de 250 de picioare lângă intrarea în Cimitirul Naţional Arlington. O anchetă a ziarului Washington Post privind proiectul arhitectural a relevat că structura ar arunca umbre peste până la 75.000 de morminte din acel loc.

Proiectul este contestat în instanţă.

Hegseth, un fost soldat al Gărzii Naţionale a Armatei care a servit în Irak şi Afganistan, a obţinut o victorie politică săptămâna aceasta, după ce Camera Reprezentanţilor a respins efortul unui congresmen republican de a-l pune sub acuzare.

La o conferinţă de presă rară organizată marţi la Pentagon, cu câteva ore înainte de vot, Hegseth a calificat demersul de destituire drept o farsă şi şi-a apărat bilanţul, care include susţinerea nepopularului război cu Iranul, lansarea de atacuri asupra unor nave suspectate de trafic de droguri în apele latino-americane şi concedierea unor ofiţeri militari de rang înalt.

Democraţii, care au câştigat controlul asupra ambelor camere ale Congresului la alegerile de săptămâna trecută, au promis să-l ancheteze pe Hegseth cu privire la modul în care a condus armata SUA şi nu au exclus o nouă încercare de punere sub acuzare.

Editor : C.L.B.

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