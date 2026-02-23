Live TV

Hoți prinși în flagrant într-un apartament din Italia. „Am greșit locuința”, s-au scuzat înainte să plece

Data publicării:
Mașină de poliție din Italia.
Foto cu caracter ilustraitv. Sursa foto: Profimedia
Din articol
„Am greșit locuința”

O femeie din orașul italian Viterbo, în apropiere de Roma, și-a găsit locuința răvășită și trei bărbați mascați în interior. În loc să fugă, suspecții i-au spus că au „greșit locuința”, și-au cerut scuze și au părăsit apartamentul pe ușa din față. Poliția a deschis o anchetă pentru identificarea celor implicați, analizând declarațiile și imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă, potrivit presei italiene.

Tentativa de furt s-a produs vineri seară, 20 februarie, în jurul orei 20.00, în cartierul Pilastro din Viterbo, pe Viale Bruno Buozzi. Femeia s-a întors acasă și i-a găsit în locuință pe cei trei bărbați mascați, descriși ca fiind de statură impunătoare, care răscoleau sertarele din living în căutarea unor bunuri de valoare. Apartamentul era deja răvășit, semn că suspecții se aflau în interior de mai mult timp.

„Am greșit locuința”

Speriată, proprietara a început să țipe. Reacția hoților a fost însă neașteptată. Potrivit declarațiilor făcute ulterior poliției, aceștia s-au întors spre ea și, în loc să fugă, și-au cerut scuze.

„Am greșit locuința”, i-ar fi spus aceștia femeii, după ce și-au cerut scuze.

„Departe de a părea intimidați, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, în loc să fugă și-au cerut scuze, spunându-mi că au greșit apartamentul”, a povestit proprietara.

În mod surprinzător, cei trei au părăsit calm apartamentul pe ușa principală, fără să o agreseze pe victimă. Femeia, aflată în stare de șoc, a alertat imediat autoritățile.

Polițiștii au deschis o anchetă și încearcă să-i identifice pe suspecți, analizând declarațiile martorilor și imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă.

Potrivit relatării victimei, hoții ar fi vizat, cel mai probabil, un alt apartament, unde se așteptau să găsească bunuri mai valoroase. În locuința în care au intrat nu ar fi existat obiecte de valoare semnificativă, așa că nu au sustras nimic din casa femeii.

Cazul a stârnit reacții în rândul localnicilor, unii dintre aceștia ironizând situația și numindu-i pe suspecți „domnii”, în condițiile în care și-au cerut scuze înainte de a pleca.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
James Carafano, expert în securitate națională și politică externă
1
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO...
Igor Secin, șeful Rosneft
2
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată...
insula Diego Garcia din arhipelagul Chagos
3
„Operațiunea Moarte Sigură”: Cum vor patru aventurieri să recolonizeze insulele Chagos și...
steaguri ue si iran
4
Iranul a desemnat forţele navale şi aeriene ale statelor membre UE drept organizaţii...
vad in antarctica
5
Mai adânc decât oricând. Ce au descoperit cercetătorii după ce au forat la sute de metri...
Cum l-a numit Sorana Cîrstea pe Alexandru Țiriac, după despărțire
Digi Sport
Cum l-a numit Sorana Cîrstea pe Alexandru Țiriac, după despărțire
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
masina a jandarmeriei
Un jandarm a murit subit în timp ce păzea un obiectiv în Capitală. Sindicatele acuză stresul și orele suplimentare
ancheta politie, banda nu treceti_INQUAM_PHOTOS_George_Calin
Morți suspecte într-un bloc din Deva: doi bărbați, găsiți decedați în apartamente diferite. Ce au stabilit medicii legiști
gabriela danca sustine o alocutiune
Distincţie acordată ambasadorului României în Italia la inaugurarea unei expoziţii dedicate lui Brâncuşi la Mercati di Traiano
Organs donated for transplant over Christmas Eve and Christmas Day
Cazul care a revoltat Italia. Un băiețel de 2 ani a murit în urma unui transplant cu o inimă „arsă de gheață”
spital constanta2
Fetița aflată în moarte cerebrală după o operație de apendicită a murit. Avocata familiei acuză posibile erori medicale
Recomandările redacţiei
BUZAU - ALEGERI 2024 - PSD - SARBATORESTE ROMANESTE - 8 MAI 2024
Constantin Toma: „Jucăm alba-neagra de şase luni. Bolojan îşi face...
uniunea europeana, steag, sediul comisiei europene
Uniunea Europeană ar putea avea încă o țară membră. Un referendum va...
Michael B Jordan și Delroy Lindo
Scandal la Bafta după ce un invitat cu sindromul Tourette a strigat...
fata cu gluga si ninsoare
Vreme rea în aproape toată țara. ANM a emis coduri galbene de ploi...
Ultimele știri
Un fost președinte avertizează: Liderii occidentali, responsabili pentru apariția conceptului de „oboseală de război” în cazul Ucrainei
Zeci de animale de la o stână, ucise de câinii de pază ai directorului Casei de Pensii Olt. Proprietarul vrea să-l dea în judecată
Tronurile pe care au stat Alexandru Ioan Cuza, Grigore Dimitrie Ghica, regina Elisabeta, expuse la Muzeul Naţional de Istorie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
De ce Anul Calului de Foc este considerat ghinionist în dragoste. Mitul vechi de secole care încă...
Cancan
Prima prognoză meteo pentru vara lui 2026 în România. Câte zile de caniculă vor fi în București, în iunie...
Fanatik.ro
Gigi Becali a explodat când a aflat că Iuliana Demetrescu va arbitra FCSB – Metaloglobus: „Du-te, mă, şi...
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Gigi Becali anunță alianța cu Călin Georgescu: „Trebuie să facem ceva! Și dacă îl bagă la închisoare, îi dau...
Adevărul
Cele două alimente care pot crește riscul de cancer. Un dietetician oncolog dezvăluie ce trebuie să evităm
Playtech
Ascensiunea politică a Elenei Udrea! Fostul ministru, declaraţii neaşteptate despre Traian Băsescu
Digi FM
Kate Middleton și prințul William, apariție impecabilă la BAFTA 2026, în ciuda scandalului în care este...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții anunțată: Cristi Chivu, înlocuit! Un nume uriaș, ”precontract cu Inter”
Pro FM
Shakira, reacție nemascată după ce a zărit un carton cu chipul lui Gerard Pique la concertul ei. "Este totuși...
Film Now
Filmul considerat una dintre cele mai mari surprize ale anului, după doar două weekenduri de la lansare
Adevarul
O femeie dispărută de 24 de ani a fost găsită în viață, dar refuză contactul cu familia. Misterul plecării...
Newsweek
Ministrul de finanțe dă cea mai proastă veste despre indexarea pensiilor. Pensionarii ar putea pierde 340 lei
Digi FM
Văduva lui Gabriel Cotabiță, plasată în arest la domiciliu. Alina Cotabiță, cercetată într-un dosar de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un studiu care pare desprins din „Inception”. Oameni de ştiinţă „au infiltrat” visele unui grup de voluntari...
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Rolurile legendare ale lui Jodie Foster și Anthony Hopkins din "Tăcerea mieilor", la un pas să ajungă la alte...
UTV
Andrei Stoica a fost dus de urgență la spital după o căzătură la schi. „Realitatea m-a pus la sol”