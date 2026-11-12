Hegseth și membrii echipei sale au fost mustrați verbal de un soldat de gardă la Mormântul Soldatului Necunoscut

Un soldat care asigura paza la Mormântul Soldatului Necunoscut a adresat o mustrare verbală unui grup de consilieri și membri ai echipei secretarului american al Apărării Pete Hegseth, în urma unei ceremonii de Ziua Veteranilor desfășurată la Cimitirul Național Arlington, relatează Reuters și Sky News.

Înregistrarea video îl arată pe Hegseth făcând fotografii pe treptele goale din fața mormântului, alături de soția sa, Jennifer, șeful de cabinet Ricky Buria, adjunctul șefului de cabinet Patrick Weaver și consiliera principală Tami Radabaugh.

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Miercuri, delegația secretarului Apărării Pete Hegseth a fost auzită râzând în timp ce urca treptele acelui loc solemn, potrivit unei înregistrări video a incidentului.

În momentul în care grupul a făcut o pauză de la fotografiat, s-a auzit un râs puternic, iar soldatul care păzea mormântul a strigat că „toți vizitatorii trebuie să mențină o atmosferă de liniște și respect în orice moment”.

Hegseth, soția sa și consilierii săi de rang înalt au fost văzuți făcând fotografii și discutând între ei pe treptele monumentului comemorativ de la Cimitirul Național Arlington, după un eveniment organizat cu ocazia Zilei Veteranilor. Acela a fost momentul în care santinela s-a îndreptat spre grup și, de la distanță, le-a strigat: „Toți vizitatorii vor menține o atmosferă de liniște și respect în orice moment.”

Situat în inima Cimitirului Național Arlington, Mormântul Soldatului Necunoscut este un loc sacru și mormântul a trei militari americani necunoscuți, inclusiv unul din Primul Război Mondial. Este cunoscut ca un loc de doliu și de reflecție asupra serviciului militar, iar santinelele îl păzesc 24 de ore pe zi.

Întrebat despre incident, care a fost relatat pentru prima dată de CNN, purtătorul de cuvânt șef al Pentagonului, Sean Parnell, a declarat într-un comunicat: „Secretarul și întregul Departament au onorat întotdeauna — și vor onora întotdeauna — sacrificiile pe care le-au făcut militarii noștri, bărbați și femei, pentru a menține America în siguranță.”

„În timp ce comemoram această zi solemnă, un soldat a reamintit tuturor, în mod corect și respectuos, să păstreze decența”, a spus Parnell.

Hegseth, un fost soldat al Gărzii Naționale a Armatei care a servit în Irak, a ieșit învingător săptămâna aceasta după ce Camera Reprezentanților a respins demersul unui parlamentar republican de a-l pune sub acuzare.

La o conferință de presă organizată marți la Pentagon, cu câteva ore înainte de vot, Hegseth a calificat demersul de destituire drept o farsă și și-a apărat bilanțul, care include susținerea nepopularului război cu Iranul, lansarea de atacuri asupra navelor suspectate de trafic de droguri în apele latino-americane și concedierea unor ofițeri militari de rang înalt.

Democrații, care au câștigat controlul asupra ambelor camere ale Congresului săptămâna trecută, au promis să-l ancheteze pe Hegseth pentru modul în care a condus armata SUA și nu au exclus o nouă încercare de punere sub acuzare.

Editor : M.C