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Hobby-ul bizar care se răspândește printre tinerii din China: „adoptarea unei cărămizi”. „Satisface nevoia de companie fără obligații”

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caramizi
Foto: Profimedia
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Un nou hobby bizar se răspândește în China. Tot mai mulți tineri, care caută o metodă de relaxare ieftină și fără efort și care refuză să își întemeieze o familie sau să adopte animale de companie, au găsit un nou hobby: „adoptarea unei cărămizi”, scrie The Guardian.

Cărămizile nu sunt la fel de drăgălașe precum pisicile și nici nu oferă un sentiment de împlinire ca un copil, dar îngrijirea lor costa foarte puțin. „Fără pisici, fără întâlniri, am început să îngrijesc o cărămidă”, a scris pe rețelele sociale o persoană care a „adoptat” o cărămidă.

Să îngrijești „bebeluși-cărămidă” este mai simplu decât să ai grijă de plante: tot ce trebuie să faci este să le stropești cu apă de câteva ori pe zi și să aștepți ca sporii de mușchi existenți deja în atmosferă să se prindă și să crească. Un articol din presa chineză descria cărămizile ca fiind „practic nemuritoare”. „Dacă uiți să le uzi, mușchiul intră în stare latentă. Dacă îți aduci aminte să le uzi din nou, verdeața reapare.”

Un hashtag asociat acestui trend a strâns peste 5 milioane de vizualizări pe platforma chineză de socializare Weibo.

Specialiștii chinezi au explicat că acest trend s-a născut din dorința tinerilor de a găsi un nou sens în viață fără să depună un efort prea mare. O persoană care „îngrijește” o cărămidă a declarat pentru presa chineză că acest hobby i-a oferit „o senzație de împlinire la fel de mare ca finalizarea unui proiect pe termen lung”.

Un utilizator de pe Xiaohongshu a postat o imagine cu cărămida sa de culoare ruginie, alături de mesajul: „fără efort, fără targeturi de atins, fără să te rogi de ea să înflorească [și] fără să-i compari creșterea cu a altora”.

Un alt utilizator a scris: „Prietenii m-au întrebat dacă mi-am pierdut mințile. Am zis că nu, doar am început să îngrijesc o cărămidă.”

„O cărămidă îmi oferă un sentiment de certitudine mai ancorat în realitate decât multe relații. Psihologii numesc asta 'companie emoțională cu consum zero de energie'. Îți satisface nevoia de companie fără să-ți impună nicio obligație de a oferi dragoste la schimb.”

Tinerii din China refuză să împlinească așteptările tradiționale ale societății, cum ar fi întemeierea unei familii sau programul lung de muncă — asta presupunând că reușesc să își găsească un loc de muncă. Potrivit statisticilor oficiale, aproape unu din cinci tineri cu vârste între 16 și 24 de ani (fără a-i include pe studenți) este șomer. Unele estimări plasează rata șomajului la un nivel chiar mai ridicat.

Rata natalității din China este în scădere, ajungând anul trecut la un minim istoric. Confruntați cu o piață a muncii stagnantă după ani de studiu extrem de competitiv, mulți tineri aleg să abandoneze „cursa de șoareci” și optează în schimb pentru stilul „lying flat” (statul degeaba) — promovând un stil de viață lejer, fără stres, ideal pentru creșterea cărămizilor.

Editor : A.P.

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