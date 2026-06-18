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Video Hegseth susține că Europa trebuie să preia inițiativa în dezvoltarea „NATO 3.0”: „Este necesar să se revină la o alianță adevărată”

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Pete Hegseth
Pete Hegseth, șeful Pentagonului. Sursa foto: Profimedia Images
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Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că Europa trebuie să preia inițiativa în ceea ce privește dezvoltarea unei versiuni îmbunătățite a „NATO 3.0” și crearea unei „alianțe militare reale și ferme”, conform Euronews.

Hegseth a făcut aceste declarații în cadrul unui discurs ținut joi, înaintea unei întâlniri cu omologii săi din NATO, la Bruxelles.

NATO 3.0 reprezintă recunoașterea faptului că, după Războiul Rece, este necesar să se revină la o alianță militară adevărată, cu o linie dură, care să dispună de capacități militare reale, capabile să asigure descurajarea chiar aici, pe continent, și să preia conducerea în ceea ce privește apărarea convențională a Europei”, a declarat el.

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Președintele SUA, Donald Trump, a insistat în repetate rânduri ca aliații europeni din cadrul NATO să aloce mai multe fonduri cheltuielilor de apărare și și-a exprimat intenția de a reduce rolul Statelor Unite în cadrul alianței, pe măsură ce își îndreaptă atenția tot mai mult către China și regiunea Indo-Pacifică.

În luna mai, se pare că Washingtonul a anunțat statele membre ale NATO că va reduce numărul de bombardiere, avioane de vânătoare, nave de război și alte resurse militare destinate alianței.

Trump a amenințat, de asemenea, că va retrage trupele din Germania, pe fondul unui conflict cu cancelarul german Friedrich Merz, și apoi din Polonia – înainte de a părea, în cele din urmă, că și-a schimbat decizia și de a anunța că va detașa încă 5.000 de soldați în Polonia.

La summitul de la Haga de anul trecut, statele membre ale NATO s-au angajat să aloce anual 5% din PIB pentru apărarea de bază și pentru domenii mai largi legate de apărare și securitate până în 2035, iar Hegseth a afirmat că, deși multe dintre ele și-au respectat angajamentul, unele „trebuie încă să depună mai multe eforturi”.

„Vom fi sinceri în această privință, atât în privat, cât și în public”, a declarat el joi în fața jurnaliștilor, prezentând totodată bugetul de apărare propus de Trump, în valoare de 1,5 trilioane de dolari, drept un „mesaj adresat lumii”.

Hegseth a afirmat că astfel de investiții sunt esențiale pentru capacitățile militare ale SUA și pentru „construirea arsenalului libertății care, în primul rând, protejează America și interesele americane, dar care susține, de asemenea, puterea NATO și a aliaților noștri”.

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Editor : A.M.G.

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